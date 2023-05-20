Дембеле сделал пожертвование организации, обеспечивающей женщин в Африке средствами гигиены

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле деньги Благотворительность Футбол

Усман Дембеле сделал пожертвование на средства гигиены для африканских женщин.

Как сообщает Diario Sport, во время выходных, предоставленных игрокам «Барселоны» в начале мая, Дембеле посетил Кот-д’Ивуар, где встретился с представителями некоммерческой организации Le Coeur Rose, занимающейся обеспечением африканских женщин средствами гигиены и красоты.

Вингер «Барселоны» сделал крупное пожертвование организации.

Напомним, что у Усмана, родившегося во Франции, африканские корни: его мать – мавританка, отец – малиец. 

Ранее Дембеле перевел 100 тысяч евро клубу «Эвре» из 4-й лиги Франции, испытывающему финансовый трудности. В этом клубе вингер «Барселоны» начал заниматься футболом.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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31 комментарий

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человек-муравей человек-физрук
так и пишите что купил мыло Камавинге и Тчуамени
+90
-24
+66
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Виктор Кашшаи
Хороший поступок!
+34
-5
+29
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predMBAPPE
Ответ человек-муравей человек-физрук
так и пишите что купил мыло Камавинге и Тчуамени
Сливочное? 🤣
+32
-8
+24
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Николай Лазарев
Вспомнил откуда он...жена на него хорошо влияет)
+13
-1
+12
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rigobersong
Поступок настоящего джентельмена!:))
+11
-5
+6
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rej1sta
Ответ Нефанатик
Ты слишком глупый что бы шутить, оставь это кому то другому. Мыло Камавинге не использовал, когда насиловал твою Барсу на домашней арене Айнтрахта Спотифай - 0:4
Почему не использовал, когда была обратная ситуация на Бернабеу?)
+11
-5
+6
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Артём Назмутдинов
Ответ alexey alexeev
Почему этот лицемер не играет за сборную мавритании тогда? Позор
Что? Он делает пожертвования и за это ему позор?
+7
-2
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Нефанатик
Уверен, 99% благотворительных фондов не переводят нуждающимся и половины пожертвований.
+7
-3
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Ansu Fati
Ответ человек-муравей человек-физрук
так и пишите что купил мыло Камавинге и Тчуамени
Вроде пошутил над игроками Реала, а пуканы подорвались у местных юзеров))
+6
-3
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alberto-m
Ответ человек-муравей человек-физрук
так и пишите что купил мыло Камавинге и Тчуамени
🤣🤣🤣🤣
+3
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Перстень Уэстбрука
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Я конечно поддерживаю черный юмор,но это не смешно
ещё как смешно
+3
-1
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& Co1366
Молодец Усман!
+5
-3
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Добрый Ретроград
Примерно так: Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день.
Научи его рыбачить, и ему придется купить лодку, навигатор, рацию, спасательные жилеты, спиннинги, телескопические удилища (с кольцами и без колец), пикеры, воблеры, блесны, емкости для живца, подсачеки, бугры, липгрипы, багры, куканы, садки, катушки, эхолот, магнитные фиксаторы, прикормки, насадки, ДИП, поляризационные очки, термосы, термокружки, приманки, крючки, лески, подставки, поплавки, грузы, кормушки, вертлюги, карабины, сигнализаторы поклёвки, аэраторы, горелки, обогреватели, якорную намотку, холодильную сумку, плиту газовую, газ, накомарники, сапоги, перчатки, дождевик, камуфляжную одежду, куртку, палатку, сухое горючее, туристическую посуду, стулья, матрас, коврики, средства для розжига, свечи и ещё 387 вещей, которые совершенно необходимы на рыбалке, чтобы спокойно сидеть и пить пиво целый день.
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alberto-m
Ответ predMBAPPE
Сливочное? 🤣
🤣🤣🤣
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predMBAPPE
Ответ Нефанатик
Ты слишком глупый что бы шутить, оставь это кому то другому. Мыло Камавинге не использовал, когда насиловал твою Барсу на домашней арене Айнтрахта Спотифай - 0:4
Шутник нашелся, вас только в этом году Барса полурезервом, Сити да Жирона на сухую на вертолёте прокатили)))
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Пепси пеналдувич
Молодец.
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ariuntrius
Ответ alexey alexeev
Почему этот лицемер не играет за сборную мавритании тогда? Позор
Потому что человек родился во Франции и прожил большую часть жизни там не?
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Добрый Ретроград
Ответ predMBAPPE
Хорошо что я не рыбак
...и не женщина)
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fussballer
Круто! Француз заботится об африканских женщинах. Достоин уважения!
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Игорь Климов
Респект Дембеле!
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alberto-m
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Я конечно поддерживаю черный юмор,но это не смешно
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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alberto-m
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ага. Заодно и сам помылся за компанию.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Алексей Даценко
Ответ человек-муравей человек-физрук
так и пишите что купил мыло Камавинге и Тчуамени
А на тебя решил не тратиться 😂
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Маратбек Абакиров
Ответ Нефанатик
Уверен, 99% благотворительных фондов не переводят нуждающимся и половины пожертвований.
не надо так категорично! я имел опыт работы! и снимал их монтировал видеоотчеты. не отрицаю что есть недобросовестные. но благотворительные фонды пока делают хоть что то в отличии меня тебя и других. если считать более и менее глобально...
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predMBAPPE
Ответ Добрый Ретроград
Примерно так: Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи его рыбачить, и ему придется купить лодку, навигатор, рацию, спасательные жилеты, спиннинги, телескопические удилища (с кольцами и без колец), пикеры, воблеры, блесны, емкости для живца, подсачеки, бугры, липгрипы, багры, куканы, садки, катушки, эхолот, магнитные фиксаторы, прикормки, насадки, ДИП, поляризационные очки, термосы, термокружки, приманки, крючки, лески, подставки, поплавки, грузы, кормушки, вертлюги, карабины, сигнализаторы поклёвки, аэраторы, горелки, обогреватели, якорную намотку, холодильную сумку, плиту газовую, газ, накомарники, сапоги, перчатки, дождевик, камуфляжную одежду, куртку, палатку, сухое горючее, туристическую посуду, стулья, матрас, коврики, средства для розжига, свечи и ещё 387 вещей, которые совершенно необходимы на рыбалке, чтобы спокойно сидеть и пить пиво целый день.
Хорошо что я не рыбак
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