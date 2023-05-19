Моуринью о выходе в финал ЛЕ: «Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти. Хочу порадовать фанатов»
Жозе Моуринью дал комментарий о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы.
О выходе в финал Лиги Европы
«Мы хотим поддержать Эмилию-Романью (в регионе началось наводнение, по меньшей мере 9 человек погибли – Sports.ru). В момент трудностей нужно искать лучшее в себе. В Риме момент великого праздника, но трудности этих людей нельзя забывать.
Возвращаясь к игре: это моя команда. Ребята отдают все, эта игра – концентрация нашего труда, нашего опыта.
Два финала за два года? Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов «Ромы», которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость».
О «Севилье»
«И «Севилья», и «Ювентус» очень сильны, мне было без разницы, кто станет соперником. Мы подумаем об этом позже», – сказал тренер «Ромы».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Может стать первым тренером в истории, который выиграет все 3 еврокубка!
Жозе, верим!
Победил в ЛЕ - вышел в ЛЧ ...Loading
зачем вообще нужен чемпионат?)))
Надеюсь Дибала успеет набрать форму и с ним будет уже живее, пока команда делала что могла из своего ресурса и определенно справилась, за что спасибо тренеру
Выиграл еврокубок с Ромой! И вот уже вышел в финал ЛЕ! Просто монстр без миллиардов шейхов!!!
Лысый шарлатан вряд ли выиграеть Лч с порту и Интером!
Лысый шарлатан вряд ли выходит с ромой на финал ЛЕ