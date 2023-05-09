Меньше Де Хеа ударов отражают только два вратаря в АПЛ – оба из «Саутгемптона» с 20-го места. Но голкипер «МЮ» – лидер по сухим матчам

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Саутгемптон Давид Де Хеа Алекс Маккарти Ник Поуп Алиссон Аарон Рэмсдейл Гэвин Базуну Футбол

У Давида Де Хеа один из худших показателей по отраженным ударам в АПЛ в сезоне-2022/23.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне АПЛ отразил лишь 68% ударов в створ ворот.

Только два вратаря в лиге имеют более низкий показатель – Гэвин Базуну и Алекс Маккарти из «Саутгемпотна», находящегося на последнем месте турнирной таблицы.

При этом Де Хеа является лидером АПЛ по количеству сухих матчей – вратарь «МЮ» не пропустил в 15 матчах сезона. Это на две сухих игры больше, чем у Алиссона, Ника Поупа и Аарона Рэмсдейла.

ESPN называет причиной такой статистики недопонимания с защитниками, вызванные недостаточным навыком коммуникации у Де Хеа, а также нежелание испанца бороться в воздухе при стандартных положениях.

Срок контракта Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне, и игрок ведет переговоры с клубом о продлении соглашения. Ранее сообщалось, что «МЮ» не гарантирует испанцу статуса основного вратаря в следующем сезоне.

Эрик тен Хаг: «Хотим, чтобы Де Хеа остался в «МЮ», он лидер АПЛ по сухим матчам. Мы бы не занимали это место, если бы не он»

