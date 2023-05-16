Егор Пруцев хочет получить сербское гражданство. Отец хавбека «Црвены Звезды» подтвердил: «В Сербии жесткий лимит на легионеров»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда лимит на легионеров натурализация Егор Пруцев Футбол

Экс-игрок «Сочи» Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство.

Егор Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе прошлого года. Отметим, что 20-летний хавбек является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

– Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.

– Если вы рассматриваете возможность получения сербского гражданства, то как будет обстоять дела со сборной? Егор склонен выступать за сборную России или Сербии?

– Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет – непонятно. Сейчас Егор – не игрок основного состава в своем клубе, поэтому мы с сыном вперед не заглядываем.

Главная и первостепенная задача Егора – закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб.

Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет. Думать о том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную – для нас неперспективно. Все это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором, – сказал отец Егора Пруцева Игорь.

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9 комментариев

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serginn
Главная и первостепенная задача Егора – закрепиться в «Црвене Звезде» пока все не рассосется.
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Oleg Olegov
Если сербское гражданство возьмёт, может Бувач в Динамо возьмёт.
+9
-1
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Oleg Olegov
Ответ Svobodu Mne
Кто?
Ну, Желько
+2
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Ярик01
Мало играет, в чем ценность для Сербии, чтобы ускоренное гражданство дать
+1
0
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Ростов-на-Дону
Да дайте ему, это гражданство!
0
0
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Svobodu Mne
Ответ Oleg Olegov
Если сербское гражданство возьмёт, может Бувач в Динамо возьмёт.
Кто?
0
0
0
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Ярик01
Ответ Oleg Olegov
Если сербское гражданство возьмёт, может Бувач в Динамо возьмёт.
Тренером?
0
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Ezra-Matthew Miller
Ответ igor.igorev
Это дно. Даже в чемпионате водокачки, где играют за еду, он не может пробиться в основу.
Он *обязательно* должен был ворваться в старт топ-2 Сербии, значит. Ещё и в прошлом сезоне ЦЗ с Партизаном набили невероятное количество очков. За нынешним темпом набора не следил, но, как понимаю, молодой игрок в чемпионском плей-офф становится практически основным игроком – в сезоне, когда чемпионство стоит группы ЛЧ – что здесь такого?
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