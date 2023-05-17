Пиоли о нехватке опыта в ЛЧ: «У нас был опытный игрок, но, к сожалению, я не мог использовать Златана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера».

«Россонери» проиграли ответный матч полуфинала чемпионов со счетом 0:1. В первой игре « » потерпел поражение 0:2.

«Большое разочарование, мы проделали большой путь. Мы хотели выйти в финал, это ясно.

У нас была пара моментов в первом тайме, и если бы мы забили, возможно, мы бы направили матч в другое русло. Извините, мы пытались. Теперь мы должны хорошо завершить чемпионат.

Опыт? У нас был опытный игрок, но, к сожалению, я не смог использовать », – сказал .