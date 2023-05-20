Боков о лучшем тренере РПЛ: «Федотов, однозначно. У него все знают, что должны делать на поле и в какой позиции, игроки слушают его и дают результат»
Максим Боков назвал Владимира Федотова лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.
«Федотов, однозначно. Во-первых, у него сбалансированный подбор игроков. Во-вторых, все игроки знают, что должны делать на поле и в какой позиции. К примеру, Обляков и на позиции латераля играл, и опорного полузащитника, а сейчас – нападающего.
Также Медина, был нападающим, а сейчас – латераль. Вот такая вот меняющаяся позиция. Но тренер доносит то, чем они должны заниматься на футбольном поле, игроки его слушают и дают результат», – сказал бывший игрок ЦСКА.
После 27 туров ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.
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Про тот год можно наплевать и забыть, давно дело было и никто уж и не помнит, что там было - а вот в новом, 2023 году Федотов первый по набранным очкам.
Это про то, что с Зенитом конкурировать никто не может.
Ну и в два раза больше очков ЦСКА набрал, чем Динамо. Бюджет одинаковый, состав у Динамо не хуже - тренера разницу делают.