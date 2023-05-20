Гвардиола в 5-й раз выиграл чемпионат Англии и догнал Басби. Больше побед лишь у Фергюсона, Пэйсли и Рэмзи
Лишь три тренера выигрывали чемпионат Англии чаще Пепа Гвардиолы.
Сегодня «Манчестер Сити» обеспечил себе титул в 5-й раз под руководством испанца.
Гвардиола по числу побед в английской лиге догнал Мэтта Басби и Тома Уотсона. Впереди лишь Боб Пэйсли и Джордж Рэмзи (по 6), а также Алекс Фергюсон (13).
Пеп возглавляет «Ман Сити» с 2016 года. Команда выиграла третье чемпионство подряд.
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