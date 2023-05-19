«Рома» уступила 1:23 по ударам и ни разу не пробила в створ «Байера», xG римлян – 0,03

Теги Байер Рома Жозе Моуринью Хаби Алонсо бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

«Рома» прошла в финал Лиги Европы, ни разу не попав в створ в ответной игре с «Байером».

Матч в Леверкузене завершился со счетом 0:0.

Команда Жозе Моуринью за игру нанесла один удар – мимо ворот. Соперник пробил 23 раза, 6 – в створ. Немецкий клуб также владел мячом 60% времени.

Показатель xG (ожидаемые голы) у «Ромы» составил 0,03, у «Байера» – 1,01.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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128 комментариев

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Evgeny Trifonov
Маур стайл
+380
-7
+373
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Kolya Meliksetyan
23 удара, а xg 1.01 это о многом говорит.
+248
-3
+245
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Vrezh
Да и Байер особо не создавал. Тупо удары издали.
+136
-5
+131
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mr_ h2o
Матч за Суперкубок Рома против Сити. Команда Гвардиолы владела мячом 99% времени, нанесла 200 ударов, но уступила Роме по пенальти
+127
-3
+124
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Evgeny Trifonov
Ответ Евгений Лифшиц
хорошо, что его больше в топ клубы не берут. как вспомню игру маню при нем, аж в дрожь бросает
когда он еврокубок принёс маню не бросала дрожь?
+121
-18
+103
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Felp
Да там и Байер с 23 ударов только 1 с лишним xG набил
+69
-2
+67
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Art Feeling
знатный автобус от старины Йозе
+68
-3
+65
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Дмитрий Ларионов
А 1xg Байера с 23 ударов ни капли не лучше. 1 удар на 0,03. Не нужно смотреть тупо на xG и отталкиваться от него. Можно бить как Байер и толку от этого ноль. Даже вес одного удара говорит о том, что это удары издали. Немцы не были лучше. Рома победила в первом матче и отдала мяч, Байер не знал, чё с ним делать. Вот и итог. А он закономерный
+69
-8
+61
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Ебздрогыч
Футбол заключается в забитии голов, что ли? (с)
Вадим Валентинович Моуриньо
+64
-6
+58
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RAMIK
Ответ GuruFutbola
Ну в любом случае больше, чем у автобусников вчера 🤣
Понимаешь у этого автобуса титулов больше чем у всех Арабских мешков вместе взятых!
+45
-5
+40
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XavIniesta2008-2015
Классика Моуриньо
+39
0
+39
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Андер Эррера
зато финал есть!
+36
-4
+32
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Леван Мкртчян
Ответ Artem Piatkov
Байер за 180+ минут ниодного гола не забил Кому нужна эта Xg ?))
Так там и у Байера Xg не фонтан. Это только по ударам смотрится красиво для аспириновых
+29
-3
+26
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JENNINGS
Искренне желаю удаче «Роме» в финале ЛЕ, с кем бы она ни играла! И лично за Жозе Моуринью!
+39
-16
+23
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Tun
Старый добрый Жозе) и опять в финале
+24
-3
+21
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Tun
Ответ shiko101
Надо быть настоящим извращенцем футбольным , чтоб любить футбол Жозе Моуринью. Нравится смотреть, как команда, за которую болеешь почти весь матч сидит в обороне? - О , какой отбор ! О , как накрыл ! Как хорошо , слажено обороняются !! Капец , как интересно. И валидол весь матч жрёшь . Ставить оборонительный футбол , " автобусы" намного проще, чем строить атакующий футбол .
В Италии всю жизнь фанатели от защиты. Говорить про извращение лишь из-за того, что вам такой стиль не по душе, непродуктивно и некультурно
+23
-2
+21
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sob4kin.s@yandex.ru
Напомнило Барселона-Интер 2010 года. Супер-автобус Моуриньо. Это высшее тренерское искусство
+24
-5
+19
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Виталий Губарев
Моуринью хоть и играет в говнище редкостное , но результат дает. Можно спорить бесконечно, но история запоминает только победителей!
+22
-4
+18
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Иван Лапин
как же сейчас полыхает у хейтеров Жозе.
+26
-8
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Evgeny Trifonov
Ответ Евгений Лифшиц
это шутка такая? трофей для средних команд теперь считается "еврокубком"? не задумывались почему в трофейной комнате маню до толмача не было этого великого трофея? подсказка: в этом турнире топ-клубы не участвуют
кубок обладателей кубков в 1991 году шутка какая-то? Наверное другой МЮ выигрывал.
+17
-2
+15
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Экспертное мнение
Очень даже возможен матч за Суперкубок Пеп против Моура
+16
-2
+14
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МТБ
Ответ Kolya Meliksetyan
23 удара, а xg 1.01 это о многом говорит.
А голов 0. Вот это самое говорящее
+13
0
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Экспертное мнение
Моуриньо вернулся, ребята
+15
-3
+12
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mr_ h2o
Ответ Evil Man
на деле будет очередной разгром переводчика
Да это же шутка. Естественно у Ромы шансов против Сити практически нету
+12
0
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Паскаль Шимбонда
Ответ Kolya Meliksetyan
23 удара, а xg 1.01 это о многом говорит.
Как и 1 удар и 0.03 тоже, да?))
+15
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