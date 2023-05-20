«Барса» будет играть с рекламой Philips на рукаве и получит 8 млн евро за год. Компания поставит мониторы для обновленного «Камп Ноу»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Камп Ноу деньги Футбол

«Барселона» заключила спонсорское соглашение с компанией Philips.

Как сообщает Mundo Deportivo, соглашение «Барселоны» с нидерландской транснациональной компанией рассчитано на 3 сезона с возможностью продления еще на 2 года – это связано с тем, что полномочия нынешнего совета директоров «Барселоны» истекают через 3 года.

Логотип Philips будет нанесен на рукава игровых футболок клуба.

Согласно контракту, Philips поставит мониторы для обновленного «Камп Ноу» и других помещений, принадлежащих клубу.

В ходе переговоров также обсуждались поставки осветительных приборов для стадиона, однако этот пункт в итоге не был включен в соглашение.

В первый год сотрудничества «Барселона» получит доход в размере 8 миллионов евро, в каждый последующий год доходы от сделки будут увеличиваться на 2 млн евро. Доход от сделки может быть внесен в бюджет уже на следующий сезон.

Благодаря этому и другим соглашениям, над которыми работает «Барселона», клуб рассчитывает на рекордный спонсорский доход.

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51 комментарий

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Дмитрий Гудков
Фирма Филипс на рукаве....
+83
-3
+80
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Giggs888
Ответ Дмитрий Гудков
Фирма Филипс на рукаве....
Пожелай мне удачи в ЛЧ
Пожелай мнеееееееее удачи
+79
-3
+76
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Артём Назмутдинов
Ответ Саня Леонов228
лапорта дернул рычаг
Ничего себе, новая шутка
+87
-12
+75
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Леван Мкртчян
Ответ Giggs888
Пожелай мне удачи в ЛЧ Пожелай мнеееееееее удачи
Хави с критикой газона, подпевает : Не остаться в этой в этой траве. Не остаться в этой травеееее....
+53
-1
+52
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Добрый Ретроград
У меня машинка для стрижки Philips уже много лет, годная контора. Человек 200 ей постриг.
+30
-1
+29
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FortMinor
барса рекламирует псв
+11
0
+11
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Majorchik
Лапорта респект 👏
+14
-6
+8
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Tristan...
Ответ Yubaba
Это какой по счету рычаг, кто-то ведёт статистику?
Это Рычаг Бесконечности
+16
-8
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Crazy Diamond
Ответ Водяра
Philips годная контора стрич ловковые волосы. Брить ей свою рожу, себя не уважать.)
Хорошо для жопы - хорошо для рожи
+9
-1
+8
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Илья Гапеев
Ответ Саня Леонов228
лапорта дернул рычаг
шутки про рычаги🤡
+9
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красная_карточка
Ответ Arman FCSM
Рычажок
а приятно
+4
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CM1
Филипс - изменим жизнь к лучшему....
+2
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Леван Мкртчян
Ответ BUZZ
Круто, учитывая что филипс уже 10 лет как продал этот бизнес и не делает мониторы.
Зачем писать когда не знаете.
Филипс до сих пор делает мониторы и довольно неплохого качества
+3
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Дмитрий Гудков
Ответ Giggs888
Пожелай мне удачи в ЛЧ Пожелай мнеееееееее удачи
Странно конечно, но после этого проигрыш
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Rúnico
*Мем с xzibit*!
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Fabrizio Narimano
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
это лишь потому что им не заплатили во время,у Ромы тоже самое,а Барса так то последний топ клуб который нанёс спонсора на футболку,так что в этом плане Барса к себе уважительнее была
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predMBAPPE
Ответ Tristan...
Это Рычаг Бесконечности
В который воткнул все камни бесконечности
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casatt
Ответ Giggs888
Пожелай мне удачи в ЛЧ Пожелай мнеееееееее удачи
В ЛЕ
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Ярик01
Ответ da0s
Надеюсь к ЛЧ PHILIPS вернутся на футболки ПСВ. Нидерландкая компания одна из основателей нынешних флагманов индустрии микросхем
Разве они уже давно не продали ТМ китайцам
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Гамарджоба Генацвале
Надеюсь,это делается, не для подписания Месси.А тот глупо будет.Тем более чемпионами стали.
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Рискну предположить
Новый бюрофакс хотят бесплатно получить хитрецы)
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Вячеслав Новиков
Отлично, потихоньку всё налаживается, уверен впереди хорошее время
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гель кристины
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
надо купить, пока не поздно
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DiZ0893
Хорошая сделка и бабки всего лишь за рукав, и натурная выплаты в виде теликов, вот это действительно рычаг!!!
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MUthebest
небольшая компенсация денежных потерь от переезда на олимпийский стадион подъехала
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