Йорди Кройфф покинет пост спортивного директора «Барселоны» 30 июня.

Каталонский клуб официально объявил о том, что Кройфф не будет продлевать контракт, истекающий 30 июня. Функционер провел встречу с президентом «Барселоны» , чтобы сообщить о желании принять новый вызов.

Сообщается, что, несмотря на формальный уход, намерен оказать клубу поддержку при проведении летней трансферной кампании и помочь закрыть все необходимые сделки.

Ранее было объявлено об уходе с поста директора «Барселоны» Матеу Алемани.