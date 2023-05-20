Дафф об ирландском футболе: «Британские клубы нас не уважают, они думают, что мы пещерные люди? А в Ирландии блестяще тренируют игроков»
Дэмьен Дафф считает, что в Англии недооценивают ирландский футбол.
«Если мы подписываем игрока, спортивный аналитик звонит и спрашивает, есть ли у нас GPS-датчики – те штуки, которые крепятся на спины игроков. Они что, думают, что мы здесь пещерные люди? Это то, с чем приходится иметь дело.
Я считаю, что нас не уважают с точки зрения того, что мы предлагаем. Что-то вроде: «Ну, это же Ирландия, зачем отдавать игроков в аренду в Ирландию?» Таков менталитет британских клубов.
Здесь игроков блестяще тренируют, но за пределами Ирландии этого не понимают. Это неуважительно, но мы, должно быть, делаем что-то правильно, потому что английские клубы то и дело пытаются заполучить наших игроков по дешевке. Многие нации всегда принижали нас», – сказал бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
По Ирландии страшно ударило правило Босмана и отмена лимита на легионеров. Английские футбольные клубы стали собирать сборные мира, а не сборные Британских островов, как раньше. Ирландцы теперь играют в клубах Чемпионшипа, а не ведущих клубах АПЛ.
В МЮ играло 3 ирландца: Рой Кин, Ирвин и О’Ши. В Ливерпуле играли Уилан, Хаутон, чуть позже МакЭйтир, Финнан, Стонтон. За Ньюкасл (крутой Ньюкасл с Ширером игравший в ЛЧ) ворота защищал Гивен. Остальные игроки старта сборной тоже играли за околотоповые команды высшего английского дивизиона. А теперь Шэймус Коулмен - с отрывом лучший ирландский игрок поколения...
Другая проблема: теперь игроки могут выбирать сборную. Правила ФИФА сильно смягчились.
Джек Грилиш и Деклан Райс - ирландцы. Они играли за молодёжные сборные Ирландии. Когда они были уже сформировавшимися игроками их переманили во взрослую сборную Англии (в Англии тоже дефицит футболистов теперь по той же причине, что и в Ирландии). По прежним правилам ФИФА они бы не смогли перейти в Англию.
Уэйн Руни - тоже ирландец, кстати. Он, правда, очень рано раскрылся и сразу попал в сборную Англии.
Ну и Виктору Гусеву спасибо за то на замене у ирландцев свежий Кокс