Боков о лучшем тренере РПЛ: «Федотов, однозначно. У него все знают, что должны делать на поле и в какой позиции, игроки слушают его и дают результат»

Максим Боков назвал Владимира Федотова лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

« , однозначно. Во-первых, у него сбалансированный подбор игроков. Во-вторых, все игроки знают, что должны делать на поле и в какой позиции. К примеру, и на позиции латераля играл, и опорного полузащитника, а сейчас – нападающего.

Также Медина, был нападающим, а сейчас – латераль. Вот такая вот меняющаяся позиция. Но тренер доносит то, чем они должны заниматься на футбольном поле, игроки его слушают и дают результат», – сказал бывший игрок ЦСКА.

После 27 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!