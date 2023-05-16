Лука Модрич: «У каждой эпохи есть свои звезды – раньше был Криштиану, сейчас Винисиус и Родриго на этом пути»
Лука Модрич рассказал, чем звезды нынешнего поколения отличаются от предыдущих.
– Винисиус и Родриго прогрессируют. Видите ли вы что-то особенное, что позволяет им быть такими важными в таком возрасте?
– Без сомнения. В прошлом сезоне они уже показали, что способны решать исход матчей благодаря своей смелости и игровым качествам. Но я всегда говорю, что главное – это команда. Если мы будем вместе и будем бороться друг за друга, то сначала засияет один, потом другой, третий. Это ключ к единству молодежи и нас, более старших игроков.
– В чем отличие звезд вашего поколения от нынешних – Холанда, Винисиуса и других?
– Хороший вопрос! У каждой эпохи есть свои звезды – раньше был Криштиану, например. Сейчас есть такие игроки, как Вини или Родриго, которые идут по этому пути. Всегда будет появляться кто-то еще.
Я не знаю, в чем разница. Возможно, сейчас больше времени уделяется соцсетям и подобным вещам, а раньше всего этого не существовало. Времена меняются, – сказал полузащитник мадридского «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити».
Есть конкретный дух , менталитет, характер , мастерство, опыт и прочее...конкретных футболистов в конкретном коллективе при конкретным тренером .
Сказки про великий дух Реала или трехтонные майки Барселоны стоит оставить для впечатлительных тинейджеров.