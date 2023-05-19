Пеллегрини о Моуринью: «Он архитектор нашей идентичности. «Роме» всегда не хватало чуть-чуть для успеха, и тренер дал нам этот толчок»

Лоренцо Пеллегрини считает выступление «Ромы» в еврокубках заслугой Жозе Моуринью.

«Рома» вышла в финал , обыграв в полуфинале «Байер» по сумме двух матчей (1:0, 0:0). Моуринью вывел римлян во 2-й еврокубковый финал подряд – в прошлом сезоне « » завоевала Лигу конференций.

«Рома» может улучшить многое, но жертвенности нам не занимать. Мы пришли сюда, зная качества [соперника], мы вышли на поле как сплоченная команда, как семья, и нам удалось совершить небольшой подвиг.

Я всегда стараюсь быть впереди, когда нужно взять на себя какую-то ответственность. Я знаю, что мои товарищи по команде полагаются на это. Когда «Байер» владел мячом, нужен был кто-то, кто держал бы мяч и пытался заработать фол, чтобы остановить игру. Я никогда не отступаю.

После прихода мы все ожидали качественного скачка. Конечно, это нелегко, он архитектор нашей идентичности. Он во всем отличается от остальных. Он знает, как заставить нас почувствовать важность игры. Мы знали, что мы должны делать с мячом и без него.

То, что он нам дал, особенно в еврокубках, вы можете увидеть сами. Мое внутреннее ощущение таково, что до него нам всегда не хватало чуть-чуть, чтобы добиться успеха, и тренер помог нам с этим и дал большой толчок», – сказал полузащитник «Ромы» в интервью DAZN.

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