«Гвардиола – лучший тренер из всех, кого я видел. Но матч с «Интером» будет тяжелым. «Реал» раскрывался и поплатился – итальянцы так делать не будут». Шервуд о «Ман Сити» и ЛЧ

Теги Венсан Компани Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Давид Сильва Серхио Агуэро серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Тим Шервуд Футбол

Тим Шервуд уверен, что «Интер» доставит «Манчестер Сити» большие проблемы, чем «Реал».

«Ман Сити» может позволить себе терять игроков. Он терял Венсана Компани, и все говорили, что команда не справится без него, но она справилась. Он терял Агуэро, и снова говорили, что команда не справится, но она вновь справилась. Давид Сильва – то же самое.

Не имеет значения, кто уходит: Пеп сделает следующего игрока настолько же хорошим, а то и лучше, чем предыдущий. Этот тренер выполняет великолепную работу, он лучший из всех, кого я видел.

Но «Сити» все еще нужно пересечь финишную черту. Думаю, что матч против «Интера» будет тяжелым, я правда так считаю, потому что последняя команда, с которой «горожанам» хотелось бы играть, – это та, которая сидит в защите. «Реал» был уверен в себе и шел вперед, раскрывался – и поплатился. «Интер» так делать не будет. Это будет тяжелый вечер. Но я думаю, что «Сити» победит», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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29 комментариев

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Ansu Fati
Когда реал раскрывался? Когда 4ый забивали чтоли?)))
+28
-2
+26
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London.is.blue
Реал раскрывался сидя в своей штрафной, за пол часа лишь пару раз перейдя центр поля.
Мужик матч смотрел?
+21
-2
+19
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Я всех их сделал
Не будут и не будут, Сити их защиту разорвёт своими комбинациями, а если нет, то всегда есть кому ударом с линии штрафной положить, главное чтоб текущую форму не растеряли и лидеры все были в строю, ну и Гвардиола не перемудрил, и тогда Сити достаточно просто сыграть так, как они умеют, интер без шансов слил даже Баварии, а англичане гораздо мощнее сейчас и с такими командами Индзаги ещё не играл, это просто финальный босс, который тебя уничтожит с вероятностью 99%. Гвардиола явно извлёк уроки прошлого поражения в финале и ошибок не повторит, тут хоть какой автобус ставь - не поможет.
+8
0
+8
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Papa Il
Интер 2:0 победит
+4
0
+4
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Роналду плачет
Реал сделал первый точный пас на чужой половине поля после пропущенного гола на 23 минуте - это называется раскрывался?

