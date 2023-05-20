Василенко о мате на трибунах: «Наше общество не дебилы же, мы же Homo sapiens. Давайте ограничивать себя»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Олег Василенко Алания Владикавказ брань Футбол

Олег Василенко призвал болельщиков не использовать нецензурную лексику на стадионах.

«Никогда не понимал матерные скандирования от болельщиков. Ну ты приходишь на стадион болеть за команду. Можно же без мата!

Когда я прихожу с женой и сыном на футбол, мне не хочется быть в глупой ситуации перед супругой. Она прежде всего женщина. И мне также не хочется отвечать на вопрос сына: «Папа, а что значит это слово?» Я не хочу выглядеть глупо в его глазах.

Болельщики могут кричать, болеть за свою команду, но когда толпа хором кого-то посылает… Там же женщины, дети, семьи. Такого не должно быть. Мы живем в современном, цивилизованном обществе, давайте ограничивать себя в употреблении мата. Наше общество не дебилы же, мы же Homo sapiens», — сказал главный тренер «Алании».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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18 комментариев

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IvanKo
Стадион? Тут приходишь на детскую площадку с ребёнком, а там бегают 8-10 летние. И мата от них, мне кажется, больше, чем на стадионах.
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old_gringo
вроде не дебилы, но кто получил восемьсот тысяч фан-айди
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Ярик01
А на поле тренеры?
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Экспертный диван
Не надо превращать футбол в театр, может просто тогда всем иногда в ладошки хлопать и всё??? Футбол это эмоции, и не надо этого бояться и стесняться. Он вообще бывал в современной школе на перемене?
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Кино Музыка
Мат везде стал проблемой, к сожалению.
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Pb-SE
Ответ заблокированному пользователю
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А в чем разница? В первой дети бегают курить за школу, во второй кокс нюхают прямо на уроке?
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Сергей Жарковский
Чтобы не слышать чисто мужские связки слов женщинам и детям можно использовать беруши, хотя от прекрасной половины человечества порой слышишь такое...!
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T622222
Жену надо в ресторан водить!
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argentina10
первым делом бороться с матом надо на поле, самого культурного игрока по ножке ударят и он сразу вспоминает женщину легкого поведения, еще когда в прямом эфире по тв показывают....сколько детей и женщин это слышат???
Слуцкий с Дзюбой канал с одним матом открыли, тоже люди не далекие от футбола (они просто недалекие), почему их не наказать жестко, все таки это административное нарушение и минимум штраф, а так и 15 суток можно впаять..
все болельщики плохие..
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Pb-SE
Банана-мама про Широкова ничего так кричалка была.
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Pb-SE
Я капитан команды, б...
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kampione
Ответ IvanKo
Стадион? Тут приходишь на детскую площадку с ребёнком, а там бегают 8-10 летние. И мата от них, мне кажется, больше, чем на стадионах.
Но им ты можешь сделать замечание, они может это на всю жизнь запомнят!
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Пользователь заблокирован
Ответ Экспертный диван
Не надо превращать футбол в театр, может просто тогда всем иногда в ладошки хлопать и всё??? Футбол это эмоции, и не надо этого бояться и стесняться. Он вообще бывал в современной школе на перемене?
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kampione
Ответ Экспертный диван
Не надо превращать футбол в театр, может просто тогда всем иногда в ладошки хлопать и всё??? Футбол это эмоции, и не надо этого бояться и стесняться. Он вообще бывал в современной школе на перемене?
А вы при своих родителях, детях, родственниках... тоже матом выражаетесь?!
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kampione
Ответ StHappyOne
А в чем проблема? Это просто слова. Придуманы людьми, как и все другие слова тоже. Есть какие-то объективные чтоли значения? Ты сам наделаешь их каким-то особенным смыслом.
А если тебя пошлют, то ты это выражение наделишь смыслом, что тебя в библиотеку послали?!)
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