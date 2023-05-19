Рэмсдейл про АПЛ: «Арсенал» слил титул» – дешевый нарратив людей, которые не углубились в то, чего клуб достиг. Мы очень гордимся собой»
Аарон Рэмсдейл отверг критику «Арсенала» на фоне борьбы за титул АПЛ.
Лондонцы отстают на четыре очка от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ, но при этом «Арсеналу» еще предстоит сыграть два матча в сезоне, а «горожанам» – три, в которых достаточно набрать 3 очка.
«Этот нарратив, что мы слили титул, – думаю, что это самый простой способ это объяснить.
Это быстрый, дешевый нарратив некоторых людей, которые на самом деле не углубились в историю того, чего мы достигли.
Некоторые люди говорят об этом и забывают, что другие команды в других сезонах имели тот же опыт, что и мы, упустив титул, имея некоторое отставание от лидера таблицы.
Да, мы разочарованы, но также очень гордимся собой», – сказал вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Не понимаю, откуда такой пессимизм в отношении будущего Арсенала. У канониров есть игра (по качеству игры — это вторая команда лиги), есть последовательное развитие с позитивной динамикой. Если хорошо поработать летом на трансферном рынке, то Арсенал должен стать еще сильнее. Сравнивая со всеми конкурентами кроме МС, можно сказать, что главная угроза — это Ньюкасл, который тоже летом должен усилиться под ЛЧ. У всех остальных команды находятся просто на другом уровне развития. У МЮ состав не до конца укомплектован под Тен Хага, у Ливерпуля перестройка с ограниченным бюджетом на трансферы, у ТТХ будет новый тренер, у Челси вообще полный бардак на всех уровнях и быстро его не разрулить. Так что на второе место Арсенал вполне может претендовать, а если повезет, то и на первое
Но клуб движется в правильном направлении. Перед началом сезона никто представить не мог, что канониры будут единственным конкурентом такого мощного Сити. Нынешние молодые лидеры прибавляют на глазах, тренер тоже прибавляет. Перспективы на следующий сезон зависят от трансферного окна. Важно сделать ряд точечных усилений и расширить скамейку, тогда с новыми силами можно бороться за трофеи.
И только не надо говорить, что Сити гораздо сильнее Арсенала и хвалить Канониров просто за то, что смогли навязать Горожанам борьбу за титул. Разрыв между Лестером и Сити в 2016-м, между Монпелье и ПСЖ в 2012-м, между Вольфсбургом и баварией в 2007-м был куда больше, чем между нынешним Арсеналом и нынешним Сити. Однако те команды, получив шанс, сумели вцепиться в него мёртвой хваткой и стали чемпионами. А артетовцы не смогли
Если команда празднует то, что она «боролась за титул», то в элите ей делать нечего. Может еще сезон-второй за 2-3 место поборются на кураже, но не более того.
Тоттенхэм тоже вторым становился при Почетинно, и даже в финал ЛЧ выходил. И как у них дела с тех пор?
Вот это менталитет лузов на лицо.