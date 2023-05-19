«Севилья» и «Рома» сыграют в финале Лиги Европы 31 мая

Теги Байер Рома Жозе Моуринью Ювентус Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Пушкаш Арена Футбол

В финал Лиги Европы вышли «Севилья» и «Рома».

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Ювентус» в дополнительное время (2:1) в ответной игре. В первом матче была ничья – 1:1.

Римляне под руководством Жозе Моуринью выстояли в Леверкузене – 0:0. В первой игре они одержали победу со счетом 1:0.

Финал пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

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104 комментария

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Three Days Grace
Моуринью, который никогда не проигрывал в финалах еврокубков или короли ЛЕ из Севильи? походу победитель в этом матче не определится)))
+408
-1
+407
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Фарид Харисов
Основной экшн будет происходить не на поле, а на метафизическом уровне, где чемпионская аура Моуринью и чемпионская аура Севильи сойдутся в бою межгалактического масштаба.
+250
-2
+248
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Stas Politik
Насколько же приятно смотреть футбол, когда его комментирует Станислав Минин. Я получаю эстетическое удовольствие и наслаждение от этого. Человек чётко понимает свою профессию, всегда знает, что говорить, грамотно владеет языком, допускает мало ошибок и рассказывает так, словно ты погружаешься в игру, как в детстве.
Побольше бы таких комментаторов было на телевидении.
+168
-4
+164
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Artem Piatkov
Удачи Мауру против проскриптованых читеров турнира

ЛЧ выигрывал и Ди Матео, а вот обыграть Севилью в её турнире - это уже история
+164
-17
+147
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treeeurotrophy
Ответ Three Days Grace
Моуринью, который никогда не проигрывал в финалах еврокубков или короли ЛЕ из Севильи? походу победитель в этом матче не определится)))
вселенная схлопнулась
+133
-1
+132
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Mars1104
Ответ Папичслав
за Севилью и Мендилибара!
за Рому
+65
-5
+60
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Сергей Логинов
Жозе без поражений в финалах еврокубков против Севильи без поражений в финалах Лиги Европы.
31 мая конец света наступит))
+58
-1
+57
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Салауат Нуралиев
Ответ Stas Politik
Насколько же приятно смотреть футбол, когда его комментирует Станислав Минин. Я получаю эстетическое удовольствие и наслаждение от этого. Человек чётко понимает свою профессию, всегда знает, что говорить, грамотно владеет языком, допускает мало ошибок и рассказывает так, словно ты погружаешься в игру, как в детстве. Побольше бы таких комментаторов было на телевидении.
Согласен. И юмор, и понимание игры, и нужный уровень вовлеченности в игру, и эмоции в нужном количестве
+39
-1
+38
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treeeurotrophy
Ответ Stas Politik
Насколько же приятно смотреть футбол, когда его комментирует Станислав Минин. Я получаю эстетическое удовольствие и наслаждение от этого. Человек чётко понимает свою профессию, всегда знает, что говорить, грамотно владеет языком, допускает мало ошибок и рассказывает так, словно ты погружаешься в игру, как в детстве. Побольше бы таких комментаторов было на телевидении.
Согласен. Особенно понравилось, что от него не разило хейтом и негативом в чью либо сторону.
+37
-1
+36
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The Best
Тренер который никогда не сливал финалы и команда которая очень часто берёт Лигу Европы,я жду этот матч больше чем Лигу Чемпионов (потому что там всё ± понятно).
+38
-4
+34
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Dvin
Человечеству осталось пару недель. Моуринью против Севильи в финале Лиги Европы. Вселенная такого не выдержит
+33
-3
+30
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Экспертное мнение
Матч не только за трофей, но и за выход в ЛЧ. Шикарный финал.
+26
-5
+21
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Папичслав
за Севилью и Мендилибара!
+30
-10
+20
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Любезный Коссутий
за Жозе 💪
+18
-2
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rooney pers
Ответ Mars1104
за Рому
За Жозе!
+14
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Роман
Мощный финал.
+18
-6
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Даниил Нестрогаев
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Сколько Минин заплатил за этот комментарий?
умом
+11
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balander09
если Севилья победит медаль пришлите Харри Магвайру, его выход обеспечил финал Севилье
+8
-2
+6
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Vovan94
Во всех финалах еврокубков этого сезона будет играть итальянская команда. Интер,Рома и Фиорентина
+7
-1
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Александр Зайцев
А лысый шарлатан все никак не разродится потратив милиарды)
+6
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Мандалай
Не проигравший ни одного ЕК финала моур против королей ЛЕ, у которых 6 из 6-ти в финале турнира... Ммм...
+6
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rooney pers
Ответ Stas Politik
Насколько же приятно смотреть футбол, когда его комментирует Станислав Минин. Я получаю эстетическое удовольствие и наслаждение от этого. Человек чётко понимает свою профессию, всегда знает, что говорить, грамотно владеет языком, допускает мало ошибок и рассказывает так, словно ты погружаешься в игру, как в детстве. Побольше бы таких комментаторов было на телевидении.
Совершенно верно. Настоящий мёд для ушей.
+4
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Человек_Легенда
Удачи Мауру!!
Пусть будет по ударам, хоть 50-1, главное, чтобы у Ромы на один удар был точнее.
+5
-1
+4
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Alex Alex
за Маура!
+3
0
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Старик Стариканов
Короли ЛЕ против короля еврокубковых финалов
+6
-3
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