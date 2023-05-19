Рэмсдейл про АПЛ: «Арсенал» слил титул» – дешевый нарратив людей, которые не углубились в то, чего клуб достиг. Мы очень гордимся собой»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл отверг критику «Арсенала» на фоне борьбы за титул АПЛ.

Лондонцы отстают на четыре очка от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ, но при этом «Арсеналу» еще предстоит сыграть два матча в сезоне, а «горожанам» – три, в которых достаточно набрать 3 очка.

«Этот нарратив, что мы слили титул, – думаю, что это самый простой способ это объяснить.

Это быстрый, дешевый нарратив некоторых людей, которые на самом деле не углубились в историю того, чего мы достигли.

Некоторые люди говорят об этом и забывают, что другие команды в других сезонах имели тот же опыт, что и мы, упустив титул, имея некоторое отставание от лидера таблицы.

Да, мы разочарованы, но также очень гордимся собой», – сказал вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

54 комментария

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Акира_1
Никто ничего плохого не говорил про Арсенал. У них в соперниках был Сити с Пепом да и сам Арсенал уже давно не боролся за что-то серьезное, а тут сразились за титул АПЛ, что весьма достойно для них.
+58
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Aram Avanesian
Ответ Акира_1
Никто ничего плохого не говорил про Арсенал. У них в соперниках был Сити с Пепом да и сам Арсенал уже давно не боролся за что-то серьезное, а тут сразились за титул АПЛ, что весьма достойно для них.
В Англии много неадекватов во главе с пирсом морганом говорили . Футбольный мир это не только комментарии спортса :)
+21
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NottinghamForest
Откуда Рамсдейл знает значение слова нарратив?
+26
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Ksandvankneshas
Ответ Сергей
От Арсенала ждали того,что сделал Спалетти с Наполи - уйти в глухой отрыв от Сити выдавая победные серии по 12 матчей подряд , тогда думаю болельщики Канониров были бы счастливы.
Ну ты сравнил. АПЛ с Гвардиолой и прочими и Сериал, в котором все кроме Наполи изображали инвалидов в этом сезоне.
+13
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Карма такая карма
Да гордитесь, чего там, вы молодцы. Но титул слили.
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Этот Райола хочет денег
Да все норм, Арс в этом сезоне выше головы прыгнул, не за четвертое место боролся, а грел первое будущему чемпиону, тем самым обеспечив себе второе!
+12
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G_Batigol
Ответ NottinghamForest
Откуда Рамсдейл знает значение слова нарратив?
Narrative на английском
+9
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Артёмк@
На самом деле слили, ведь чемпионство зависело от них самих. Даже пускай Сити разгромил Арсенал в двух матчах, но ведя в счёте 0-2 с Ливерпулем, Вест-Хэмом в конце сезона, абсолютно бездарно распорядились таким преимуществом. Такого шанса больше не будет никогда, потому что Ливерпуль, Челси восстановятся довольно быстро и участь Арсенала вновь будет борьба за 4-ку, чтобы попасть в ЛЧ.
+10
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Vovker
Ответ Aram Avanesian
В Англии много неадекватов во главе с пирсом морганом говорили . Футбольный мир это не только комментарии спортса :)
На спортсе тоже говорили.
+7
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Сергей
От Арсенала ждали того,что сделал Спалетти с Наполи - уйти в глухой отрыв от Сити выдавая победные серии по 12 матчей подряд , тогда думаю болельщики Канониров были бы счастливы.
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d.radbil
Ответ Артёмк@
На самом деле слили, ведь чемпионство зависело от них самих. Даже пускай Сити разгромил Арсенал в двух матчах, но ведя в счёте 0-2 с Ливерпулем, Вест-Хэмом в конце сезона, абсолютно бездарно распорядились таким преимуществом. Такого шанса больше не будет никогда, потому что Ливерпуль, Челси восстановятся довольно быстро и участь Арсенала вновь будет борьба за 4-ку, чтобы попасть в ЛЧ.
Ну кстати не совсем согласен. Пройти весь сезон, играя на пике — нереально. Логично, что рано или поздно будет спад. Просто у Арсенала он пришелся на конец сезона, так как видимо не рассчитывали на борьбу за чемпионство. Да, эти три ничьи подряд наверное стали ключевыми. Но пройти без потерь очков весь сезон — невозможно. А тревожный звонок уже был в матчах с Борнмутом и Астон Виллой, но тогда смогли вытащить, а например с Саутгемптоном уже не получилось.

