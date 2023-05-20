Микель Артета: «Те, кто считал, что «Арсенал» закончит сезон на 6-м или 7-м месте, сейчас говорят, что стать вторыми – это провал»
Микель Артета не считает сезон-2022/23 провальным для «Арсенала».
После 36 туров «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 4 очка.
«Думаю, каждый описывает эту ситуацию по-разному. Но, вероятно, те же люди, которые считали, что мы закончим сезон на шестом или седьмом месте, теперь говорят, что стать вторыми – это провал», – сказал главный тренер «Арсенала».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Провал - это потерять преимущество в 8 очков за два месяца до конца сезона
А причины этому какие?
Ну и даже при таком раскладе все шансы были - не теряй очки с Эвертоном, Вест Хэмом и Саутгемптоном и все в твоих руках
И чушь,в основном.
Лучше тренера чем Артета,Арсеналу сейчас не найти.
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