Василенко о мате на трибунах: «Наше общество не дебилы же, мы же Homo sapiens. Давайте ограничивать себя»
Олег Василенко призвал болельщиков не использовать нецензурную лексику на стадионах.
«Никогда не понимал матерные скандирования от болельщиков. Ну ты приходишь на стадион болеть за команду. Можно же без мата!
Когда я прихожу с женой и сыном на футбол, мне не хочется быть в глупой ситуации перед супругой. Она прежде всего женщина. И мне также не хочется отвечать на вопрос сына: «Папа, а что значит это слово?» Я не хочу выглядеть глупо в его глазах.
Болельщики могут кричать, болеть за свою команду, но когда толпа хором кого-то посылает… Там же женщины, дети, семьи. Такого не должно быть. Мы живем в современном, цивилизованном обществе, давайте ограничивать себя в употреблении мата. Наше общество не дебилы же, мы же Homo sapiens», — сказал главный тренер «Алании».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Слуцкий с Дзюбой канал с одним матом открыли, тоже люди не далекие от футбола (они просто недалекие), почему их не наказать жестко, все таки это административное нарушение и минимум штраф, а так и 15 суток можно впаять..
все болельщики плохие..