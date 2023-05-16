Гвардиола о тактике на матч с «Реалом»: «Я не буду мудрить, не волнуйтесь. Но есть идея кое-что поменять в атаке»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола тактика Футбол

Пеп Гвардиола пообещал не переусердствовать с тактикой в ответном матче с «Реалом».

«У меня есть идея кое-что поменять, чтобы мы были более гибкими в атаке. Ничего особенного. Завтра я не буду мудрить, не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного по сравнению с тем, что мы делали раньше.

Завтра все увидите. Я не могу рассказать всего, иначе Карло [Анчелотти] услышит», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде команды сыграли вничью – 1:1.

Гвардиола о тактике: «Если мои решения срабатывают, я гений и храбрец. Если нет, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен»

36 комментариев

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Roman
Лысый Шарлатан точно сидит тут с нами на спортсе
+138
-5
+133
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Леван Мкртчян
Я не буду мудрить, не волнуйтесь. Но есть идеи в атаке ! Планирую туда выпустить Аканджи и Стоунза
+73
-3
+70
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benjamin92
Ответ Roman
Лысый Шарлатан точно сидит тут с нами на спортсе
под ником Барсамания )
+62
-2
+60
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f0rmoceft
Я не буду мудрить, разве что немножечко)
+19
-1
+18
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Эркинбек Апаканов
Ответ benjamin92
под ником Барсамания )
Либо Ригоберг или Гуруфутбол.
+17
-3
+14
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Zlatan Ibra
Гвардиола: "Есть идея!", газеты на следующий день после игры: "Реал Мадрид вышел в финал Лиги Чемпионов".
+22
-9
+13
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Макс Кидалов
Это значит что Гваридиола выпустит вместо Холланда в атаке клубного массажиста
+9
0
+9
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Марслан Акматалиев
почему я засмеялся?)))
+9
0
+9
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Ярик01
Хороводы попробуй в штрафной, неожиданно, модно, молодежно
+8
-1
+7
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_Amelina_ Landau
Ответ Леван Мкртчян
Я не буду мудрить, не волнуйтесь. Но есть идеи в атаке ! Планирую туда выпустить Аканджи и Стоунза
Ходят слухи, что Эдерсона наигрывают ЦФ...)
+5
0
+5
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& Co1366
Мудрочел, однако.
+4
0
+4
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Уэмбли Стедиум
Ответ Леван Мкртчян
Я не буду мудрить, не волнуйтесь. Но есть идеи в атаке ! Планирую туда выпустить Аканджи и Стоунза
Фодена
+3
0
+3
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deadjoker
Эдерсон центрфорвардом выйдет? :)
+2
0
+2
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rigobersong
Ответ DolJun
холанд инвертированным опорником походу выйдет
Здравствуйте, как Ваши дела?:)
+8
-6
+2
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Romeo Yankovich
Ответ benjamin92
под ником Барсамания )
не думаю, что пеп настолько токсичный и недалёкий
+3
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Спартак Уокер
Думаю это не правда он пытается перехетрить Анчелоти
+1
0
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Romeo Yankovich
Ответ Barca_mania
побольше уважения, молодой человек
я тебя уважаю только за твою позицию в нынешнее время. но за твою безумную идею тролинга и культа "врага" в лице Реала точно не вызывает уважение. я тебе давно говорил, завязывай с этим
+1
0
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ruslan_khaibulov
Ответ Санжар Уразбаев
Я не буду мудрить но кое что поменяю )))
я не буду мудрить но буду мудрить чуть чуть, хотя как получится о опять перемудрил что-ли)
+1
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omsk1716
Либо Фоден, либо Альварес выйдут в старте вместо Грилиша
+1
0
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Антибаскет Поповича
Значит, будет. Пеп - известный мудрик.
+1
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JURAVLI
понятно, ждём Холанда на левом фланге защиты
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Пирс Морган
Пеп читает спортс
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dreamstep
Ответ Roman
Лысый Шарлатан точно сидит тут с нами на спортсе
точно читает комменты про то как перехитрил сам себя.
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a.sh.s.
Ответ Леван Мкртчян
Я не буду мудрить, не волнуйтесь. Но есть идеи в атаке ! Планирую туда выпустить Аканджи и Стоунза
👍😅
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Берендей Ватрушкин
Раствор коварен
0
0
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