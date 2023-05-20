Артета назвал оливковое дерево одним из символов «Арсенала»: «Ему более 150 лет, как и клубу, и мы должны заботиться о его корнях»
Микель Артета рассказал о символической роли оливкового дерева для «Арсенала».
«Еще одним символом клуба является наше оливковое дерево. Оно также нуждается в серьезном уходе.
Это оливковое дерево, ему более 150 лет, как и клубу, и мы должны заботиться о его корнях каждый день, чтобы убедиться, что они не отравлены, что они не повреждены и что они находятся в хорошем состоянии», – сказал главный тренер «Арсенала» перед матчем с «Ноттингем Форест».
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Причём довольно быстро.
Там слово "bottle" и "bottler" очень часто встречается.
У Сака, как и любого другого игрока, развитие зависит на 95% от него самого. Артету можно похвалить лишь за предоставляемое время молодому игроку.
Мартинелли играет на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Просто в этом сезоне команда более сбалансированна и целостна - поэтому и каждый из игроков лучше себя проявляет.
Салиба топово играл и в прошлом сезоне. Но Артета сразу в него не поверил, отправил в аренду. Так что прогресс Салибы явно не связан с Артетой.
У Арсенала с ресурсом все тоже норм.
Пока все расчистил.
Время прошло.
Как только собрал нормальных 11,прогресс пошёл.