Не понимаю, откуда такой пессимизм в отношении будущего Арсенала. У канониров есть игра (по качеству игры — это вторая команда лиги), есть последовательное развитие с позитивной динамикой. Если хорошо поработать летом на трансферном рынке, то Арсенал должен стать еще сильнее. Сравнивая со всеми конкурентами кроме МС, можно сказать, что главная угроза — это Ньюкасл, который тоже летом должен усилиться под ЛЧ. У всех остальных команды находятся просто на другом уровне развития. У МЮ состав не до конца укомплектован под Тен Хага, у Ливерпуля перестройка с ограниченным бюджетом на трансферы, у ТТХ будет новый тренер, у Челси вообще полный бардак на всех уровнях и быстро его не разрулить. Так что на второе место Арсенал вполне может претендовать, а если повезет, то и на первое
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S. A.
Безусловно, Арсенал очень сильно прибавил на фоне последних 6 безлигочемпионских сезонов, но когда ты 30 туров играешь лучше всех в лиге, ведёшь 5 очков у второго места (даже 8 было), и на финишной прямой это всё пропадает: и игра, и результаты, и первое место, от таких нарративов никуда не денешься. "Слили", наверное, не совсем правильное выражение. Скорее, не справились с давлением, не хватило опыта. Может даже перегорели, всё-таки большая часть команды молодые игроки. Не стоит исключать фактор усталости, ведь Арсенал реже всех команд менял стартовый состав.

Но клуб движется в правильном направлении. Перед началом сезона никто представить не мог, что канониры будут единственным конкурентом такого мощного Сити. Нынешние молодые лидеры прибавляют на глазах, тренер тоже прибавляет. Перспективы на следующий сезон зависят от трансферного окна. Важно сделать ряд точечных усилений и расширить скамейку, тогда с новыми силами можно бороться за трофеи.
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ARSEN1308
Арсенал, очень прибавил, я честно не верил в Артету, игра радует глаз, главное продолжать в том же духе и усилиться, а так система выстроена хорошо
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KOTOFAN_17
Гордиться имели право Лестер в 2016-м, Монпелье в 2012-м, Лилль в 2011-м и 2021-м, Вердер в 2004-м, Штутгарт в 2007-м, Вольфсбург в 2009-м; а вы сами отдали титул Сити, растеряв хороший отрыв, хотя АПЛ для вас единственный турнир, а Сити продолжает биться на три фронта.

И только не надо говорить, что Сити гораздо сильнее Арсенала и хвалить Канониров просто за то, что смогли навязать Горожанам борьбу за титул. Разрыв между Лестером и Сити в 2016-м, между Монпелье и ПСЖ в 2012-м, между Вольфсбургом и баварией в 2007-м был куда больше, чем между нынешним Арсеналом и нынешним Сити. Однако те команды, получив шанс, сумели вцепиться в него мёртвой хваткой и стали чемпионами. А артетовцы не смогли
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Марат Белый
Ответ NottinghamForest
Откуда Рамсдейл знает значение слова нарратив?
😄😄😄
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Степан Сорокин
Ну кто-то борется за титул, а кому-то даже сливать нечего.
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Истину Глаголящий
что за венгеровщина, емае
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Ман Сити
Это типичная история. Арсенал слил титул, Милитао и Упамекано слили ЛЧ. Короче Сити сами ничего не достигают, все им дарят соперники
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London.is.blue
Больше шансов таких не будет.

Если команда празднует то, что она «боролась за титул», то в элите ей делать нечего. Может еще сезон-второй за 2-3 место поборются на кураже, но не более того.

Тоттенхэм тоже вторым становился при Почетинно, и даже в финал ЛЧ выходил. И как у них дела с тех пор?

Вот это менталитет лузов на лицо.
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Бродяга-симпатяга
Ну не слил а про...бал. так точнее Аарон?
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DolJun
что получит арсенал в конце сезона https://d1kq2dqeox7x40.cloudfront.net/images/posts/20190701_CK8G6nMG2gIm4Cg.jpg?w=300
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dutchtrio
Реально слил титул
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Ivan Tsioply
Ответ gninnur esrever*
Лузерские мантры продолжаются. Артета начал, остальные продолжают. Могли бы с кубком по городу рассекать в красном бусе, а вместо этого будут ныть на каждом углу, как "не слили титул".
Я более чем уверен, что у Арсенала будет ещё шанс и в следующем сезоне и через 5 лет. А с кубком пусть Лестер рассекает в Чемпионшипе на парочку с Блэкберном ))
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karatim25
Ответ G_Batigol
Narrative на английском
Ну, такое , 2-2 2-2 3-3 , как это еще назвать )! Тренерская ошибка думаю , надо было добивать как минимум в первых двух матчах , а удержание , что оно дает , почти всегда 1-2 дальше нервы собственно вот и результат
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Денис Давыдов
Ответ Артёмк@
На самом деле слили, ведь чемпионство зависело от них самих. Даже пускай Сити разгромил Арсенал в двух матчах, но ведя в счёте 0-2 с Ливерпулем, Вест-Хэмом в конце сезона, абсолютно бездарно распорядились таким преимуществом. Такого шанса больше не будет никогда, потому что Ливерпуль, Челси восстановятся довольно быстро и участь Арсенала вновь будет борьба за 4-ку, чтобы попасть в ЛЧ.
И откуда такие недованги берутся с нулевой аналитикой. Челси у него с чего востановиться должен и откинуть Арсенал
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