«Севилья» и «Рома» сыграют в финале Лиги Европы 31 мая

В финал Лиги Европы вышли «Севилья» и «Рома».

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела « » в дополнительное время (2:1) в ответной игре. В первом матче была ничья – 1:1.

Римляне под руководством выстояли в – 0:0. В первой игре они одержали победу со счетом 1:0.

Финал пройдет 31 мая в Будапеште на « ».

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