50 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Tun
значит редко бьют, значит игра налаживается(не в последних матчах)
Говорит о топовой игре МЮ в защите и о убогой ие Де Хея
+44
-5
+39
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НРИ
Лучшая тактика для соперников Мю это грузить мяч во вратарскую , Де Хеа по любому будет стоять как вкопанный или же если рискнет пойти на мяч то ошибется
+26
-1
+25
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Де Хея отражает много ударов, потому что позволяет много бить по своим воротам. На выходах не играет, ногами не играет, вот и приходится отражать удары
+19
-3
+16
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Romanunited
Объективно де Хеа восхитительно играет на ленточке (за исключением пенальти). Во всем остальном к сожалению беда, думаю по этой причине его Энрике не звял на ЧМ. Особенно бесит его игра при прострелах, мяч летит в полуметре-метре от него и он никак не реагирует, будто у него в программе зашито, если летит не в створ то не трогать.
+9
0
+9
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Расул Байрамкулов
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Де Хея отражает много ударов, потому что позволяет много бить по своим воротам. На выходах не играет, ногами не играет, вот и приходится отражать удары
Вроде не так. Де хеа плохо отражает удары в створ, но лучший по сухим матчам, значит позволяют как раз таки мало бить в створ защита мю
+7
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+7
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glavredaktor
Ответ Футбол_это_жизнь
Вообще не понимаю этого давления на Де Хеа со стороны болел МЮ. Каждый раз когда смотрю матчи МЮ де Хеа хорош. Тащит, старается. Есть слабые стороны - игра ногами и пенальти, но у кого их нет. Такое ощущение что нашли себе жертву и пинают ее. Всегда же нужен возле отпущения. Раньше это был его величество Хари теперь Де Хеа.
Игра ногами, пенальти, а ещё слабая игра на выходах при верховых мячах и отсутствие способности координировать действия защитников. Чисто куражный "ленточный" вратарь для середняка, которому постоянно лупят по воротам.
+7
-1
+6
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Tun
значит редко бьют, значит игра налаживается(не в последних матчах)
+7
-1
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Tun
Ответ Давид Agabekyan
Говорит о топовой игре МЮ в защите и о убогой ие Де Хея
не только в защите, в середине сезона контроль матчей был на высоком уровне, защита редко напрягалась
+5
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+5
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The Best
Тут думаю скорее заслуга защиты МЮ,а точнее Лисандро и Варана.Реально эти двое бетон
+4
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Ksandvankneshas
Ответ Dm Kznts
странные вывода про недопонимание. почему тогда больше всего сухарей у него? Его персональный перфоменс?
Ну вот например Вилла на прошлой неделе много била по воротам? Нет, выручал центр поля и защита (Витёк вообще лицом с линии ворот выносил самый горячий момент). Сухарь? Сухарь.
+3
0
+3
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Андрей Тишкович
Пока в защите рулили Варан с Мартинесем ДеХея был стабильно надёжен небыло этих цирковых номеров
+3
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romaroman26
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Вот бы статистику команд по ударам, которые команда допустила вствор своих ворот. Интересно МЮ в этом списке какой будет?
Мю мало допускал у своих ворот, когда играли мартинез с вараном. Это их заслуга в сухих матчах
+2
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Okaka
в сухих мячах заслуга и защиты
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romaroman26
Ответ Расул Байрамкулов
Нелогично ESPN пишет. Если игрок хреново отражает удары, но он лучший по сухим матчам, по логике, это означает, что по его воротам приходится мало ударов, а значит защита работает хорошо, а это значит, что де хеа ей хорошо руководит, так же?
Защита работает хорошо, но это не связано с де хея.
+1
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glavredaktor
Ответ red hikkikomori
Это дно, его клубная карьера должна была сложиться как у Очоа, но Дно Хеа повезло, а Очоа - нет)
Кстати хороший пример)
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Гоп-стоп
Очень деградировал. Некогда лучший вратарь АПЛ превратился в неуверенного привозилу. Есть ощущение, что причины носят психологический характер и если он вернется в условный родной Атлетико то снова будет тащером.
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Давид Agabekyan
Ответ Alexander Yavriantz
У Де Хеа было немало топовых сейвов в этом сезоне. Многие сухари и его заслуга тоже. Но и косяки иногда есть.
Иногда? В важнейших моментах сезона он подвёл
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romaroman26
Ответ Dm Kznts
странные вывода про недопонимание. почему тогда больше всего сухарей у него? Его персональный перфоменс?
Потому что мартинез с вараном отлично играли. Сломались они, и досвидания сухие матчи
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Давид Agabekyan
Ответ Alexander Yavriantz
В обоих матчах с Севильей
Есть матча где нападение не виновато?
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Muni Klar
Ответ Футбол_это_жизнь
Вообще не понимаю этого давления на Де Хеа со стороны болел МЮ. Каждый раз когда смотрю матчи МЮ де Хеа хорош. Тащит, старается. Есть слабые стороны - игра ногами и пенальти, но у кого их нет. Такое ощущение что нашли себе жертву и пинают ее. Всегда же нужен возле отпущения. Раньше это был его величество Хари теперь Де Хеа.
да он тащил когда-то БЫЛ лучшим вратарем 3-4 сезона в АПЛ, но топовый вратарь такие ляпы постоянно не совершает к сожалению (
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Muni Klar
Ответ Tun
Одного очка. Если не забиваешь - никто 3 не даст
этот ляп поменял суть игры, вы смотрели игру? у Мю было столько моментов до гола, до гола Вест хэм шел в атаку, после все 11 игроков включая Мойеса встали на защиту
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Tun
Ответ Давид Agabekyan
Ну если бы у Тен Хага Эриксен, Каземиро и Бруно разучились бы мяч держать, то Тен Хага даже в Аякс никто не позвал
Да тут плевать позвал или не позвал
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Alexander Yavriantz
Ответ Давид Agabekyan
Иногда? В важнейших моментах сезона он подвёл
В прошлом матче Шо подвёл, а кто подвёл в обоих матчах? Атака! Разбазаривание моментов и 0 голов в 2 матчах. Топ-команды должны уметь забивать и много.
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Tun
Ответ Muni Klar
до того как Варан и Лича получили травмы, он был сухарем, вчеращший ляп стоило нам 3 очка, а его пенальти в финале ЛЕ никогда не забуду, у него такой же характер как и у Санчо мягкий, нет характера!!!
Одного очка. Если не забиваешь - никто 3 не даст
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Alexander Yavriantz
Ответ Давид Agabekyan
Говорит о топовой игре МЮ в защите и о убогой ие Де Хея
У Де Хеа было немало топовых сейвов в этом сезоне. Многие сухари и его заслуга тоже. Но и косяки иногда есть.
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