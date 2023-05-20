Микель Артета: «Те, кто считал, что «Арсенал» закончит сезон на 6-м или 7-м месте, сейчас говорят, что стать вторыми – это провал»

Микель Артета не считает сезон-2022/23 провальным для «Арсенала».

После 36 туров «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице , отставая от «Манчестер Сити» на 4 очка.

«Думаю, каждый описывает эту ситуацию по-разному. Но, вероятно, те же люди, которые считали, что мы закончим сезон на шестом или седьмом месте, теперь говорят, что стать вторыми – это провал», – сказал главный тренер « ».

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