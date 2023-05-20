Линекер о чемпионстве «Сити»: «Они доминируют, но после Пепа это изменится, подозреваю»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Гари Линекер Пеп Гвардиола соцсети Футбол

Гари Линекер уверен, что «Манчестер Сити» не будет доминировать после ухода Пепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити»  досрочно стал чемпионом Англии по итогам сезона-2022/23.

С момента назначения Пепа Гвардиолы на пост главного тренера в 2016 году «Манчестер Сити» взял титул в 5-й раз, а теперь – в третий подряд.

«Поздравляю «Манчестер Сити» с завоеванием еще одного титула. Пятого за 6 лет.

Сейчас они явно доминируют, но я подозреваю, что после Пепа это изменится», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

Величие «Сити» Пепа. Такой гегемонии в АПЛ не было со времен «МЮ» 90-х

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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39 комментариев

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Talgat Ergeshov
Ответ DolJun
хайпожер линекер тут как тут
и ты)
+56
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+52
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Артур Мкртычян
все зависит от того, какого тренера возьмут. сити если выиграет лч. могут и там гегемонию установить. они научились уже в кубках рубиться.
+22
-1
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moldfan
Ответ Корицкий
Ну вывод конечно из пальца высосан. Не только Пеп ведь выигрывает чемпионаты и кубки. Команда тоже учится и опыт набирает. Плюс вряд ли шейхи после Пепа выберут условного Поттера
Условный Манчини и Пеллегрини как бы тоже не Пеп. При всем уважении. Особенно к Пеллегрини.
+13
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+12
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Burel
конечно, изменится. Дай этот состав условному Мауринье: он бы начал играть на удержание, в первый сезон занял бы второе место, а на второй сезон поругался бы со всеми
+13
-6
+7
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instasamka
Ответ DolJun
хайпожер линекер тут как тут
Линекер хоть вещает на телевидении где ему за это платят. Ты же делаешь это бесплатно!
+8
-1
+7
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Кастро
После любого тренера игра команды меняется
+6
-2
+4
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T622222
Ответ Кастро
После любого тренера игра команды меняется
Нет в Спартаке все одинаково )
+5
-2
+3
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Folio
Интересно, кто будет следующим тренером. После Инженера назначение Пепа было очень наследственным по духу и философии. Кто будет продолжатель?
+2
0
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avcgloronalduMU
после Пепа ждём в сити Сэма Эллардайса:)
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mix94strikesback
Ответ Evgeniy 72
Дай составы Моуриньо Пепу, и он забудет про трофеи. Это работает ведь в обе стороны, но у Пепа составы всегда дороже. Моур может и устарел, однако сейчас два финала еврокубков Риму подарил, и возможно будет два титула подряд. И это при том, что судьи всегда против Моура, ну за исключением отрезка в Юнайтед, а вот в пользу Пепа всегда судейки подсвистывали.
Моур проваливался в крупных клубах, Гвардиола - нет. Остальное - нытье глоров толмача, особенно порадовало про судейские победы Пепа, это наверное когда его Барсу засуживали с Интером в 2010, и в первом матче с Челси в 2009
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Evgeniy 72
Ответ Burel
конечно, изменится. Дай этот состав условному Мауринье: он бы начал играть на удержание, в первый сезон занял бы второе место, а на второй сезон поругался бы со всеми
Дай составы Моуриньо Пепу, и он забудет про трофеи. Это работает ведь в обе стороны, но у Пепа составы всегда дороже. Моур может и устарел, однако сейчас два финала еврокубков Риму подарил, и возможно будет два титула подряд. И это при том, что судьи всегда против Моура, ну за исключением отрезка в Юнайтед, а вот в пользу Пепа всегда судейки подсвистывали.
+8
-7
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charly_54
Ответ Артур Мкртычян
скорее всего если и уйдет кто, то только один кто-то. из этих двоих. ну система Пепа это главное для сити. а не персоналии. сити обычно умеет откопать неочевидных игроков. которые супер играют.
Трансферные кампании последних лет были топ
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people people
Ответ Артур Мкртычян
это факт. Но футбол таков, что тенденции меняються постоянно. тот же Перес после Анчелотти собирается системного тренера брать. судя по всему.
Хотел бы Клоппа в Реале увидеть
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people people
Ответ Артур Мкртычян
ну пример реала говорит, что достаточно полсостава сохранить, с победным духом. и в Сити уже это знают. есть костяк который умеет в апл играть. и они новичков заряжают. так и в лч это работает. и много ли сити за свою историю лидеров продавал? ну это единицы.
Единственный клуб который устроил гегемонию в ЛЧ не имел какого-то системного футбола, а все системные клубы ни разу 2 раза подряд не взяли ЛЧ
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charly_54
Ответ Артур Мкртычян
ну пример реала говорит, что достаточно полсостава сохранить, с победным духом. и в Сити уже это знают. есть костяк который умеет в апл играть. и они новичков заряжают. так и в лч это работает. и много ли сити за свою историю лидеров продавал? ну это единицы.
Ну и Реал скорее исключение, единственная команда, которая выиграла 2 лч подряд
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charly_54
Ответ Артур Мкртычян
ну пример реала говорит, что достаточно полсостава сохранить, с победным духом. и в Сити уже это знают. есть костяк который умеет в апл играть. и они новичков заряжают. так и в лч это работает. и много ли сити за свою историю лидеров продавал? ну это единицы.
Про гюндогана и сильву я читал, игроки весьма важные, так же есть игроки 30+ лет, так что нужны будут трансферы. Ну и для начала им нужно выиграть в финале, а в одном матче может случиться что угодно
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Геннадий Роони
Ответ instasamka
Линекер хоть вещает на телевидении где ему за это платят. Ты же делаешь это бесплатно!
джуня опять пургу несёт? ничего нового
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Артур Мкртычян
Ответ Folio
Интересно, кто будет следующим тренером. После Инженера назначение Пепа было очень наследственным по духу и философии. Кто будет продолжатель?
Компани, скорее всего.
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Chuha-Motibg
Следующим наверное будет либо Алонсо либо Компани. Если покажут достойный результат в АПЛ
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blaugrano
Ничто не вечно под луной.
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Артур Мкртычян
Ответ charly_54
Про гюндогана и сильву я читал, игроки весьма важные, так же есть игроки 30+ лет, так что нужны будут трансферы. Ну и для начала им нужно выиграть в финале, а в одном матче может случиться что угодно
согласен, если после такого пути сольют финал. это будет большой удар. Но пока они не проиграли. ну и я уверен что они будут умирать на поле. чтобы выиграть лч. а что будет, увидим.
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Артур Мкртычян
Ответ charly_54
Ну и Реал скорее исключение, единственная команда, которая выиграла 2 лч подряд
они даже 3 подряд выиграли
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charly_54
Ответ Артур Мкртычян
согласен, если после такого пути сольют финал. это будет большой удар. Но пока они не проиграли. ну и я уверен что они будут умирать на поле. чтобы выиграть лч. а что будет, увидим.
Ну они заслужили
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charly_54
Ответ Артур Мкртычян
они даже 3 подряд выиграли
Я знаю, я имел ввиду что кроме них 2 подряд никто не брал
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Артур Мкртычян
Ответ charly_54
Про гюндогана и сильву я читал, игроки весьма важные, так же есть игроки 30+ лет, так что нужны будут трансферы. Ну и для начала им нужно выиграть в финале, а в одном матче может случиться что угодно
скорее всего если и уйдет кто, то только один кто-то. из этих двоих. ну система Пепа это главное для сити. а не персоналии. сити обычно умеет откопать неочевидных игроков. которые супер играют.
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