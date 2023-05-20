Микель Артета: «Те, кто считал, что «Арсенал» закончит сезон на 6-м или 7-м месте, сейчас говорят, что стать вторыми – это провал»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета не считает сезон-2022/23 провальным для «Арсенала».

После 36 туров «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 4 очка.

«Думаю, каждый описывает эту ситуацию по-разному. Но, вероятно, те же люди, которые считали, что мы закончим сезон на шестом или седьмом месте, теперь говорят, что стать вторыми – это провал», – сказал главный тренер «Арсенала».

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41 комментарий

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Nikhad
Второе место, это не провал
Провал - это потерять преимущество в 8 очков за два месяца до конца сезона
+83
-17
+66
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Ussaev M
забей. ты проделал хорошую работу в этом сезоне.
+38
-5
+33
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Godare88
Ответ Nikhad
Второе место, это не провал Провал - это потерять преимущество в 8 очков за два месяца до конца сезона
дак это при наличии очной игры на Этихаде и матче в запасе у Сити
+24
-2
+22
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Rad0
Ответ Ussaev M
забей. ты проделал хорошую работу в этом сезоне.
Артета: Ладно, Ussaev M, забью, спс бро.
+24
-3
+21
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Donald J. Trump
Не ну тут доминатор по фактам раскидал: никто не верил что Арменал будет в топ 4, а тут в чемпионской гонке до конца был.
+10
-2
+8
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carlitosway
Ответ ZarvuR2020
Это упущенное чемпионство. Как ни крути. Сити не был таким сильным весь сезон.
сити в самый важный отрезок набрал может лучшую форму которая вообще была под руководством пепа, Арсеналу надо было пройти весь сезон практически без спадов, что с учетом отсутствия хорошей глубины состава было практически нереально, еще и в решающий отрезок выбыл Салиба, после чего и защита команды посыпалась
+10
-2
+8
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Godare88
дак это при наличии очной игры на Этихаде и матче в запасе у Сити
с матчем в запасе было 11. Чистый отрыв был 8 очков.
+5
0
+5
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instasamka
Ответ Nikhad
Второе место, это не провал Провал - это потерять преимущество в 8 очков за два месяца до конца сезона
Аналитика топ!
А причины этому какие?
+7
-2
+5
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Godare88
Ответ ZarvuR2020
Это упущенное чемпионство. Как ни крути. Сити не был таким сильным весь сезон.
как и арсенал
+4
-1
+3
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Yen Bedder
Что бы там ни говорили, но при таком Ман Сити и второе место можно считать супер результатом. И кто мог подумать, что Ньюкасл окажется на третьем?
+3
0
+3
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RembaXXX
Ответ ZarvuR2020
Это упущенное чемпионство. Как ни крути. Сити не был таким сильным весь сезон.
У Сити будет за 90 очков по итогу сезона, как раз это говорит о силе Сити, чтобы их обойти надо было любой команде прыгать выше головы, для Арсенала борьба с ними уже достижение.
+2
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SegaYasch
Ответ Godare88
дак это при наличии очной игры на Этихаде и матче в запасе у Сити
Дак вопрос бы не было совсем, если бы не отбитое фанатье, начавшее чемпионству в январе радоваться
Ну и даже при таком раскладе все шансы были - не теряй очки с Эвертоном, Вест Хэмом и Саутгемптоном и все в твоих руках
+2
0
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Доминатор3000
Ответ хавбек+
прав был Морган, Артетка из категории коллекционеров достойных поражений
Морган много говорит.
И чушь,в основном.
Лучше тренера чем Артета,Арсеналу сейчас не найти.
+3
-1
+2
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Lavinka
А что говорят те кто считал что чемпионат не интересный зимой и нет конкуренции ?
+1
0
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ZarvuR2020
Это упущенное чемпионство. Как ни крути. Сити не был таким сильным весь сезон.
+13
-12
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Artuom Batishev
Ответ Godare88
дак это при наличии очной игры на Этихаде и матче в запасе у Сити
Без матча в запасе. Тоесть +5 при поражении в очном противостоянии.
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Godare88
Ответ ZarvuR2020
Да, но 2 месяца назад было +8. Теперь -4.
да, а в прошлом сезоне было -24 от сити, а в этом -4
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Axs Men
Ответ ZarvuR2020
Это упущенное чемпионство. Как ни крути. Сити не был таким сильным весь сезон.
Всего то может набрать 94 очка, очень слабый выдал сезон
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giggs1991@bk.ru
Ответ Nikhad
Второе место, это не провал Провал - это потерять преимущество в 8 очков за два месяца до конца сезона
Точно! 93% всего чемпионата были на первом месте и в итоге всё слили к чертям🤦🏻‍♂️
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ZarvuR2020
Ответ Godare88
как и арсенал
Да, но 2 месяца назад было +8. Теперь -4.
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DolJun
Ответ Axs Men
Ты живой, переживал за тебя друг. Как видишь я не потерялся
так ты пропал на неделю, я уж подумал ты слился как обычно
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Joe Biden
Ответ Wekil Halylow
прогрес болшой надеюс в след сезоне будеи только силнее COYG
Скока раз тибэ гаварит - тарелька и бутылька пишуца бэз мягкый знак!
+4
-4
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боливийский старообрядец
В другой лиге 80+ очков это было бы чемпионство. Сити уникален и не вероятную концовку сезона проводит.
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TrueGooner
Как сказал Неценко на каком-то стриме: "Те, кто сейчас ругают Артету, должны ценить время, которое он проводит сейчас в клубе. Он в клубе не из-за денег, не ради контракта, он просто любит Арсенал всем сердцем".
Комментарии излишни.
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Jesse Boy
аппетит приходит во время еды
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