Гвардиола в 5-й раз выиграл чемпионат Англии и догнал Басби. Больше побед лишь у Фергюсона, Пэйсли и Рэмзи

Теги Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Пеп Гвардиола Мэтт Басби Боб Пэйсли Футбол

Лишь три тренера выигрывали чемпионат Англии чаще Пепа Гвардиолы.

Сегодня «Манчестер Сити» обеспечил себе титул в 5-й раз под руководством испанца.

Гвардиола по числу побед в английской лиге догнал Мэтта Басби и Тома Уотсона. Впереди лишь Боб Пэйсли и Джордж Рэмзи (по 6), а также Алекс Фергюсон (13).

Пеп возглавляет «Ман Сити» с 2016 года. Команда выиграла третье чемпионство подряд.

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41 комментарий

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ман сити фейк
Ответ Любитель побеждать
У Ферги тоже состав лярд стоил?
Не стоил, но по меркам тех времён с отрывом была самая дорогая команда
+56
-6
+50
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Tristan...
И третья победа подряд! Повторение рекорда САФа.
Этот Сити и Пеп - сильнейшие команда и тренер в истории английского футбола, при всём уважении ко всем остальным.
+55
-14
+41
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blaugrano
Гвардиола окончательно вписал своё имя золотыми буквами в историю английского футбола. Так же, как и футбола испанского.
+30
-3
+27
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Папичслав
Лучший! На дистанции никто с ним, не сравняется
+9
-1
+8
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Антон Князев
Ответ Tristan...
И третья победа подряд! Повторение рекорда САФа. Этот Сити и Пеп - сильнейшие команда и тренер в истории английского футбола, при всём уважении ко всем остальным.
Боб Пэйсли выиграл 6 чемпионских титулов в Англии за 9 лет и также 3 Кубка Чемпионов и 1 Кубок УЕФА. Он просто не так долго тренировал как Ферги а результаты в среднем даже лучше у него, особенно в Европе.
+7
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Remedy
Ответ Tristan...
И третья победа подряд! Повторение рекорда САФа. Этот Сити и Пеп - сильнейшие команда и тренер в истории английского футбола, при всём уважении ко всем остальным.
Хоть ты и хейтер Реала, но поздравляю с заслуженной победой Гвардиолы! Тут без вопросов.
+7
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atomio
ага только Пеп это делает в архисложной и супер-конкурентной лиге. причем не только из игроков, а так же из топ-тренеров в соперниках.
+7
-2
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v.belorussky
Ответ Tristan...
И третья победа подряд! Повторение рекорда САФа. Этот Сити и Пеп - сильнейшие команда и тренер в истории английского футбола, при всём уважении ко всем остальным.
По сути Пеп приватизировал АПЛ.
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Вадим Симонов
Ответ Акира_1
Хаха ну да ведь у Пепа не было множества финансовых вложений и лет на строительство клуба. Ничего не имею против Пепа, но нужно признать, что у него была мощная финансовая составляющая, которая и превратила Сити в постоянного чемпиона.
Так он эти деньги потратил с умом и мы все видим результат.
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dreamstep
Пеп настолько крут, что Арсенал всё сделал сам для чемпионства Сити ))
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Мадридский тролль
Пеп по праву самый успешный тренер 21 века. Учитывая, что у него все впереди, он может с МС творить историю из года в год. Особенно с таким наконечником, как Холанд. Тупо вторую Барсу (08-12) собрал, только в АПЛ. Осталось только ЛЧ зацепить.
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pasmike
Тренер, конечно, выдающийся. Даже с учетом ресурсов его клубов, такую игру вряд ли кто им поставит еще.
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Совесть Черданцева
Пеп - хозяин АПЛ
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Rocco777
тот же Кейн в команде Гвардиолы забивал бы больше чем Холланд. так что это заслуга тренера. не вижу ничего и никого особенного в составе Ман Сити. тренер от Бога
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Rus Donskoy
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Гвардиола ЛЕГЕНДА!!!
