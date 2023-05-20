Дембеле сделал пожертвование организации, обеспечивающей женщин в Африке средствами гигиены
Усман Дембеле сделал пожертвование на средства гигиены для африканских женщин.
Как сообщает Diario Sport, во время выходных, предоставленных игрокам «Барселоны» в начале мая, Дембеле посетил Кот-д’Ивуар, где встретился с представителями некоммерческой организации Le Coeur Rose, занимающейся обеспечением африканских женщин средствами гигиены и красоты.
Вингер «Барселоны» сделал крупное пожертвование организации.
Напомним, что у Усмана, родившегося во Франции, африканские корни: его мать – мавританка, отец – малиец.
Ранее Дембеле перевел 100 тысяч евро клубу «Эвре» из 4-й лиги Франции, испытывающему финансовый трудности. В этом клубе вингер «Барселоны» начал заниматься футболом.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Научи его рыбачить, и ему придется купить лодку, навигатор, рацию, спасательные жилеты, спиннинги, телескопические удилища (с кольцами и без колец), пикеры, воблеры, блесны, емкости для живца, подсачеки, бугры, липгрипы, багры, куканы, садки, катушки, эхолот, магнитные фиксаторы, прикормки, насадки, ДИП, поляризационные очки, термосы, термокружки, приманки, крючки, лески, подставки, поплавки, грузы, кормушки, вертлюги, карабины, сигнализаторы поклёвки, аэраторы, горелки, обогреватели, якорную намотку, холодильную сумку, плиту газовую, газ, накомарники, сапоги, перчатки, дождевик, камуфляжную одежду, куртку, палатку, сухое горючее, туристическую посуду, стулья, матрас, коврики, средства для розжига, свечи и ещё 387 вещей, которые совершенно необходимы на рыбалке, чтобы спокойно сидеть и пить пиво целый день.