Дембеле отправил 100 тысяч евро «Эвре» из 4-й лиги Франции. Клуб, в котором Усман играл в детстве, испытывает финансовые трудности

сделал пожертвование своему бывшему клубу.

Как сообщает RMC Sport, вингер «Барселоны» помог клубу из 4-го дивизиона Франции «Эвре», который испытывает финансовые трудности. По данным журналиста Александра Самсона, Дембеле перечислил около 100 тысяч евро.

«Президент клуба Самюэль Бригантино и мэр города Эвре Ги Лефран хотели бы поблагодарить Усмана Дембеле за его щедрость и финансовую поддержку, которую он оказал клубу в этот трудный период. Усман – воспитанник клуба и гордость города Эвре.

Усман всегда поддерживал клуб и сегодня, при поддержке наших преподавателей и волонтеров, позволил обеспечить 700 его членам лучшие условия для занятий спортом, чтобы они могли пойти по его стопам», – говорится в заявлении «Эвре».

Это не первый раз, когда француз помогает родному клубу и городу. В мае 2020 года он поддержал сбор средств для медперсонала и различных ассоциаций, боровшихся с коронавирусом. В том же году он также присоединился к местным благотворительным организациям, занимающимся оказанием продовольственной помощи нуждающимся людям.

Усман начал тренироваться в «Эвре» в возрасте 7 лет. Он оставался в клубе до 2010 года, когда перешел в «Ренн».