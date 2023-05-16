«Бавария» вряд ли выкупит Канселу у «Ман Сити» за 70 млн евро. Он не рассчитывает, что будет играть за клуб в новом сезоне

«Бавария» вряд ли выкупит Жоау Канселу у «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро.

Мюнхенцам будет очень сложно подписать 28-летнего португальца на постоянной основе по истечении срока полугодичной аренды.

Даже сам Канселу не рассчитывает, что будет играть за «Баварию» после окончания этого сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сейчас тенденция такова, что летом фланговый защитник покинет «Баварию», хотя руководство пытается найти решение.

У «Баварии» есть опция выкупа Жоау у « » за 70 миллионов евро.

В составе «Баварии» провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.