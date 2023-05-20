Боков о лучшем тренере РПЛ: «Федотов, однозначно. У него все знают, что должны делать на поле и в какой позиции, игроки слушают его и дают результат»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Максим Боков Владимир Федотов Хесус Медина Иван Обляков Футбол

Максим Боков назвал Владимира Федотова лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

«Федотов, однозначно. Во-первых, у него сбалансированный подбор игроков. Во-вторых, все игроки знают, что должны делать на поле и в какой позиции. К примеру, Обляков и на позиции латераля играл, и опорного полузащитника, а сейчас – нападающего.

Также Медина, был нападающим, а сейчас – латераль. Вот такая вот меняющаяся позиция. Но тренер доносит то, чем они должны заниматься на футбольном поле, игроки его слушают и дают результат», – сказал бывший игрок ЦСКА.

После 27 туров ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

14 комментариев

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Кокич
"Лучший тренер РПЛ — тренер ЦСКА", — сказал бывший игрок ЦСКА.
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Andrew Petrov
Как самокритичный болельщик ЦСКА могу сказать,что нет предела совершенствованию))а Федотову тем более..Работай дядя Вова,работай.☝
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Дед Щукарь порожняк не гонит
аххаха! ну что ещё конь скажет? Спросите Калачева или Гацкана!)) Не. Ещё лучше у меня спросите. Всё по честному скажу. Это Валера! 😊
+5
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pavasaris
Ответ Кокич
"Лучший тренер РПЛ — тренер ЦСКА", — сказал бывший игрок ЦСКА.
Не, ну, справедливости ради, он бывший игрок не только ЦСКА, но и Зенита.
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Karel
После трехмесячной паузы по сути новый чемпионат начался.

Про тот год можно наплевать и забыть, давно дело было и никто уж и не помнит, что там было - а вот в новом, 2023 году Федотов первый по набранным очкам.
Это про то, что с Зенитом конкурировать никто не может.

Ну и в два раза больше очков ЦСКА набрал, чем Динамо. Бюджет одинаковый, состав у Динамо не хуже - тренера разницу делают.
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Кирилл Эсаулов
Да тут дело не в клубных пристрастиях. Федотов действительно топово подготовил команду. Дай бог, чтоб ничего в механизме не сломалось, а летом ещё и усилились и вот тогда посмотрим
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dmitry.tchidakin
Ответ Кокич
"Лучший тренер РПЛ — тренер ЦСКА", — сказал бывший игрок ЦСКА.
Боков - воспитанник Зенита
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dmitry.tchidakin
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
аххаха! ну что ещё конь скажет? Спросите Калачева или Гацкана!)) Не. Ещё лучше у меня спросите. Всё по честному скажу. Это Валера! 😊
Какой он конь-то? Он в Зените больше отыграл
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Чемпион Людей
Федотов проделал хорошую работу, конечно, но сам сезон в целом не выглядел ровным. Можно и предъявить за некоторые матчи, в которых игра просто сыпалась после неточных замен. С другой стороны, по весне пока что больше всех очков набрали. Вот в следующем сезоне с полноценной предсезонкой и оптимальными сочетаниями уже будет интересно посмотреть.
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An Kr
Вроде Караскаль его не слушает.
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kaimussen
Ответ Кокич
"Лучший тренер РПЛ — тренер ЦСКА", — сказал бывший игрок ЦСКА.
Так-то с Сэмом он вместе играл, тоже не чужой человек.
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Alexander Baskakov
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
аххаха! ну что ещё конь скажет? Спросите Калачева или Гацкана!)) Не. Ещё лучше у меня спросите. Всё по честному скажу. Это Валера! 😊
ОДНОЗНАЧНО
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