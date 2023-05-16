Лугано о ВАР: «ЧМ-2022 – позор. Игроки уже не понимают, что такое контакт. Беспокоит, что они не высказываются»

Теги судьи Пьерлуиджи Коллина Диего Лугано ЧМ-2022 видеоповторы Футбол

Диего Лугано жестко раскритиковал систему видеопомощи арбитрам.

«С тех пор, как был введен ВАР, судье были предоставлены чрезмерные полномочия интерпретировать моменты так, как он хочет, в любое время. В матче может быть 20 пенальти или вообще не быть пенальти, и я думаю, что [теперь] футбол – это хаос.

Я сказал это лысому Пьерлуиджи Коллине на чемпионате мира с некоторой обидой за то, что он сделал. Это происходит и в Аргентине. Разве вы не видели пенальти в пользу «Боки» в матче с «Ривером»? И в Бразилии тоже...

Что меня беспокоит, так это то, что игроки не хотят высказывать свое мнение. Не может быть, чтобы исход матча определялся такой глупостью. Они [игроки] уже не понимают, что такое контакт.

Не будем говорить о чемпионате мира в Катаре, потому что это позор», – сказал бывший защитник «ПСЖ» и сборной Уругвая в интервью Fútbol por Carve.

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7 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Новая звезда Спортс Ру и Легенда хейтеров Месси:)
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benjamin92
Зечем он уточняет "лысому Коллине" ?
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Aleksey Yashin
"В матче может быть 20 пенальти или вообще не быть пенальти’"

В целом так и до ВАР бывало. Просто теперь явных ошибок стало меньше
+4
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benjamin92
Ответ Фанат Лионеля Месси
Новая звезда Спортс Ру и Легенда хейтеров Месси:)
В ряду Ротена и Пети пополнение )
+2
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Клирик
По моему судьи так же вар боятся, как и игроки, причём игроки в меньшей степени)
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Заборостроитель
И ведь прав во всём
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Пенс
Не будем говорить о чемпионате мира в Катаре, потому что это позор-(c)
Именно такое мнение преобладает среди адекватных (не персофанов) любителей футбола по этому катарскому спектаклю.
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