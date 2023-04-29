«Милан» может купить Лофтус-Чика и ведет переговоры с «Челси»
«Милан» рассматривает возможность приобретения Рубена Лофтус-Чика по окончании сезона.
Итальянский клуб уже ведет переговоры с «Челси» о трансфере 27-летнего хавбека.
Контракт англичанина с «синими» рассчитан до июня 2024 года, но переговоров о его продлении пока не было.
Сообщалось, что Лофтус-Чик среди игроков, которых «Челси» планирует продать летом.
В 28 матчах сезона на счету полузащитника 1 голевая передача. Подробнее его статистика – здесь.
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