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Blood__type
Ответ Диер Ташкент
Самым дорогим составом (возможно) был благодаря Фергюсону, а не за счёт огромных денежных вливаний
в мю при Ферги вливали денег больше чем в любой клуб апл до Челси. так что за счёт бабла) но и Ферги был крут
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РУБИК
С заслуженной победой парни !!! И в предвкушении требла !!! Удачи !!!.............
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Tristan...
И третья победа подряд! Повторение рекорда САФа. Этот Сити и Пеп - сильнейшие команда и тренер в истории английского футбола, при всём уважении ко всем остальным.
После той легендарной Барселоны, к которой тоже приложил руку Пеп, МС вторая самая сильная команда мира за всю историю.
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Диер Ташкент
Ответ ман сити фейк
Не стоил, но по меркам тех времён с отрывом была самая дорогая команда
Самым дорогим составом (возможно) был благодаря Фергюсону, а не за счёт огромных денежных вливаний
+7
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Tristan...
Сколько САФ тренировал МЮ? 27 или 28. Если и Пеп настолько останется, может и превзойти)
Нет нет брат ты не путай за 27 лет это значит сменить как минимум 4 поколения игроков и при этом держатся на вершине, еще не один тренер в истории не менял такое количество поколений футболистов и при этом держался на высоте , и не думаю что пеп справится так как пеп не такой тренер , мы наблюдали это и в барселоне и в баварии , не думаю что за 27 лет он смог бы держаться на вершине футбола в одни клубе поэтому достижение СаФ это удивительно, но никто не унижает достижение пепа , это тоже что то с чем то)
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Tristan...
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
При всем уважении Саф делал это даа раза подряд , не думаю что Пеп сможет это повторить , но если он получит 4 подряд чемпионство то нет слов )
Сколько САФ тренировал МЮ? 27 или 28. Если и Пеп настолько останется, может и превзойти)
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Tristan...
Ответ Remedy
Хоть ты и хейтер Реала, но поздравляю с заслуженной победой Гвардиолы! Тут без вопросов.
Благодарю)
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Tristan...
САФ - глыба. Великий и уважаемый тренер. Ни в коем случае не принижаю его заслуги. У него великое достижение с МЮ. Касаясь Пепа - мы не знаем, как сложится дальше. Нам остаётся предполагать. Я бы не сказал, что Пеп не умеет проводить смену поколений и пристраивать новеньких, молодых игроков - пример Барсы, когда он возглавил её, убрал Деку, Дзамбротту ещё некоторых и главную звезду - Роналдиньо. Внедрил в команду молодых, Бускетса, Пике, Педро, у которых была важная роль в команде. Похожее и делает в Сити. Уже почти никого не осталось от того Сити, который он принял. Давид Сильва, Агуэро, Компани и другие ушли, а кто то при Пепе пришёл, некоторое время поиграл и ушёл, например - Жезус, Стерлинг, но Сити не потерял в качестве. Так что, всё может быть)
Да признаю все может быть мы не знаем что будет дальше , поэтому просто будем наслаждаться футболом, побольше таких адекватных людей в комментах 😅😇
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goga70
Ответ wolkov
САФа мерзкий шарлатан, которому необходимо вваливать миллиарды, чтобы за счет ресурса брать апл и ежегодно обхезываться в лч
Да там вся лига перегрета баблом.
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ML26
Ответ Диер Ташкент
Ничего подобного. В обратном случае приведите факты. В каких сезонах МЮ больше всех потратили денег на игроков?
Они не тратили каждое окно много денег, а могли просто купить какую-то звезду без особых проблем. Фердинанд, Верон, Тевес, Бербатов. Таких примеров куча. Последним вспоминается как раз Криштиану, которым интересовались Арсенал и МЮ, но первые сразу вышли из переговоров, потому что не могли себе позволить его. К слову, это были две ведущие команды чемпионата. МЮ всегда был денежным мешком - это факт
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