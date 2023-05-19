«Севилья» и «Рома» сыграют в финале Лиги Европы 31 мая
В финал Лиги Европы вышли «Севилья» и «Рома».
Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Ювентус» в дополнительное время (2:1) в ответной игре. В первом матче была ничья – 1:1.
Римляне под руководством Жозе Моуринью выстояли в Леверкузене – 0:0. В первой игре они одержали победу со счетом 1:0.
Финал пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Побольше бы таких комментаторов было на телевидении.
ЛЧ выигрывал и Ди Матео, а вот обыграть Севилью в её турнире - это уже история
31 мая конец света наступит))
Пусть будет по ударам, хоть 50-1, главное, чтобы у Ромы на один удар был точнее.