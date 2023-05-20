Артета назвал оливковое дерево одним из символов «Арсенала»: «Ему более 150 лет, как и клубу, и мы должны заботиться о его корнях»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал о символической роли оливкового дерева для «Арсенала».

«Еще одним символом клуба является наше оливковое дерево. Оно также нуждается в серьезном уходе.

Это оливковое дерево, ему более 150 лет, как и клубу, и мы должны заботиться о его корнях каждый день, чтобы убедиться, что они не отравлены, что они не повреждены и что они находятся в хорошем состоянии», – сказал главный тренер «Арсенала» перед матчем с «Ноттингем Форест». 

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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39 комментариев

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deadjoker
Доминатор что-то ушел в символизм. Собака, дерево… может лучше команду развивать.
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Доминатор3000
Ответ deadjoker
Доминатор что-то ушел в символизм. Собака, дерево… может лучше команду развивать.
Так он это и делает.
Причём довольно быстро.
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alexis2020
Ответ deadjoker
Доминатор что-то ушел в символизм. Собака, дерево… может лучше команду развивать.
А он не развивает? Баночник Реала Эдегор установил рекорд АПЛ среди полузащитников по голам без пенальти за один сезон. Сака лучший вингер АПЛ этого сезона. Мартинелли проводит лучший сезон в карьере. Салиба один из лучших защитников в лиге.
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#SharkTeam
Это он сам придумал или правда оливковое дерево как-то связано с Арсеналом?
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damondiamond
после потери титула важно, чтобы твою команду пресса не задавила, вот он и накидывает какие-то темы, чтобы о провале меньше упоминали
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Den-is
Ответ А. Мостовой
но настоящий символ Арсенала - бутылка
Я так понял, ты подглядел это в комментах у англичан?
Там слово "bottle" и "bottler" очень часто встречается.
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Juninho P.
на ум сразу приходят древние греки с римлянами 😁
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Lavinka
Собаки , дерево . Где старое доброе доминирование ?
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Wekil Halylow
Ответ oberkorn
Ок. Деревянные ананиры.
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Born is the King
Лабрадор, оливковое масло. Этот Артета очень интересные вещи говорит
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Газонокосильщик Хави
Ответ alexis2020
А он не развивает? Баночник Реала Эдегор установил рекорд АПЛ среди полузащитников по голам без пенальти за один сезон. Сака лучший вингер АПЛ этого сезона. Мартинелли проводит лучший сезон в карьере. Салиба один из лучших защитников в лиге.
А кто построил команду быстрее именно построил? Хау? Гвардиола быстрее бы сделал, если бы не экспериментировал постоянно.
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Чёрный тюльпан
Ответ alexis2020
А он не развивает? Баночник Реала Эдегор установил рекорд АПЛ среди полузащитников по голам без пенальти за один сезон. Сака лучший вингер АПЛ этого сезона. Мартинелли проводит лучший сезон в карьере. Салиба один из лучших защитников в лиге.
Салиба всё таки в арендах развился, а Артета его вернул, когда на родине обкатали + сам игрок опыта поднабрался.
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Bunyod Turgunov
Ответ Доминатор3000
Так он это и делает. Причём довольно быстро.
Довольно быстро? Он тренирует команду если не ошибаюсь с 2019 года и только в этом сезоне у него есть прогресс
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dojdina
Лондон - родина оливок
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All These Things I Hate
Ответ deadjoker
Доминатор что-то ушел в символизм. Собака, дерево… может лучше команду развивать.
поднять команду с 6го места до борьбы за чемпионство с Сити, у которых неограниченные ресурсы - не развитие?
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Андрюха с района
Ответ Доминатор3000
Так он это и делает. Причём довольно быстро.
Ахаха) Очень быстро)
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semeteus
Ответ deadjoker
Доминатор что-то ушел в символизм. Собака, дерево… может лучше команду развивать.
…и это тоже у него неплохо выходит
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Artuom Batishev
Ответ alexis2020
А он не развивает? Баночник Реала Эдегор установил рекорд АПЛ среди полузащитников по голам без пенальти за один сезон. Сака лучший вингер АПЛ этого сезона. Мартинелли проводит лучший сезон в карьере. Салиба один из лучших защитников в лиге.
Эдегор был баночником в Реале по двум причинам - небыло доверия(как и многим другим молодым тех лет) + в схеме Реала нет позиции для него(атакующий полузащитник).

У Сака, как и любого другого игрока, развитие зависит на 95% от него самого. Артету можно похвалить лишь за предоставляемое время молодому игроку.

Мартинелли играет на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Просто в этом сезоне команда более сбалансированна и целостна - поэтому и каждый из игроков лучше себя проявляет.

Салиба топово играл и в прошлом сезоне. Но Артета сразу в него не поверил, отправил в аренду. Так что прогресс Салибы явно не связан с Артетой.
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Доминатор3000
Ответ #SharkTeam
Вообще зря он такое сказал. После таких вью и клеются прозвища
Оливковый доминатор?)
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Vitto
Ответ All These Things I Hate
поднять команду с 6го места до борьбы за чемпионство с Сити, у которых неограниченные ресурсы - не развитие?
И как поборолись?
У Арсенала с ресурсом все тоже норм.
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Доминатор3000
Ответ Bunyod Turgunov
Довольно быстро? Он тренирует команду если не ошибаюсь с 2019 года и только в этом сезоне у него есть прогресс
Ну да.
Пока все расчистил.
Время прошло.
Как только собрал нормальных 11,прогресс пошёл.
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_FoX-
Ответ deadjoker
Доминатор что-то ушел в символизм. Собака, дерево… может лучше команду развивать.
истории с деревом уже год как минимум
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Budabuda
Ответ deadjoker
Доминатор что-то ушел в символизм. Собака, дерево… может лучше команду развивать.
скоро заставил Лост пересматривать
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#SharkTeam
Ответ Газонокосильщик Хави
А кто построил команду быстрее именно построил? Хау? Гвардиола быстрее бы сделал, если бы не экспериментировал постоянно.
Хау два сезона тренирует, У Пепа второй сезон это 17/18...
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Den-is
Ответ simplehumble
а какая это платформа
на ютубе под каждым видео, связанным с последними неудачными результатами Арсенала
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