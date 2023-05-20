Дафф об ирландском футболе: «Британские клубы нас не уважают, они думают, что мы пещерные люди? А в Ирландии блестяще тренируют игроков»

Теги Челси Дэмьен Дафф премьер-лига Англия сборная Ирландии по футболу высшая лига Ирландия Футбол

Дэмьен Дафф считает, что в Англии недооценивают ирландский футбол.

«Если мы подписываем игрока, спортивный аналитик звонит и спрашивает, есть ли у нас GPS-датчики – те штуки, которые крепятся на спины игроков. Они что, думают, что мы здесь пещерные люди? Это то, с чем приходится иметь дело.

Я считаю, что нас не уважают с точки зрения того, что мы предлагаем. Что-то вроде: «Ну, это же Ирландия, зачем отдавать игроков в аренду в Ирландию?» Таков менталитет британских клубов.

Здесь игроков блестяще тренируют, но за пределами Ирландии этого не понимают. Это неуважительно, но мы, должно быть, делаем что-то правильно, потому что английские клубы то и дело пытаются заполучить наших игроков по дешевке. Многие нации всегда принижали нас», – сказал бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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48 комментариев

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serhio_ramos_
Кто-то следит за чемпионатом Ирландии?
+41
-10
+31
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Jan Paskel
Ответ serhio_ramos_
Кто-то следит за чемпионатом Ирландии?
Дафф вроде как
+30
-4
+26
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Born to be Winner
блин специально зашел таблицу коэфициентов уефа, чемпионат ирландии на 36 месте, выше их чемпионат Казахстана, Азербайжана и прости Господи чемпионат Лихтенштейна. У меня все, тренируйтесь на кошках!
+24
-5
+19
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rigobersong
Ответ Armen Aleksanyan
Дамьен Дафф, Робби Кин, кто еще знаменитый есть?
Легенда нашего мю Даррон Гибсон!:)
+17
-4
+13
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Remedy
Ответ Armen Aleksanyan
Дамьен Дафф, Робби Кин, кто еще знаменитый есть?
Макгиди)
+13
0
+13
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Jan Paskel
Ответ Armen Aleksanyan
Дамьен Дафф, Робби Кин, кто еще знаменитый есть?
Вспомнить Робби Кина и не вспомнить Роя Кина... такое себе
+12
0
+12
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Forsage
Ответ Armen Aleksanyan
Дамьен Дафф, Робби Кин, кто еще знаменитый есть?
Рой Кин)
+11
0
+11
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Hitgoe Himgob
Ответ Forsage
Рой Кин)
Ян Харт, О’Ши, Гивен)
+9
0
+9
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Overkiller
Ответ Why always me?!
Сколько ирландцев играет в АПЛ и Чемпионшипе и сколько казахов с азербайджанцами?
Сколько британских скаутов работают по Британии и сколько по Азербайджану? Кому проще и быстрее адаптироваться в Англии - ирландцу или казаху?
+12
-3
+9
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yumurta
Ответ serhio_ramos_
Кто-то следит за чемпионатом Ирландии?
я
+10
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romanisti89
Ответ charly_54
В локомотиве вроде бы ещё нап какой то был
Гарри О’Коннор был шотландцем
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Axl_rose
Крутой дядька на поле был. Небольшой коренастый быстрый и ершистый.
+5
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Armen Aleksanyan
Дамьен Дафф, Робби Кин, кто еще знаменитый есть?
+6
-1
+5
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Why always me?!
Ответ Born to be Winner
блин специально зашел таблицу коэфициентов уефа, чемпионат ирландии на 36 месте, выше их чемпионат Казахстана, Азербайжана и прости Господи чемпионат Лихтенштейна. У меня все, тренируйтесь на кошках!
Сколько ирландцев играет в АПЛ и Чемпионшипе и сколько казахов с азербайджанцами?
+11
-7
+4
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Timur_A
Ответ Armen Aleksanyan
Дамьен Дафф, Робби Кин, кто еще знаменитый есть?
