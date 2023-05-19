«Вест Хэм» вышел в финал еврокубка впервые за 47 лет. Клуб не брал европейский трофей с 1965-го

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

«Вест Хэм» вышел в финал еврокубка впервые с сезона-1975/76.

Команда Дэвида Мойеса прошла АЗ по сумме двух встреч (2:1, 1:0) и вышла в финал Лиги конференций.

Это первый еврокубковый финал для лондонцев за 47 лет – в сезоне-1975/76 клуб играл в финале Кубка обладателей кубков. В 1965 году «Вест Хэм» выиграл этот турнир, и это его единственный европейский трофей.

Отметим, что в 1999 году «Вест Хэм» стал одним из трех победителей Кубка Интертото, за который трофей не вручался.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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27 комментариев

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deadjoker
Ну для ВХЮ отлично. Какой никакой а евротрофей.
+44
0
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<~Inter~>
Полностью слили сезон в АПЛ и только еврокубки спасают Мойеса
+30
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+30
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onsigne
Хочется победы ВХЮ чисто из-за Мойеса. Мужик большой след в английском футболе оставил, а из трофеев только победа в суперкубке над Уиганом из чемпионшипа.
+27
0
+27
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Зизуха
С детства за Вест Хэм
+15
-1
+14
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benjamin92
Ответ <~Inter~>
Полностью слили сезон в АПЛ и только еврокубки спасают Мойеса
Прям как Реал и Анчелотти
+12
-3
+9
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Eddenonkas
Поздравляю молотобойцев и персонально Дэвида. Он заслужил.
+7
0
+7
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Юрий Кечко
А победитель лк в ле играет на следующий год ?
+7
0
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CyberUnited
Рад за Мойеса, надеюсь возьмут трофей.
+6
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Евгений Смирнов
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Хвастану, что живу 10 минутах от Олимпийского стадиона. Был на матчах. Мурашки.
+6
-1
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rigobersong
Ответ Зизуха
С детства за Вест Хэм
Но без шуток, после Green Street у нас очень теплое отношение к этой команде, уже долгие годы!:)
+11
-6
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Чёрный тюльпан
Пора уже Дэвиду Мойесу примерить титула "сэра", коим его называет часть местных болельщиков.
+5
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zip13
Удачи Вест Хэму в финале
+5
0
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НРИ
Мойес молодец , поздравляю ! Вот и ответ для чего была создана Лига конференции, какие эмоции дарят фанатам и игрокам
+4
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+4
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Christos NB
Ответ Burel
уровня Интертото
и всё-таки лучше Интертото я болельщик греческого клуба ПАОК помню мы доходили до четвертьфинала правда мы выбили так себе команды датские Копенгаген митьюланд и бельгийский гент ну а в четвертьфинале нам попался Марсель мы его конечно же не прошли но чтоб ты понял в полуфинале играли Марсель фейенорд Рома и Лестер клубы которые легко дадут фору любому клубу российской премьер лиги и это факт.
+6
-2
+4
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Donald J. Trump
Кстати, одним из 3-х победителей кубка Интертото 99 был и Юве, для которого это тоже последний евротоофей.
+4
-1
+3
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Aggrrist
ЛЕ и ЛК даже интересней смотреть, чем ЛЧ.
В ЛЧ из года в год как день сурка. А тут разнообразие.
+3
0
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<~Inter~>
Ответ benjamin92
Прям как Реал и Анчелотти
Ну Реал то хотя бы вторым закончит, а Вест Хэм закончит ближе к вылету чем к первой десятке
+4
-1
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Baobabb forever
Ответ Серхио Гарсио
Скорее там живут
в Греции очень много наших бывших соотечественников - понтийцев.
Надеюсь Христос нам поведает свою историю))
+1
0
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Акира_1
Теперь цена Райса вырастет ещё в пару раз
🤭
+1
0
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Похоже, что будет ещё 1 год с Мойесом 😒
0
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Максим Белолипцев
Респект Умнокиду
0
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FortMinor
Ответ Christos NB
и всё-таки лучше Интертото я болельщик греческого клуба ПАОК помню мы доходили до четвертьфинала правда мы выбили так себе команды датские Копенгаген митьюланд и бельгийский гент ну а в четвертьфинале нам попался Марсель мы его конечно же не прошли но чтоб ты понял в полуфинале играли Марсель фейенорд Рома и Лестер клубы которые легко дадут фору любому клубу российской премьер лиги и это факт.
а как ты начал болеть за ПАОК, ты грек?
0
0
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Серхио Гарсио
Ответ FortMinor
а как ты начал болеть за ПАОК, ты грек?
Скорее там живут
0
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benjamin92
Ответ <~Inter~>
Ну Реал то хотя бы вторым закончит, а Вест Хэм закончит ближе к вылету чем к первой десятке
Это да, по крайней мере ниже третьего места точно не упадут. Могут засчитать технарь с Хетафе, и тогда всё в руках Атлетико
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mancity111
Ответ Юрий Кечко
А победитель лк в ле играет на следующий год ?
Да
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