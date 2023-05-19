Пеллегрини о Моуринью: «Он архитектор нашей идентичности. «Роме» всегда не хватало чуть-чуть для успеха, и тренер дал нам этот толчок»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Лоренцо Пеллегрини Футбол

Лоренцо Пеллегрини считает выступление «Ромы» в еврокубках заслугой Жозе Моуринью.

«Рома» вышла в финал Лиги Европы, обыграв в полуфинале «Байер» по сумме двух матчей (1:0, 0:0). Моуринью вывел римлян во 2-й еврокубковый финал подряд – в прошлом сезоне «Рома» завоевала Лигу конференций.

«Рома» может улучшить многое, но жертвенности нам не занимать. Мы пришли сюда, зная качества [соперника], мы вышли на поле как сплоченная команда, как семья, и нам удалось совершить небольшой подвиг.

Я всегда стараюсь быть впереди, когда нужно взять на себя какую-то ответственность. Я знаю, что мои товарищи по команде полагаются на это. Когда «Байер» владел мячом, нужен был кто-то, кто держал бы мяч и пытался заработать фол, чтобы остановить игру. Я никогда не отступаю.

После прихода Моуринью мы все ожидали качественного скачка. Конечно, это нелегко, он архитектор нашей идентичности. Он во всем отличается от остальных. Он знает, как заставить нас почувствовать важность игры. Мы знали, что мы должны делать с мячом и без него.

То, что он нам дал, особенно в еврокубках, вы можете увидеть сами. Мое внутреннее ощущение таково, что до него нам всегда не хватало чуть-чуть, чтобы добиться успеха, и тренер помог нам с этим и дал большой толчок», – сказал полузащитник «Ромы» в интервью DAZN.

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20 комментариев

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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
22-1 по ударам . 61-39 владения, 6-0 удары в створ . 0,03 по Xg у Ромы. 0 пропущенных за 2 матча с середняками-привозилами в защите по типу Манчинни , Ибаньеса или Патрисиу

КАК Йозе Марино это делает ?!
+45
-6
+39
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Black Phoenix
Финал с Севильей покажет на самом деле тренерскую силу Моура сейчас. Проверка гегемоном Лиги Европы в финале - это лучшее, что можно себе представить.
Магия Севильи в ЛЕ против Магии Жозе у которого 5/5 в финалах Еврокубков
+39
-4
+35
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Black Phoenix
Финал с Севильей покажет на самом деле тренерскую силу Моура сейчас. Проверка гегемоном Лиги Европы в финале - это лучшее, что можно себе представить.
+26
-6
+20
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окечуква
Пока что Рома Моуриньо похожа больше не на автобус, а на асфальтоукладчик. Осталось закатать Севилью.
+19
-3
+16
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Алексей Игоревич
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
22-1 по ударам . 61-39 владения, 6-0 удары в створ . 0,03 по Xg у Ромы. 0 пропущенных за 2 матча с середняками-привозилами в защите по типу Манчинни , Ибаньеса или Патрисиу КАК Йозе Марино это делает ?!
И почти все эти удары в створ - Демирбай нанес, метров с 25. Эталонно застегнул молнию в лице штрафной Жозе)
+10
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+10
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Marduhai
Жаль, что финал в Будапеште., венгры на стадионе Пушкаша наверняка будут болеть за испанцев...
Но Маур уже доказал, что он ОСОБЕННЫЙ.
С составом из списанных из др.клубов Дибалой, Матичем и Вейналдумом плюс травматами Спинаццолой - Смоллингом и лишь середняками -кандидатами в сборную Манчини-Кристанте играть в финале Лиги Европы - супер-достижение.
Пеллегрини, в целом, тоже не в старте итальянской сборной - диспетчером там будет царствовать Барелла. Но Пелле - настоящий капитан. Ему надо было ещё добавить о самом главном достижении Жозе - поднял на ноги и привел десятки тысяч фанов на игры "Ромы"...
+9
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ окечуква
Пока что Рома Моуриньо похожа больше не на автобус, а на асфальтоукладчик. Осталось закатать Севилью.
скорее на бронепоезд
+8
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+8
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Руслан З.
Не удивлюсь если в финале Жозе обыграет андалузцев приведя Рим в восторг, но Кассано с пеной у рта будет говорить что результат вторичен. 😂
+6
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+6
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KVENTIN
Ответ Руслан З.
Не удивлюсь если в финале Жозе обыграет андалузцев приведя Рим в восторг, но Кассано с пеной у рта будет говорить что результат вторичен. 😂
Молчит что-то поряпанный. Может желчью подавился..
+5
0
+5
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Giallo-Rosso
Ответ Промах Мораты
Позорная игра была на самом деле. Даже мяч подержать не в состоянии
с мячом пусть возятся те, кто прав категории Д не имеет
+2
-1
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ FEF2
Все клубы, которые были пройдены Ромой, уступают Роме по бюджету и составу. Вот Севилья, пожалуй, ровня
ахахах ,чушь . Фейеноорд уступает?))
+1
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OldRedWhite
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
22-1 по ударам . 61-39 владения, 6-0 удары в створ . 0,03 по Xg у Ромы. 0 пропущенных за 2 матча с середняками-привозилами в защите по типу Манчинни , Ибаньеса или Патрисиу КАК Йозе Марино это делает ?!
Он же про архитектуру, а Вы со своими футбольными цифрами !
Тут уместнее вспомнить памятник архитектуры :
Фюрербункер в Берлине !
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FEF2
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ахахах ,чушь . Фейеноорд уступает?))
Конечно, посмотрите трансфермаркет.
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