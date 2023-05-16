Лука Модрич: «Лига чемпионов – турнир «Реала». Мы близки к тому, чтобы сотворить историю»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Лука Модрич Футбол

Лука Модрич заявил, что «Реал» уверен в себе перед матчем с «Манчестер Сити».

Об ответной игре

«Мы с нетерпением ждем [этого матча] и знаем, что должны им насладиться. Мы постоянно играем в полуфиналах, и это что-то потрясающее. Мы не можем дождаться.

Все наши титулы говорят о многом. Но хочется отметить наши усилия и настрой, потому что побеждать все время невозможно, и поведение в трудные моменты – очень важный момент. Но, конечно, мы очень горды своими достижениями, это достойно восхищения.

Мы играли в таких матчах много раз, и я вижу, что мои партнеры и тренер спокойны. Мы полностью уверены в наших качествах, в нашем футболе. Думаю, это будет отличный матч. Сыграть в финале было бы потрясающе».

О возможности выиграть Лигу чемпионов в 6-й раз

«Это очень мотивирует. Я до сих пор помню видео, которое Зидан показал нам, рассказывая о наследии. Конечно, мы думаем о возможность продолжить творить историю, но такие матчи мотивируют сами по себе. Когда знаешь, что очередной финал так близок, хочется выложиться полностью. Мы близки к тому, чтобы сотворить историю.

Это грандиозный матч, из тех, в которых мы чувствуем себя комфортно. Нам нравится Лига чемпионов, потому что это наш турнир. Перед такими матчами возникает чувство комфорта, и именно поэтому мы так часто побеждали. Мы уверены в себе и выложимся на 100%», – сказал полузащитник мадридского «Реала».

34 комментария

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Aleksandr Dubovik
Да вы и есть эта история!
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Андрей Хенто
Матч года. Настрой боевой, завтра нужно показать свой лучший футбол, только там можно пройти этот Сити. По сути для Мадрида это последний матч в этом сезоне, поэтому верю, что команда отдаст все силы и сможет выйти в очередной финал.
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kaka10
Большой уверенностью веет от интервью Модрича
Реал действительно способен показать класс и победить на выезде
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tampa-bay
Абсолютно верно, Реал буднично пройдет в финал ЛЧ и буднично там, на расслабоне победит. Типичный хозяйн ЛЧ
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Сикарио
Ответ Уэмбли Стедиум
А в Ла лиге. обосрались
Обосрался лишь ты, завистливый опловский сосунок.
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DolJun
зидан уже сотворил
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ljolik888
Лига чемпионов и Реал это ещё та история !
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Begench Arazbaev
Ответ Уэмбли Стедиум
Урод,я тебе в деда гожусь
иди спать маленький ребёнок 🚼 🚼 🚼
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tampa-bay
Ответ Line Home
Мадрид - надоел!
Сити и Бавария меркнут перед Реалом в ЛЧ
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alireal
Ответ Xell
Давай я только за.Интеру будет вас проще мочить в финале))
Главное чтобы интеровцы сами не об мочились
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DolJun
Ответ ljolik888
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ты все равно не поймешь
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ljolik888
Ответ DolJun
историю
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DolJun
Ответ ljolik888
Челси ?
историю
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ljolik888
Ответ DolJun
зидан уже сотворил
Челси ?
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Barca_mania
Ответ Андрей Хенто
Матч года. Настрой боевой, завтра нужно показать свой лучший футбол, только там можно пройти этот Сити. По сути для Мадрида это последний матч в этом сезоне, поэтому верю, что команда отдаст все силы и сможет выйти в очередной финал.
ты прав о том, что это последний матч для Мадрида )
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alireal
Ответ Evgen_Hazard
Какую историю? Каменный век или что там?
Бургерный век
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Ман Сити
Вот это раздутое самомнение у него. При этом против Сити выглядел очень плохо на фоне Де Брюйне
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Мурад Давудов
Я за Ман Сити хочу чтобы наконец команда Пепа взяли ЛЧ, но стоит признать что Реал увереннее играют ментально они хороши, опыт ЛЧ у Реала колоссальный, Сити нужно действовать смелее и если как в прошлый раз фланги сыграют слабо они не смогут выиграть
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Arthas M
Лука Модрич:"я лишь подавляю зевок, ведь я знаю всё то, что ты скажешь, заранее
Я всё это слышал тысячи раз, тысячи фраз") Эти парни действительно тысячу раз играли в таких матчах, ничего не бояться и оттуда такое спокойствие,когда другие будут мандражировать эти ребята абсолютно спокойны
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Yoursistersboyfriend
Реал это и есть история!
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