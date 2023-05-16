Кройфф покинет пост спортивного директора «Барселоны» 30 июня
Йорди Кройфф покинет пост спортивного директора «Барселоны» 30 июня.
Каталонский клуб официально объявил о том, что Кройфф не будет продлевать контракт, истекающий 30 июня. Функционер провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, чтобы сообщить о желании принять новый вызов.
Сообщается, что, несмотря на формальный уход, Кройфф намерен оказать клубу поддержку при проведении летней трансферной кампании и помочь закрыть все необходимые сделки.
Ранее было объявлено об уходе с поста директора «Барселоны» Матеу Алемани.
Давай еще сто грамм и продолжай:)