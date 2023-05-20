Линекер о чемпионстве «Сити»: «Они доминируют, но после Пепа это изменится, подозреваю»

Гари Линекер уверен, что «Манчестер Сити» не будет доминировать после ухода Пепа Гвардиолы.

« » досрочно стал чемпионом Англии по итогам сезона-2022/23.

С момента назначения на пост главного тренера в 2016 году «Манчестер Сити» взял титул в 5-й раз, а теперь – в третий подряд.

«Поздравляю «Манчестер Сити» с завоеванием еще одного титула. Пятого за 6 лет.

Сейчас они явно доминируют, но я подозреваю, что после Пепа это изменится», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

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