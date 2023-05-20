«Ливерпуль» не проигрывает 10 матчей. Серия из 7 побед прервана «Астон Виллой»
«Ливерпуль» не смог победить впервые за 8 матчей.
Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1) в 37-м туре АПЛ.
В последний раз мерсисайдцы уступали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). Затем у них были две ничьих, после чего – 7 побед подряд.
В заключительном туре «Ливерпуль» выступит в гостях у «Саутгемптона» – это случится 28 мая.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А то ты тут бегаешь пищишь что мансити крутые, а по факту при первой же осечке прячешься. Какой ты болельщик после этого?
Весь первый тайм арбитр оставлял без внимания срываюшие атаки фолы футболистов Ливерпуля на игроках Виллы. Скажите спасибо Уоткинсу, что пенальти не исполнил, закончилось бы разгромом как с Ньюкаслом.