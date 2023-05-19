«Рома» прошла в финал Лиги Европы, ни разу не попав в створ в ответной игре с «Байером».

Матч в завершился со счетом 0:0.

Команда Жозе Моуринью за игру нанесла один удар – мимо ворот. Соперник пробил 23 раза, 6 – в створ. Немецкий клуб также владел мячом 60% времени.

Показатель xG (ожидаемые голы) у «Ромы» составил 0,03, у «Байера» – 1,01.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!