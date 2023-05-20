«Ливерпуль» не проигрывает 10 матчей. Серия из 7 побед прервана «Астон Виллой»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» не смог победить впервые за 8 матчей.

Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

В последний раз мерсисайдцы уступали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). Затем у них были две ничьих, после чего – 7 побед подряд.

В заключительном туре «Ливерпуль» выступит в гостях у «Саутгемптона» – это случится 28 мая.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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42 комментария

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Born is the King
Хочется отметить Эмери. Один из самых недоцененных тренеров современности. Столько клубов поднял на топ уровень, теперь очередь Виллы. Человек с Гендузи и Мустафи Асренал в ЛЧ тащил
+45
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Отец Абду
Судейство в АПЛ это что то с чем то:)
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Красный чай
Ну это по сути поражение...Ну хоть Фирмино забил
+23
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+21
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Красный чай
Ответ llolishe
Полгода я был прав говоря что Клоппу плевать на клуб Дальше верьте в посмешище в кепке
Ты сошел с ума
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Арман Мартиросян
Я говорил, что после откровенных слов Клоппа судейский корпус начнет топить Ливерпуль всеми силами. Вот и подтверждаются мои слова.
+20
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cektor
Ливер без ЛЧ … Увы
+7
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Салауат Нуралиев
Ответ Ман Сити
Вырвали себе зону ЛЕ, хотя у Брайтона есть еще шансы скинуть проект на 6-е место
Чувак, ты главное не прячься если Интер возьмет лч, хорошо?
А то ты тут бегаешь пищишь что мансити крутые, а по факту при первой же осечке прячешься. Какой ты болельщик после этого?
+9
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Давид Agabekyan
Ответ Ман Сити
Вырвали себе зону ЛЕ, хотя у Брайтона есть еще шансы скинуть проект на 6-е место
Как Брайтон может скинуть Сити на 6?
+15
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<~Inter~>
В этой игре нужна была только победа. Шансы на ЛЧ примерно такие же как у Арсенала на чемпионство
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starikhotabich
Ответ Давид Agabekyan
Кокос или трава?
Нет. Он просто дурак.
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Stivi M.D.
Ответ Красный чай
Ты сошел с ума
Добавь этого чела в додж лист и все, зачем ты ему отвечаешь
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Проваленный январь мне все ясно обьяснил-Клоппу плевать на Ливерпуль Увольняйте Клоппа-ведь слить ЛЕ он это легко сможет ему сливать турниры не привыкать
Кокос или трава?
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Blast
Ответ Игорь М.
Ливерпуль не попадёт в ЛЧ, если Сити выиграет?
Нет
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Бритые_ноги_Неймара
ну судья сегодня сделал все чтобы Ливерпуль не имел шансов на ЛЧ. Стоило ожидать подобного после наезда Клоппа на судей.
+3
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Filipp Gorski
Ньюкасл и МЮ как никогда близки к ЛЧ
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Пирс Морган
МЮ должен Мартинесу ящик пива
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AminO2
Ответ Арман Мартиросян
Пусть засунут эти минуты себе в одно место и вернут Ливерпулю забитый гол и красную для Мингза.
Играть надо нормально, а не претендовать на сомнительные удаления и голы из офсайдов.
Весь первый тайм арбитр оставлял без внимания срываюшие атаки фолы футболистов Ливерпуля на игроках Виллы. Скажите спасибо Уоткинсу, что пенальти не исполнил, закончилось бы разгромом как с Ньюкаслом.
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starikhotabich
Ответ Красный чай
Ты сошел с ума
Несомненно.
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Best of the best
Ответ Пирс Морган
МЮ должен Мартинесу ящик пива
Судьба как была так и осталась в руках Манчестера
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Игорь М.
Ответ cektor
Ливер без ЛЧ … Увы
Ливерпуль не попадёт в ЛЧ, если Сити выиграет?
+2
-2
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deadjoker
Гуд ебенинг, как говорится.
0
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Арман Мартиросян
Ответ AminO2
Именно поэтому к основному времени матча добавили 20 минут.
Пусть засунут эти минуты себе в одно место и вернут Ливерпулю забитый гол и красную для Мингза.
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Мария Ковалёва
а знаете почему? потому что стоило мне сделать ставку и...
0
0
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llolishe
Ответ Born is the King
Хочется отметить Эмери. Один из самых недоцененных тренеров современности. Столько клубов поднял на топ уровень, теперь очередь Виллы. Человек с Гендузи и Мустафи Асренал в ЛЧ тащил
Просто тренеришка вовремя тарасовского борща поел
+2
-2
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Direct free kick
Ответ Born is the King
Хочется отметить Эмери. Один из самых недоцененных тренеров современности. Столько клубов поднял на топ уровень, теперь очередь Виллы. Человек с Гендузи и Мустафи Асренал в ЛЧ тащил
Великий Эмери
+1
-1
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