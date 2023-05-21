«Гвардиола – лучший тренер из всех, кого я видел. Но матч с «Интером» будет тяжелым. «Реал» раскрывался и поплатился – итальянцы так делать не будут». Шервуд о «Ман Сити» и ЛЧ
Тим Шервуд уверен, что «Интер» доставит «Манчестер Сити» большие проблемы, чем «Реал».
«Ман Сити» может позволить себе терять игроков. Он терял Венсана Компани, и все говорили, что команда не справится без него, но она справилась. Он терял Агуэро, и снова говорили, что команда не справится, но она вновь справилась. Давид Сильва – то же самое.
Не имеет значения, кто уходит: Пеп сделает следующего игрока настолько же хорошим, а то и лучше, чем предыдущий. Этот тренер выполняет великолепную работу, он лучший из всех, кого я видел.
Но «Сити» все еще нужно пересечь финишную черту. Думаю, что матч против «Интера» будет тяжелым, я правда так считаю, потому что последняя команда, с которой «горожанам» хотелось бы играть, – это та, которая сидит в защите. «Реал» был уверен в себе и шел вперед, раскрывался – и поплатился. «Интер» так делать не будет. Это будет тяжелый вечер. Но я думаю, что «Сити» победит», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Мужик матч смотрел?
Видимо Интер вообще не собирается выходить из своей штрафной и наступать на половину поля соперника. Будут пытаться забить гол с центра поля.
Что-то всё время мешало перейти на чужую половину поля и нормально навесить.
Но про Реал который шел вперед. Забавно. Реал пошел вперед, когда Сити позволил ему это сделать. Причем таким образом и в таком темпе, который Сити ему позволил.
Я не уверен, что такие 25 минут (первые), можно повторить. Особенно не на Этихаде. Но убежден, что Интер тоже не выстоит такого. И не вижу в Европе команды, которая выстоит.