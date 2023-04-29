«Милан» может купить Лофтус-Чика и ведет переговоры с «Челси»

« » рассматривает возможность приобретения по окончании сезона.

Итальянский клуб уже ведет переговоры с « » о трансфере 27-летнего хавбека.

Контракт англичанина с «синими» рассчитан до июня 2024 года, но переговоров о его продлении пока не было.

Сообщалось, что Лофтус-Чик среди игроков, которых «Челси» планирует продать летом.

В 28 матчах сезона на счету полузащитника 1 голевая передача. Подробнее его статистика – здесь.

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