Лига конференций. 1/2 финала. «Вест Хэм» прошел АЗ, «Фиорентина» на 129-й вырвала победу у «Базеля»

«Вест Хэм» обыграл в гостях АЗ (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

Также в четверг « » вырвала победу у « » (3:1) на выезде, забив победный мяч на 129-й минуте.

«Вест Хэм» и «Фиорентина» встретятся в финале.

Лига конференций

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч – 1:2

Первый матч – 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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