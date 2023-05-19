Пеллегрини о Моуринью: «Он архитектор нашей идентичности. «Роме» всегда не хватало чуть-чуть для успеха, и тренер дал нам этот толчок»
Лоренцо Пеллегрини считает выступление «Ромы» в еврокубках заслугой Жозе Моуринью.
«Рома» вышла в финал Лиги Европы, обыграв в полуфинале «Байер» по сумме двух матчей (1:0, 0:0). Моуринью вывел римлян во 2-й еврокубковый финал подряд – в прошлом сезоне «Рома» завоевала Лигу конференций.
«Рома» может улучшить многое, но жертвенности нам не занимать. Мы пришли сюда, зная качества [соперника], мы вышли на поле как сплоченная команда, как семья, и нам удалось совершить небольшой подвиг.
Я всегда стараюсь быть впереди, когда нужно взять на себя какую-то ответственность. Я знаю, что мои товарищи по команде полагаются на это. Когда «Байер» владел мячом, нужен был кто-то, кто держал бы мяч и пытался заработать фол, чтобы остановить игру. Я никогда не отступаю.
После прихода Моуринью мы все ожидали качественного скачка. Конечно, это нелегко, он архитектор нашей идентичности. Он во всем отличается от остальных. Он знает, как заставить нас почувствовать важность игры. Мы знали, что мы должны делать с мячом и без него.
То, что он нам дал, особенно в еврокубках, вы можете увидеть сами. Мое внутреннее ощущение таково, что до него нам всегда не хватало чуть-чуть, чтобы добиться успеха, и тренер помог нам с этим и дал большой толчок», – сказал полузащитник «Ромы» в интервью DAZN.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
КАК Йозе Марино это делает ?!
Но Маур уже доказал, что он ОСОБЕННЫЙ.
С составом из списанных из др.клубов Дибалой, Матичем и Вейналдумом плюс травматами Спинаццолой - Смоллингом и лишь середняками -кандидатами в сборную Манчини-Кристанте играть в финале Лиги Европы - супер-достижение.
Пеллегрини, в целом, тоже не в старте итальянской сборной - диспетчером там будет царствовать Барелла. Но Пелле - настоящий капитан. Ему надо было ещё добавить о самом главном достижении Жозе - поднял на ноги и привел десятки тысяч фанов на игры "Ромы"...
Тут уместнее вспомнить памятник архитектуры :
Фюрербункер в Берлине !