За то время, что я себя помню (а мне уже до жопы лет), сборная моей страны выходила из группы на ЧМ дважды: СССР-1986 и Россия-2018. А сборная Ирландии выходила из группы трижды: 1990, 1994, 2002.
По Ирландии страшно ударило правило Босмана и отмена лимита на легионеров. Английские футбольные клубы стали собирать сборные мира, а не сборные Британских островов, как раньше. Ирландцы теперь играют в клубах Чемпионшипа, а не ведущих клубах АПЛ.
В МЮ играло 3 ирландца: Рой Кин, Ирвин и О’Ши. В Ливерпуле играли Уилан, Хаутон, чуть позже МакЭйтир, Финнан, Стонтон. За Ньюкасл (крутой Ньюкасл с Ширером игравший в ЛЧ) ворота защищал Гивен. Остальные игроки старта сборной тоже играли за околотоповые команды высшего английского дивизиона. А теперь Шэймус Коулмен - с отрывом лучший ирландский игрок поколения...
Другая проблема: теперь игроки могут выбирать сборную. Правила ФИФА сильно смягчились.
Джек Грилиш и Деклан Райс - ирландцы. Они играли за молодёжные сборные Ирландии. Когда они были уже сформировавшимися игроками их переманили во взрослую сборную Англии (в Англии тоже дефицит футболистов теперь по той же причине, что и в Ирландии). По прежним правилам ФИФА они бы не смогли перейти в Англию.
Уэйн Руни - тоже ирландец, кстати. Он, правда, очень рано раскрылся и сразу попал в сборную Англии.
+4
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S.A.N.
Ответ Why always me?!
Сколько ирландцев играет в АПЛ и Чемпионшипе и сколько казахов с азербайджанцами?
те ирландцы, которые играют в апл и чемпионшипе, в подавляющем большинстве являются воспитанниками английского футбола и в ирландском чемпе либо вообще не играли, либо уехали в совсем юном возрасте
+3
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Amalfitano
То что британцы по отношению к ирландцам всегда вели себя высокомерно - это факт. И сейчас это никуда не ушло.
+3
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Venger80
Ответ serhio_ramos_
Кто-то следит за чемпионатом Ирландии?
Я слежу периодически, после того, как в FM трижды стал чемпионом с Finn Harps
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Фанат Сан-Марино
Ответ Armen Aleksanyan
Дамьен Дафф, Робби Кин, кто еще знаменитый есть?
Их полно, Шейн Лонг России забивал, Сент-Леджер был, потому что фамилия классная, Даррен Рэндольф - чёрный кипер-молотобоец
Ну и Виктору Гусеву спасибо за то на замене у ирландцев свежий Кокс
+2
0
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Ksandvankneshas
В последнее время что-то совсем туго с хорошими ирландскими игроками.
+2
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charly_54
Ответ serhio_ramos_
Кто-то следит за чемпионатом Ирландии?
Например ирландцы
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Manu Maksudi
Ответ Overkiller
Сколько британских скаутов работают по Британии и сколько по Азербайджану? Кому проще и быстрее адаптироваться в Англии - ирландцу или казаху?
а сколько казахов играет в Рпл? или в Украине? или в Турции?
+1
0
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Максим Черкашин
Так датчики есть?😅
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Michael Boldyrev
Отдать игрока в аренду... Ну, условно, если нужно пристроить молодого, который, например, академию "Ливерпуля" закончил, но пока/или совсем не тянет, то есть: Чемпионшип, Лига 1, Шотладская Премьерлига, Лига 2 и вот теперь Ирландия... При этом списанный молодой в Ирландию не поедет. Он же из академии "Ливерпуля"? Можно ехать за границу и зарабатывать деньги, а не сидеть в Ирландии с "песьками".
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tampa-bay
Если бы дело было бы только в неуважении Британцев, то вашим чемпионатом и игроками интересовались бы в других странах, в той же Франции, например, но нет. Значит дело в слабости чемпионата и игроках. А то что бритиши сами по себе могут быть высокомерными к ирландцам не спорю
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