Аарон Рэмсдейл отверг критику «Арсенала» на фоне борьбы за титул АПЛ.

Лондонцы отстают на четыре очка от «Манчестер Сити» в таблице , но при этом « » еще предстоит сыграть два матча в сезоне, а «горожанам» – три, в которых достаточно набрать 3 очка.

«Этот нарратив, что мы слили титул, – думаю, что это самый простой способ это объяснить.

Это быстрый, дешевый нарратив некоторых людей, которые на самом деле не углубились в историю того, чего мы достигли.

Некоторые люди говорят об этом и забывают, что другие команды в других сезонах имели тот же опыт, что и мы, упустив титул, имея некоторое отставание от лидера таблицы.

Да, мы разочарованы, но также очень гордимся собой», – сказал вратарь «Арсенала» .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!