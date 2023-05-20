Дафф об ирландском футболе: «Британские клубы нас не уважают, они думают, что мы пещерные люди? А в Ирландии блестяще тренируют игроков»

Дэмьен Дафф считает, что в Англии недооценивают ирландский футбол.

«Если мы подписываем игрока, спортивный аналитик звонит и спрашивает, есть ли у нас GPS-датчики – те штуки, которые крепятся на спины игроков. Они что, думают, что мы здесь пещерные люди? Это то, с чем приходится иметь дело.

Я считаю, что нас не уважают с точки зрения того, что мы предлагаем. Что-то вроде: «Ну, это же Ирландия, зачем отдавать игроков в аренду в Ирландию?» Таков менталитет британских клубов.

Здесь игроков блестяще тренируют, но за пределами Ирландии этого не понимают. Это неуважительно, но мы, должно быть, делаем что-то правильно, потому что английские клубы то и дело пытаются заполучить наших игроков по дешевке. Многие нации всегда принижали нас», – сказал бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!