«Спарта» заплатит 1 млн евро за аренду Кухты. Право выкупа форварда у «Локо» – 4 млн евро

Стали известны подробности о переходе форварда из в «Спарту».

По данным Seznam Zprávy, московский клуб получит миллион евро за годичную аренду футболиста. Также у «Спарты» есть право выкупа 25-летнего нападающего за 4 млн евро.

была заинтересована в возвращении Кухты – его хотели купить у «Локомотива» за 5 млн евро (такую же сумму московский клуб должен заплатить пражанам за зимний трансфер форварда).

«Общаясь с представителями «Славии» в четверг, Кухта сказал, что слухи о его переговорах со «Спартой» – ложь. Он должен был встретиться с представителями «Славии» в пятницу – на встрече должны были присуствовать президент клуба Ярослав Тврдик и тренер . Но Кухта не пришел. Через агента он сообщил им, что хочет играть за «Спарту» и переходит туда», – рассказал источник, близкий к ходу переговоров.

В Кухта будет зарабатывать 1,6 млн крон в месяц (почти 65 тысяч евро). Также в соглашении предусмотрены бонусы.

Отмечается, что Ян не приостанавливал контракт с «Локомотивом», а перешел в «Спарту» на правах традиционной аренды. Поэтому московский клуб собирается выполнить все обязательства перед «Славией», которой к настоящему моменту «Локо» не выплатил всю сумму, положенную за трансфер чеха.

Сообщалось, что нападающий покинул «Локомотив» из-за семейных обстоятельств.

С января 2022 года Кухта провел за «Локо» 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.