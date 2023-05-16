Лука Модрич: «У каждой эпохи есть свои звезды – раньше был Криштиану, сейчас Винисиус и Родриго на этом пути»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Гоэс Футбол

Лука Модрич рассказал, чем звезды нынешнего поколения отличаются от предыдущих.

Винисиус и Родриго прогрессируют. Видите ли вы что-то особенное, что позволяет им быть такими важными в таком возрасте?

– Без сомнения. В прошлом сезоне они уже показали, что способны решать исход матчей благодаря своей смелости и игровым качествам. Но я всегда говорю, что главное – это команда. Если мы будем вместе и будем бороться друг за друга, то сначала засияет один, потом другой, третий. Это ключ к единству молодежи и нас, более старших игроков.

– В чем отличие звезд вашего поколения от нынешних – Холанда, Винисиуса и других?

– Хороший вопрос! У каждой эпохи есть свои звезды – раньше был Криштиану, например. Сейчас есть такие игроки, как Вини или Родриго, которые идут по этому пути. Всегда будет появляться кто-то еще.

Я не знаю, в чем разница. Возможно, сейчас больше времени уделяется соцсетям и подобным вещам, а раньше всего этого не существовало. Времена меняются, – сказал полузащитник мадридского «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити».

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6 комментариев

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Андрей Хенто
Но я всегда говорю, что главное – это команда. Если мы будем вместе и будем бороться друг за друга, то сначала засияет один, потом другой, третий. Это ключ к единству молодежи и нас, более старших игроков - золотые слова. Сразу на ум приходится Галактикос или нынешний ПСЖ. Звезд много, а команды нет, одни индивидуалисты, поэтому и достигли гораздо меньшего, чем могли бы.
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Пирс Морган
А как же Мостовой?
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bostonKG
Так и передается из поколения в поколение дух великого Реала💙👍
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Angry_bear
Лука скромен, Криша помянул, а себя скромно умолчал. Как бы тоже звезда своего поколения, а еще Месси, Левандовский...А еще был Ибра Великий)))
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Gatsby !!!
Модрич и Кросс дует самый сильный
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Леван Мкртчян
Ответ bostonKG
Так и передается из поколения в поколение дух великого Реала💙👍
Несуществует никакого "великого духа Реала", так же как и других * великих духов * любой другой команды.
Есть конкретный дух , менталитет, характер , мастерство, опыт и прочее...конкретных футболистов в конкретном коллективе при конкретным тренером .
Сказки про великий дух Реала или трехтонные майки Барселоны стоит оставить для впечатлительных тинейджеров.
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