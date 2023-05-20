Артета назвал оливковое дерево одним из символов «Арсенала»: «Ему более 150 лет, как и клубу, и мы должны заботиться о его корнях»

Микель Артета рассказал о символической роли оливкового дерева для «Арсенала».

«Еще одним символом клуба является наше оливковое дерево. Оно также нуждается в серьезном уходе.

Это оливковое дерево, ему более 150 лет, как и клубу, и мы должны заботиться о его корнях каждый день, чтобы убедиться, что они не отравлены, что они не повреждены и что они находятся в хорошем состоянии», – сказал главный тренер « » перед матчем с «Ноттингем Форест».

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