«Ливерпуль» не проигрывает 10 матчей. Серия из 7 побед прервана «Астон Виллой»

«Ливерпуль» не смог победить впервые за 8 матчей.

Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с « » (1:1) в 37-м туре .

В последний раз мерсисайдцы уступали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). Затем у них были две ничьих, после чего – 7 побед подряд.

В заключительном туре « » выступит в гостях у «Саутгемптона» – это случится 28 мая.

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