Видимо Интер вообще не собирается выходить из своей штрафной и наступать на половину поля соперника. Будут пытаться забить гол с центра поля.
+5
-1
+4
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<=Ubriaco_Belloccio=>
В финале шансы есть у любой команды. Дальше матчей нет. Можно выкладываться по полной и выгрызать победу. Тут уже и тактика не всегда играет главную роль по сравнению с настроем игроков и их готовностью отдать на поле все силы, эмоции и здоровье.
+3
0
+3
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Burel
а в каком месте реал раскрывался ?
+4
-2
+2
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Ман Сити
Чего я только что прочитал? Это Реал то раскрылся? Я такого автобуса давно не видел в 11 человек сидели в штрафной даже не помышляя об атаках
+2
0
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Артур Мкртычян
Честно говоря, он чушь порет. реал не раскрывался. наоборот сидели в глухой обороне, сити не давал им раскрываться и идти вперёд. что-то подобное и Интер ждёт. Реал лучшая в мире команда таких сценариев. интер - реалу тут и в подмётки не годиться. скорее сити нужно опасаться мю.
+4
-2
+2
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Alimoff84
Ответ Burel
а в каком месте реал раскрывался ?
В подтрибунном 😂
+3
-1
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Роналду плачет
Ответ Ansu Fati
Не получилось. Не фартануло))
Не в этот раз)
Что-то всё время мешало перейти на чужую половину поля и нормально навесить.
+2
0
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Fan of Sport
Интер недооценивают, но я уверен, что Гвардиола уважает их как серьёзного соперника.
+1
0
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Роналду плачет
Ответ Ansu Fati
Когда реал раскрывался? Когда 4ый забивали чтоли?)))
Да. Они раскрылись в надежде забить четыре гола с навесов на 90+ минуте чтобы на характере перевести встречу в овертайм.
+1
0
+1
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sitnik
Ответ instasamka
Шервуд, Сити, Интер - Барса. Как же умело ты связал все это. Ты когда в постели тоже о Барсе думаешь?
Конечно, я прямо сейчас в постели, и думаю об этом
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instasamka
Ответ sitnik
Шервуд дал шанс болельщикам Барсы разгулятся в комментах, они то знают все про финальные стадии еврокубков
Шервуд, Сити, Интер - Барса. Как же умело ты связал все это. Ты когда в постели тоже о Барсе думаешь?
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Robi Baggio 95
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
В финале шансы есть у любой команды. Дальше матчей нет. Можно выкладываться по полной и выгрызать победу. Тут уже и тактика не всегда играет главную роль по сравнению с настроем игроков и их готовностью отдать на поле все силы, эмоции и здоровье.
Вот именно
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Robi Baggio 95
Ответ Я всех их сделал
Не будут и не будут, Сити их защиту разорвёт своими комбинациями, а если нет, то всегда есть кому ударом с линии штрафной положить, главное чтоб текущую форму не растеряли и лидеры все были в строю, ну и Гвардиола не перемудрил, и тогда Сити достаточно просто сыграть так, как они умеют, интер без шансов слил даже Баварии, а англичане гораздо мощнее сейчас и с такими командами Индзаги ещё не играл, это просто финальный босс, который тебя уничтожит с вероятностью 99%. Гвардиола явно извлёк уроки прошлого поражения в финале и ошибок не повторит, тут хоть какой автобус ставь - не поможет.
Надеюсь, и Пеп вот так недооценивает Интер, как глоры Сити ))
0
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Маратбек Абакиров
Ответ Роналду плачет
Реал сделал первый точный пас на чужой половине поля после пропущенного гола на 23 минуте - это называется раскрывался? Видимо Интер вообще не собирается выходить из своей штрафной и наступать на половину поля соперника. Будут пытаться забить гол с центра поля.
из подтребуны
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Ansu Fati
Ответ Роналду плачет
Да. Они раскрылись в надежде забить четыре гола с навесов на 90+ минуте чтобы на характере перевести встречу в овертайм.
Не получилось. Не фартануло))
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Robi Baggio 95
Ответ Артур Мкртычян
Честно говоря, он чушь порет. реал не раскрывался. наоборот сидели в глухой обороне, сити не давал им раскрываться и идти вперёд. что-то подобное и Интер ждёт. Реал лучшая в мире команда таких сценариев. интер - реалу тут и в подмётки не годиться. скорее сити нужно опасаться мю.
Надеюсь, и Пеп вот так будет недооценивать Интер, как глоры Сити))
0
0
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sitnik
Шервуд дал шанс болельщикам Барсы разгулятся в комментах, они то знают все про финальные стадии еврокубков
0
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moldfan
В 1 игре. Шансы у Интера далеко не нулевые.

Но про Реал который шел вперед. Забавно. Реал пошел вперед, когда Сити позволил ему это сделать. Причем таким образом и в таком темпе, который Сити ему позволил.

Я не уверен, что такие 25 минут (первые), можно повторить. Особенно не на Этихаде. Но убежден, что Интер тоже не выстоит такого. И не вижу в Европе команды, которая выстоит.
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Syog1010
Раскрылся, с заменой Рюдигер вместо Модрича, проигрывая 0-2 (кажется), ага. Мадрид превзошел все свои автобусные нормы даже времён Моура. Интер конечно, возможно лучше обороняется и паркует автобус, т.к. итальянская команда, + схема с 3 цз, но вряд-ли это им поможет, интрига в этом матче притянута за уши, не будут раскрываться – отлетят как английские середняки со своими автобусами в АПЛ. Эту вариацию МС не остановить, они научились идеально воплощать задумки Пепа, а тот обязательно придумает как именно раскатать очередной автобус. Буду болеть за Микки персонально, было бы неплохо увидеть первого представителя Армении, поднимающего ушастый кубок, но шансы близки к нулю, увы.
+2
-2
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Alimoff84
А у меня чувство, что Сити уверенно выиграет. Может много и не забьет, но и Интеру особо не даст что-то сделать. В этом сезоне ЛЧ Пеп явно притормозил в плане с шашкой наголо, наоборот - аккуратно и методично, не забывая о тылах(не без помарок, конечно, но и не так юношемаксималистично, как ранее)
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