«Вест Хэм» вышел в финал еврокубка впервые за 47 лет. Клуб не брал европейский трофей с 1965-го

«Вест Хэм» вышел в финал еврокубка впервые с сезона-1975/76.

Команда Дэвида Мойеса прошла по сумме двух встреч (2:1, 1:0) и вышла в финал Лиги конференций.

Это первый еврокубковый финал для лондонцев за 47 лет – в сезоне-1975/76 клуб играл в финале Кубка обладателей кубков. В 1965 году «Вест Хэм» выиграл этот турнир, и это его единственный европейский трофей.

Отметим, что в 1999 году « » стал одним из трех победителей Кубка Интертото, за который трофей не вручался.

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