«Барса» будет играть с рекламой Philips на рукаве и получит 8 млн евро за год. Компания поставит мониторы для обновленного «Камп Ноу»

«Барселона» заключила спонсорское соглашение с компанией Philips.

Как сообщает Mundo Deportivo, соглашение «Барселоны» с нидерландской транснациональной компанией рассчитано на 3 сезона с возможностью продления еще на 2 года – это связано с тем, что полномочия нынешнего совета директоров «Барселоны» истекают через 3 года.

Логотип Philips будет нанесен на рукава игровых футболок клуба.

Согласно контракту, Philips поставит мониторы для обновленного « » и других помещений, принадлежащих клубу.

В ходе переговоров также обсуждались поставки осветительных приборов для стадиона, однако этот пункт в итоге не был включен в соглашение.

В первый год сотрудничества «Барселона» получит доход в размере 8 миллионов евро, в каждый последующий год доходы от сделки будут увеличиваться на 2 млн евро. Доход от сделки может быть внесен в бюджет уже на следующий сезон.

Благодаря этому и другим соглашениям, над которыми работает « », клуб рассчитывает на рекордный спонсорский доход.

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