Кокаин на 4000 фунтов нашли у экс-форварда «Арсенала» и Ирландии Стоукса. Его задержали после погони

Экс-форвард « » задержан с кокаином после погони.

6 января ирландская полиция начала преследование автомобиля, который начал скрываться. После остановки Стоукс и его пассажир пытались убежать пешком. В салоне автомобиля нашли кокаин на сумму 4000 фунтов.

Подозреваемых выпустили под залог, скоро они должны предстать перед судом.

Стоукс, начавший карьеру в «Арсенале» и дебютировавший за клуб в 2005 году, также выступал за «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Селтик» и другие клубы, а также за сборную Ирландии. Он завершил игровую карьеру в 2020 году.