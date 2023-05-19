Лига конференций. 1/2 финала. «Вест Хэм» прошел АЗ, «Фиорентина» на 129-й вырвала победу у «Базеля»

Теги Фиорентина Вест Хэм Базель результаты АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

«Вест Хэм» обыграл в гостях АЗ (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

Также в четверг «Фиорентина» вырвала победу у «Базеля» (3:1) на выезде, забив победный мяч на 129-й минуте.

«Вест Хэм» и «Фиорентина» встретятся в финале.

Лига конференций

1/2 финала

Ответные матчи

АЗ Алкмар Нидерланды – Вест Хэм Англия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 мая, 22.00, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90 Форнальс.
АЗ АлкмарРайан, Сугавара, Хацидьякос, Бекема, Керкез (де Вит, 85), Класи, Рейндерс, Мейнанс (де Вит, 70), Карлссон (Мердинк, 85), ван Бредероде (Ладо, 78), Павлидис.
Вест ХэмАреоля, Керер, Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 90), Бенрахма (Форнальс, 75), Боуэн, Антонио (Ингз, 85).
Предупреждения:
Соучек (60), Керер (64).

Первый матч – 1:2

Базель Швейцария – Фиорентина Италия 1:3 (0:1, 1:1, 0:0)
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Гонсалес, 1:1 – 55 Амдуни, 1:2 – 72 Гонсалес, 1:3 – 120 Барак.
БазельХитц, Ланг, Адамс, Пельмар, Калафьори, Джака (Фрай, 88), Бургер (Малес, 105), Диуф, Ндойе, Огюстен (Зекири, 81), Амдуни.
ФиорентинаТерраччано, Додо, Игор Жулио (Раньери, 56), Миленкович, Бираги, Бонавентура (Барак, 105), Амрабат, Кастровилли (Мандрагора, 120), Брекало (Иконе, 46), Гонсалес, Артур (Йович, 90).
Предупреждения:
Игор Жулио (21), Раньери (59), Гонсалес (89), Бургер (90), Иконе (95), Итальяно (98), Бонавентура (104), Барак (120).

Первый матч – 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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24 комментария

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Павел Варламов
Очень хочется финал вест хэм-фиорентина
+21
-2
+19
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Мандалай
Ответ Зеленый Хорек
очень хочется финал базель-аз алкмаар
а будет молотки фиалки.
+13
0
+13
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Danik S
Удачи Вест Хэму, Мойес давно заслужил трофей.
+12
0
+12
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Moore
Come On You Irons!
+3
0
+3
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Great ManUtd
Вест Хэм должен бросить все силы на ЛК. Только Фиорентина может им помешать, но состав у них уровня не то, что ЛЕ, даже ЛЧ. Да и давненько середняки АПЛ брали Еврокубки.
+3
0
+3
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Today I feel Qatari
Рад за Мойеса, как раз к юбилею судьбоносного назначения в МЮ сделал себе подарок
+3
0
+3
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Christos NB
Вест Хэм просто топ молотки на 15 месте почти недалеко от вылета во второй дивизион а находятся в финале европейского турнира пусть т третьего по силе но всеравно впечатляет.
+3
0
+3
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Today I feel Qatari
Ответ Christos NB
Вест Хэм просто топ молотки на 15 месте почти недалеко от вылета во второй дивизион а находятся в финале европейского турнира пусть т третьего по силе но всеравно впечатляет.
15 команда АПЛ укатала 4 команду Эредивизие. Просто для понимания разницы в классе между турнирами. А вот Тен Хаг из этой Эредивизие зачем-то игроков в МЮ берет и надеется на что-то путное
+5
-3
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Today I feel Qatari
Гооол, Форнальс
+2
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HCBV
Вест Хэм в финале! У Мойеса и команды прекрасный шанс превратить ужасный сезон в прекрасную сказку
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gerr_max
На Базель такой сладкий кэф...
+1
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Ярик01
Возможный финал в реальном времени ВестХэм - Базель.
В принципе хорошая реклама идеи соревнования ЛК для небольших клубов. А3 было бы красивее, но что есть.
+1
0
+1
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Danny Vigneault
Ответ Антибаскет Поповича
На 129-й минуте? Это как? Там медицинскую помощь, что ли, кому-то оказывали?
судя по текстовой, что-то с болельщиком было
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Мандалай
Ответ Павел Варламов
Очень хочется финал вест хэм-фиорентина
Похоже так и будет.
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Толстый Олаф
Кокорин чуть не досидел до финала,
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Антибаскет Поповича
На 129-й минуте? Это как? Там медицинскую помощь, что ли, кому-то оказывали?
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llolishe
Амдуни топарем растет
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Arrahmano Matcyev
Бираги феноменальный матч провел
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Антибаскет Поповича
Пока Базель и Фиора идут на овертайм. Но, может быть, Бургер скажет своё слово.
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ljolik888
Пусть победит кто-то из не топ пять . Базель и Алкмар не подведите!
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Анвар Масимов
очень хочется финал в след сезоне - Ливерпуль - Реал М
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