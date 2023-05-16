Лука Модрич: «У каждой эпохи есть свои звезды – раньше был Криштиану, сейчас Винисиус и Родриго на этом пути»

Лука Модрич рассказал, чем звезды нынешнего поколения отличаются от предыдущих.

– и Родриго прогрессируют. Видите ли вы что-то особенное, что позволяет им быть такими важными в таком возрасте?

– Без сомнения. В прошлом сезоне они уже показали, что способны решать исход матчей благодаря своей смелости и игровым качествам. Но я всегда говорю, что главное – это команда. Если мы будем вместе и будем бороться друг за друга, то сначала засияет один, потом другой, третий. Это ключ к единству молодежи и нас, более старших игроков.

– В чем отличие звезд вашего поколения от нынешних – , Винисиуса и других?

– Хороший вопрос! У каждой эпохи есть свои звезды – раньше был например. Сейчас есть такие игроки, как Вини или Родриго, которые идут по этому пути. Всегда будет появляться кто-то еще.

Я не знаю, в чем разница. Возможно, сейчас больше времени уделяется соцсетям и подобным вещам, а раньше всего этого не существовало. Времена меняются, – сказал полузащитник мадридского « » на пресс-конференции перед матчем с « ».