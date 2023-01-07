Кокаин на 4000 фунтов нашли у экс-форварда «Арсенала» и Ирландии Стоукса. Его задержали после погони

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия сборная Ирландии по футболу Энтони Стоукс Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Энтони Стоукс задержан с кокаином после погони.

6 января ирландская полиция начала преследование автомобиля, который начал скрываться. После остановки Стоукс и его пассажир пытались убежать пешком. В салоне автомобиля нашли кокаин на сумму 4000 фунтов.

Подозреваемых выпустили под залог, скоро они должны предстать перед судом.

Стоукс, начавший карьеру в «Арсенале» и дебютировавший за клуб в 2005 году, также выступал за «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Селтик» и другие клубы, а также за сборную Ирландии. Он завершил игровую карьеру в 2020 году.

25 комментариев

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Тюменец
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Гай Ричи уже сел за сценарий
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Оператор Дзюбы
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Он бы нашёл общий язык с одной мясной легендой
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ДЖИН
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да ладно , че не люди что ле , нельзя закусить кокаином.
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софочка
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Выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Выбери семью. Выбери большие телевизоры, стиральные машины, автомобили, компакт-диск, плееры...
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Николай Гарин
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рок-н-рольщик
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Уся Ваткин
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Ответ Леван Мкртчян
Поймали потому что "убегал пешком", а не бегом
Не изменил своей привычке ходить по полю пешком
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Pitkin
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Ирландский наркобарон.
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BorisBritva
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Ответ ОттоДракула
Надо было прятать в деревянной ноге.
Кокаинум?
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sinkindragon@gmail.com
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истории из джентельменов оказались не совсем выдумкой , только вместо аристократов бывшие футболисты
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x2dj8fx6q7
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Мсье знает толк в вечеринках🎩
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Gravdaar Iyaad
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У бывшего игрока Арсенала нашли кокс на 4(!)тыс фунтов
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ZamoRano
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А не проще было выкинуть кокос через окно??)))
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pq
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вижу Кокаин читаю Кокорин
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Bashibuzuck
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Ответ Леван Мкртчян
Поймали потому что "убегал пешком", а не бегом
"Спасибо, я пешком постою"(c)😁
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koljas23
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На 4000 фунтов звучит как то громко. Всего 40 граммов, маленький пакетик
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Bashibuzuck
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Статистика на Спортсе у него просто сумасшедшая😂😂😂
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0mertas626
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За Селтик норм пылил
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Ignazio DE Alter
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Завершил карьеру свободного человека
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Леван Мкртчян
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Поймали потому что "убегал пешком", а не бегом
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ОттоДракула
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Ответ Пако
Экс-форвард станет экс-свободным человеком.
Так не посадят.
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Streetbor
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захаровой такого на один зуб хватит
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ОттоДракула
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Надо было прятать в деревянной ноге.
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здоровяк
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Чего уж там: Стоукс - легенда Арсенала. Столько матчей провел и голов забил
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Легенда манагера 2008 :)
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Пако
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Экс-форвард станет экс-свободным человеком.
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