Моуринью о выходе в финал ЛЕ: «Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти. Хочу порадовать фанатов»

Теги Байер Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью дал комментарий о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы.

О выходе в финал Лиги Европы

«Мы хотим поддержать Эмилию-Романью (в регионе началось наводнение, по меньшей мере 9 человек погибли – Sports.ru). В момент трудностей нужно искать лучшее в себе. В Риме момент великого праздника, но трудности этих людей нельзя забывать.

Возвращаясь к игре: это моя команда. Ребята отдают все, эта игра – концентрация нашего труда, нашего опыта.

Два финала за два года? Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов «Ромы», которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость».

О «Севилье»

«И «Севилья», и «Ювентус» очень сильны, мне было без разницы, кто станет соперником. Мы подумаем об этом позже», – сказал тренер «Ромы».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

112 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Моуриньо:» я заинтересован в том , чтобы у каждого моего игрока была категория D “
+205
-7
+198
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Моур с возрастом стал больше заботиться о других и, кажется, избавился от столь привычного для него нарциссизма. Верим в Особенного и Рому в финале!
+127
-12
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freak05 Feal
Ответ JENNINGS
2 сезона подряд - 2й подряд выхода в финал еврокубков! Может стать первым тренером в истории, который выиграет все 3 еврокубка! Жозе, верим!
Он уже им стал, он ле и кубок уефа выигрывал если что.
+95
-2
+93
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Ответ Tun
В чем эта забота выражается?
Фактически, команда уже месяца два, как играет и побеждаем на морально волевых за счёт заряда и внутренних ресурсов. С кучей травм, отсутствием забивных нападающих и прочими проблемами.
+68
-3
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wesley
Удачи, легенда!
+64
-7
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нагрузки Сборной
Ответ JENNINGS
2 сезона подряд - 2й подряд выхода в финал еврокубков! Может стать первым тренером в истории, который выиграет все 3 еврокубка! Жозе, верим!
Так он же уже стал таким год назад
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
2 сезона подряд - 2й подряд выхода в финал еврокубков!
Может стать первым тренером в истории, который выиграет все 3 еврокубка!
Жозе, верим!
+40
-16
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ Юрий Кечко
Моуриньо:» я заинтересован в том , чтобы у каждого моего игрока была категория D “
Категрия D, притом чтобы и B C присутствовало, без этих категорий Моур бы не являлся многократным победителем еврокубков )
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
МЮ не стал подписывать Пепа когда он хотел прийти на смену САФа - Пеп в финале ЛЧ, уволили Дэвида Мойеса - Мойес в финале ЛК, уволили Моуриньо - Моуриньо в финале ЛЕ. МЮ - 7хаг!:)
+36
-13
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sorkin
Там Шеффилд Уэнсдей после первого проигранного матча 0:4 отыгрался в ответке и победил в серии пенальти
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ JENNINGS
2 сезона подряд - 2й подряд выхода в финал еврокубков! Может стать первым тренером в истории, который выиграет все 3 еврокубка! Жозе, верим!
С порту Кубок Уефа и Лига Чемпионов. С Интером ЛЧ, с Манчестер Юнайтед ЛЕ, с Ромой ЛК. Что ему ещё выиграть ? Кубок Ярморок к сожалению не проводится, он бы и его зацепил )
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Победил в ЛК - вышел в ЛЕ
Победил в ЛЕ - вышел в ЛЧ ...Loading

зачем вообще нужен чемпионат?)))
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Кто бы ни одержал победу в финале, но и Севилье, и Роме я желаю удачи, и успехов. Это будет битва титанов, не иначе.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Ответ rigobersong
МЮ не стал подписывать Пепа когда он хотел прийти на смену САФа - Пеп в финале ЛЧ, уволили Дэвида Мойеса - Мойес в финале ЛК, уволили Моуриньо - Моуриньо в финале ЛЕ. МЮ - 7хаг!:)
Пеп хотел отдохнуть, плюс была договорённость с Баварией. Шансов было даже меньше чем с Клоппом.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arnie
Игра конечно не айс, но команда уверена в себе, действует собрано и не сдается, не знаю уж как мотивирует Моуриньо, но определенный характер у Ромы уже появляется

Надеюсь Дибала успеет набрать форму и с ним будет уже живее, пока команда делала что могла из своего ресурса и определенно справилась, за что спасибо тренеру
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Ответ Tun
Согласен, старый добрый мотиватор Жозе, так в чем забота, да ещё и бОльшая с возрастом?
Объективно, раньше Моур намного меньше уделял внимания взращиванию футболистов и их развитию, в последние годы с этим были даже проблемы. Сейчас дела пошли лучше и он научился сглаживать углы. Жозе 5 лет назад с форвардом Белотти уже поубивали бы друг друга и есть за что. За такую реализацию надо просто гнать, но. Особенный терпит и даже что-то с ним придумывает)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Такой клуб как Рома давно заслуживал европейских трофеев и только у Жозе получается их завоёвывать.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ummash
Один из лучших тренеров Мира Удачи тебе Моуринью
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Жозе еще в огне! Поболею персонально за него в финале
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
los merengues
Ответ Владимир Владимирович
С порту Кубок Уефа и Лига Чемпионов. С Интером ЛЧ, с Манчестер Юнайтед ЛЕ, с Ромой ЛК. Что ему ещё выиграть ? Кубок Ярморок к сожалению не проводится, он бы и его зацепил )
Кубок России.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великолепная Семёрка
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все таки Жозье великий и лучший! Он выиграл ЛЧ с двумя средними командами (порту, интер )!
Выиграл еврокубок с Ромой! И вот уже вышел в финал ЛЕ! Просто монстр без миллиардов шейхов!!!

Лысый шарлатан вряд ли выиграеть Лч с порту и Интером!
Лысый шарлатан вряд ли выходит с ромой на финал ЛЕ
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry_demidov
Ответ Tun
В чем эта забота выражается?
Хотя бы в том, что он всего лишь одного игрока за все 2 года загнобил, да и-то по итогу с ним помирился, плюс помирился с Мхитаряном и целый год он у него был примой. Старый Жозе больше ни разу после удаления Ибаньеса в дерби не выпустил бы его в основе и ставил бы игрока из молодёжки или из полузащиты выдёргивал.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рахим Муратов
Ответ avAngard
на автобус нужна Е кат.
Если ты на нем щебень или снег будешь возить, то бери категорию Е.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petro42z
Интер и Жозе снова возьмут еврокубок!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ Eddenonkas
Моур с возрастом стал больше заботиться о других и, кажется, избавился от столь привычного для него нарциссизма. Верим в Особенного и Рому в финале!
Так и есть . Моур и вне поля уделяет внимания своим подопечным. Даже сам Ибрагимович даёт дань уважения наставнику
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий