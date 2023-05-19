«Вест Хэм» вышел в финал еврокубка впервые за 47 лет. Клуб не брал европейский трофей с 1965-го
«Вест Хэм» вышел в финал еврокубка впервые с сезона-1975/76.
Команда Дэвида Мойеса прошла АЗ по сумме двух встреч (2:1, 1:0) и вышла в финал Лиги конференций.
Это первый еврокубковый финал для лондонцев за 47 лет – в сезоне-1975/76 клуб играл в финале Кубка обладателей кубков. В 1965 году «Вест Хэм» выиграл этот турнир, и это его единственный европейский трофей.
Отметим, что в 1999 году «Вест Хэм» стал одним из трех победителей Кубка Интертото, за который трофей не вручался.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
В ЛЧ из года в год как день сурка. А тут разнообразие.
Надеюсь Христос нам поведает свою историю))
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