Лугано о ВАР: «ЧМ-2022 – позор. Игроки уже не понимают, что такое контакт. Беспокоит, что они не высказываются»

Диего Лугано жестко раскритиковал систему видеопомощи арбитрам.

«С тех пор, как был введен ВАР, судье были предоставлены чрезмерные полномочия интерпретировать моменты так, как он хочет, в любое время. В матче может быть 20 пенальти или вообще не быть пенальти, и я думаю, что [теперь] футбол – это хаос.

Я сказал это лысому на чемпионате мира с некоторой обидой за то, что он сделал. Это происходит и в Аргентине. Разве вы не видели пенальти в пользу «Боки» в матче с «Ривером»? И в Бразилии тоже...

Что меня беспокоит, так это то, что игроки не хотят высказывать свое мнение. Не может быть, чтобы исход матча определялся такой глупостью. Они [игроки] уже не понимают, что такое контакт.

Не будем говорить о чемпионате мира в Катаре, потому что это позор», – сказал бывший защитник «ПСЖ» и сборной Уругвая в интервью Fútbol por Carve.