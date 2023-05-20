Дембеле сделал пожертвование организации, обеспечивающей женщин в Африке средствами гигиены

Усман Дембеле сделал пожертвование на средства гигиены для африканских женщин.

Как сообщает Diario Sport, во время выходных, предоставленных игрокам «Барселоны» в начале мая, Дембеле посетил Кот-д’Ивуар, где встретился с представителями некоммерческой организации Le Coeur Rose, занимающейся обеспечением африканских женщин средствами гигиены и красоты.

Вингер «Барселоны» сделал крупное пожертвование организации.

Напомним, что у , родившегося во Франции, африканские корни: его мать – мавританка, отец – малиец.

Ранее Дембеле перевел 100 тысяч евро клубу «Эвре» из 4-й лиги Франции, испытывающему финансовый трудности. В этом клубе вингер «Барселоны» начал заниматься футболом.

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