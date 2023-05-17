Пиоли о нехватке опыта в ЛЧ: «У нас был опытный игрок, но, к сожалению, я не мог использовать Златана»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера».
«Россонери» проиграли ответный матч полуфинала Лиги чемпионов со счетом 0:1. В первой игре «Милан» потерпел поражение 0:2.
«Большое разочарование, мы проделали большой путь. Мы хотели выйти в финал, это ясно.
У нас была пара моментов в первом тайме, и если бы мы забили, возможно, мы бы направили матч в другое русло. Извините, мы пытались. Теперь мы должны хорошо завершить чемпионат.
Опыт? У нас был опытный игрок, но, к сожалению, я не смог использовать Златана», – сказал Пиоли.
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