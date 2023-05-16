Лука Модрич: «Лига чемпионов – турнир «Реала». Мы близки к тому, чтобы сотворить историю»

Лука Модрич заявил, что «Реал» уверен в себе перед матчем с «Манчестер Сити».

Об ответной игре

«Мы с нетерпением ждем [этого матча] и знаем, что должны им насладиться. Мы постоянно играем в полуфиналах, и это что-то потрясающее. Мы не можем дождаться.

Все наши титулы говорят о многом. Но хочется отметить наши усилия и настрой, потому что побеждать все время невозможно, и поведение в трудные моменты – очень важный момент. Но, конечно, мы очень горды своими достижениями, это достойно восхищения.

Мы играли в таких матчах много раз, и я вижу, что мои партнеры и тренер спокойны. Мы полностью уверены в наших качествах, в нашем футболе. Думаю, это будет отличный матч. Сыграть в финале было бы потрясающе».

О возможности выиграть Лигу чемпионов в 6-й раз

«Это очень мотивирует. Я до сих пор помню видео, которое Зидан показал нам, рассказывая о наследии. Конечно, мы думаем о возможность продолжить творить историю, но такие матчи мотивируют сами по себе. Когда знаешь, что очередной финал так близок, хочется выложиться полностью. Мы близки к тому, чтобы сотворить историю.

Это грандиозный матч, из тех, в которых мы чувствуем себя комфортно. Нам нравится Лига чемпионов, потому что это наш турнир. Перед такими матчами возникает чувство комфорта, и именно поэтому мы так часто побеждали. Мы уверены в себе и выложимся на 100%», – сказал полузащитник мадридского «Реала».