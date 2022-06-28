«Спарта» заплатит 1 млн евро за аренду Кухты. Право выкупа форварда у «Локо» – 4 млн евро

Стали известны подробности о переходе форварда Яна Кухты из «Локомотива» в «Спарту».
По данным Seznam Zprávy, московский клуб получит миллион евро за годичную аренду футболиста. Также у «Спарты» есть право выкупа 25-летнего нападающего за 4 млн евро.
«Славия» была заинтересована в возвращении Кухты – его хотели купить у «Локомотива» за 5 млн евро (такую же сумму московский клуб должен заплатить пражанам за зимний трансфер форварда).
«Общаясь с представителями «Славии» в четверг, Кухта сказал, что слухи о его переговорах со «Спартой» – ложь. Он должен был встретиться с представителями «Славии» в пятницу – на встрече должны были присуствовать президент клуба Ярослав Тврдик и тренер Индржих Трпишовски. Но Кухта не пришел. Через агента он сообщил им, что хочет играть за «Спарту» и переходит туда», – рассказал источник, близкий к ходу переговоров.
В «Спарте» Кухта будет зарабатывать 1,6 млн крон в месяц (почти 65 тысяч евро). Также в соглашении предусмотрены бонусы.
Отмечается, что Ян не приостанавливал контракт с «Локомотивом», а перешел в «Спарту» на правах традиционной аренды. Поэтому московский клуб собирается выполнить все обязательства перед «Славией», которой к настоящему моменту «Локо» не выплатил всю сумму, положенную за трансфер чеха.
Сообщалось, что нападающий покинул «Локомотив» из-за семейных обстоятельств.
С января 2022 года Кухта провел за «Локо» 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.