Гвардиола о тактике на матч с «Реалом»: «Я не буду мудрить, не волнуйтесь. Но есть идея кое-что поменять в атаке»

Пеп Гвардиола пообещал не переусердствовать с тактикой в ответном матче с «Реалом».

«У меня есть идея кое-что поменять, чтобы мы были более гибкими в атаке. Ничего особенного. Завтра я не буду мудрить, не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного по сравнению с тем, что мы делали раньше.

Завтра все увидите. Я не могу рассказать всего, иначе Карло [ ] услышит», – сказал главный тренер « ».

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде команды сыграли вничью – 1:1.

Гвардиола о тактике: «Если мои решения срабатывают, я гений и храбрец. Если нет, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен»