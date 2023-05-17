Пиоли о нехватке опыта в ЛЧ: «У нас был опытный игрок, но, к сожалению, я не мог использовать Златана»

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера».

«Россонери» проиграли ответный матч полуфинала Лиги чемпионов со счетом 0:1. В первой игре «Милан» потерпел поражение 0:2. 

«Большое разочарование, мы проделали большой путь. Мы хотели выйти в финал, это ясно.

У нас была пара моментов в первом тайме, и если бы мы забили, возможно, мы бы направили матч в другое русло. Извините, мы пытались. Теперь мы должны хорошо завершить чемпионат.

Опыт? У нас был опытный игрок, но, к сожалению, я не смог использовать Златана», – сказал Пиоли

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7 комментариев

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Ben Shelton
это Златан не смог использовать Милан
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مختار موسى حاجييف
он ещё молодой следующем сезоне используешь его. не куда торопиться
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luqwet
Залатан и ЛЧ несовместимы
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Санжар Уразбаев
Это Златан не захотел что бы его использовали
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Андрей Хенто
Златану по-хорошему нужно было завершать карьеру в прошлом сезоне на мажорной ноте, когда помог выиграть Милану долгожданное скудетто.
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Крыс Пол
Проклятие Златана в очередной раз сработало. Хочешь взять ЛЧ - выкинь шведа из команды.
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