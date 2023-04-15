Егор Пруцев хочет вернуться в РПЛ. Хавбек «Црвены Звезды» интересен «Крыльям»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Егор Пруцев Футбол

Хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев планирует вернуться в Мир РПЛ.

По информации «Евро-футбол.ру», 20-летний игрок интересен «Крыльям Советов».

Сообщалось, что «Базель» предложил за Пруцева 2 млн евро, тогда как белградский клуб требует 3 млн.

В текущем чемпионате Сербии полузащитник провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2026 года.

Ранее в РПЛ Пруцев сыграл один матч за «Сочи», также он выступал за «Текстильщик» и «Нефтехимик» в Мелбет Первой лиге.

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