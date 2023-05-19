Лига конференций. 1/2 финала. «Вест Хэм» прошел АЗ, «Фиорентина» на 129-й вырвала победу у «Базеля»
«Вест Хэм» обыграл в гостях АЗ (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.
Также в четверг «Фиорентина» вырвала победу у «Базеля» (3:1) на выезде, забив победный мяч на 129-й минуте.
«Вест Хэм» и «Фиорентина» встретятся в финале.
Лига конференций
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «АФАС-стадион»
- Гол:
- 0:1 – 90 Форнальс.
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АЗ Алкмар –
Райан, Сугавара, Хацидьякос, Бекема, Керкез (де Вит, 85), Класи, Рейндерс, Мейнанс (де Вит, 70), Карлссон (Мердинк, 85), ван Бредероде (Ладо, 78), Павлидис.
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Вест Хэм –
Ареоля, Керер, Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 90), Бенрахма (Форнальс, 75), Боуэн, Антонио (Ингз, 85).
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
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Базель –
Хитц, Ланг, Адамс, Пельмар, Калафьори, Джака (Фрай, 88), Бургер (Малес, 105), Диуф, Ндойе, Огюстен (Зекири, 81), Амдуни.
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Фиорентина –
Терраччано, Додо, Игор Жулио (Раньери, 56), Миленкович, Бираги, Бонавентура (Барак, 105), Амрабат, Кастровилли (Мандрагора, 120), Брекало (Иконе, 46), Гонсалес, Артур (Йович, 90).
- Предупреждения:
- Игор Жулио (21), Раньери (59), Гонсалес (89), Бургер (90), Иконе (95), Итальяно (98), Бонавентура (104), Барак (120).
Первый матч – 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
В принципе хорошая реклама идеи соревнования ЛК для небольших клубов. А3 было бы красивее, но что есть.