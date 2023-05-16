Анчелотти о матче с «Сити»: «Есть четкий план, но если мы проиграем, значит, я промахнулся с составом. Можем сыграть лучше, чем в прошлый раз

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Сити».

Ответный матч полуфинала чемпионов между « » и « » пройдет в среду, 17 мая, на «Этихад Стэдиум». Первый матч завершился вничью (1:1).

О плане на матч

«Задача такая же, как и всегда – добиться от команды лучшего результата на индивидуальном и коллективном уровне. Я думаю, что мы можем сыграть лучше, [чем в прошлый раз]. Пересмотрев игру, мы сможем улучшить ее».

О том, выйдет ли в стартовом составе

«Я прошу прощения, потому что я ошибся. Я думал, меня спрашивают о Родриго, которого не было в заявке [на игру с «Хетафе»]. Это усложняет выбор состава. У меня есть очень четкий план. Если мы выиграем, я правильно выбрал состав, а если проиграем, значит, я промахнулся.

В прошлом году в качестве вингера позволил нам выиграть Лигу чемпионов. И в этом году история с Родриго позволила нам добраться до этой стадии. Я уже принял решение».

О напутствии игрокам

«Я не знаю, что скажу им. Я говорю то, что чувствую. Смелость и индивидуальность – очень важная составляющая, и не все игроки способны проявить себя с этой стороны. Мне нужна команда, способная хорошо разбираться в эпизодах. У нас будут моменты, когда придется тяжело».

О секрете успеха «Реала»

«Это нелегко объяснить, но я думаю, что Лига чемпионов особенная благодаря первым пяти кубкам. Еврокубки очень важны для всех – и для игроков, и для персонала. Важно, что клуб сохранил историю Ди Стефано, Хенто и Амансио», – сказал главный тренер «Реала».