Кройфф покинет пост спортивного директора «Барселоны» 30 июня

Теги Йорди Кройфф Барселона Ла Лига Жоан Лапорта отставки Футбол

Йорди Кройфф покинет пост спортивного директора «Барселоны» 30 июня.

Каталонский клуб официально объявил о том, что Кройфф не будет продлевать контракт, истекающий 30 июня. Функционер провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, чтобы сообщить о желании принять новый вызов.

Сообщается, что, несмотря на формальный уход, Кройфф намерен оказать клубу поддержку при проведении летней трансферной кампании и помочь закрыть все необходимые сделки.

Ранее было объявлено об уходе с поста директора «Барселоны» Матеу Алемани.

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7 комментариев

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rigobersong
Вообще странно, какой у него вызов, в Маккаби?:) Ему отец такие привилегии в Барселоне подарил, а он никак прижиться не может:)
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rigobersong
Ответ DolJun
еще один хейтер, выступающий против возвращения месси? кройф, алемани, бускетц - сколько еще змей лапорта пригрел на своей груди? мешают великому комбинатору провернуть свой марафон желаний, а ведь он это делает во благо барсы!
🤣🤣🤣:))

Давай еще сто грамм и продолжай:)
+8
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Hella black
Успехов на новом поприще. Лапорта делает всё очень дипломатично,без скандалов и трёпа.
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& Co1366
Так ничем и не проявил себя Круифф-жуниор.Не лучше предыдущего, Эрика Абидаля.
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Alexlagodny
Ответ Hella black
Успехов на новом поприще. Лапорта делает всё очень дипломатично,без скандалов и трёпа.
Так для скандалов и причины нет. Заканчивается контракт и все дела )
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