Жозе Моуринью дал комментарий о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы.

О выходе в финал

«Мы хотим поддержать Эмилию-Романью (в регионе началось наводнение, по меньшей мере 9 человек погибли – Sports.ru). В момент трудностей нужно искать лучшее в себе. В Риме момент великого праздника, но трудности этих людей нельзя забывать.

Возвращаясь к игре: это моя команда. Ребята отдают все, эта игра – концентрация нашего труда, нашего опыта.

Два финала за два года? Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов «Ромы», которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость».

О «Севилье»

«И « », и «Ювентус» очень сильны, мне было без разницы, кто станет соперником. Мы подумаем об этом позже», – сказал тренер «Ромы».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!