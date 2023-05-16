Гвардиола о тактике на матч с «Реалом»: «Я не буду мудрить, не волнуйтесь. Но есть идея кое-что поменять в атаке»
Пеп Гвардиола пообещал не переусердствовать с тактикой в ответном матче с «Реалом».
«У меня есть идея кое-что поменять, чтобы мы были более гибкими в атаке. Ничего особенного. Завтра я не буду мудрить, не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного по сравнению с тем, что мы делали раньше.
Завтра все увидите. Я не могу рассказать всего, иначе Карло [Анчелотти] услышит», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде команды сыграли вничью – 1:1.
Гвардиола о тактике: «Если мои решения срабатывают, я гений и храбрец. Если нет, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен»
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