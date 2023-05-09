Меньше Де Хеа ударов отражают только два вратаря в АПЛ – оба из «Саутгемптона» с 20-го места. Но голкипер «МЮ» – лидер по сухим матчам

У Давида Де Хеа один из худших показателей по отраженным ударам в АПЛ в сезоне-2022/23.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне АПЛ отразил лишь 68% ударов в створ ворот.

Только два вратаря в лиге имеют более низкий показатель – и из «Саутгемпотна», находящегося на последнем месте турнирной таблицы.

При этом Де Хеа является лидером АПЛ по количеству сухих матчей – вратарь «МЮ» не пропустил в 15 матчах сезона. Это на две сухих игры больше, чем у , Ника Поупа и .

ESPN называет причиной такой статистики недопонимания с защитниками, вызванные недостаточным навыком коммуникации у Де Хеа, а также нежелание испанца бороться в воздухе при стандартных положениях.

Срок контракта Де Хеа с « » истекает в июне, и игрок ведет переговоры с клубом о продлении соглашения. Ранее сообщалось, что «МЮ» не гарантирует испанцу статуса основного вратаря в следующем сезоне.

Эрик тен Хаг: «Хотим, чтобы Де Хеа остался в «МЮ», он лидер АПЛ по сухим матчам. Мы бы не занимали это место, если бы не он»