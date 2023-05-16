«Бавария» вряд ли выкупит Канселу у «Ман Сити» за 70 млн евро. Он не рассчитывает, что будет играть за клуб в новом сезоне

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Бавария» вряд ли выкупит Жоау Канселу у «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро.

Мюнхенцам будет очень сложно подписать 28-летнего португальца на постоянной основе по истечении срока полугодичной аренды.

Даже сам Канселу не рассчитывает, что будет играть за «Баварию» после окончания этого сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сейчас тенденция такова, что летом фланговый защитник покинет «Баварию», хотя руководство пытается найти решение.

У «Баварии» есть опция выкупа Жоау у «Ман Сити» за 70 миллионов евро.

В составе «Баварии» Канселу провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Не понимаю зачем клубы отдают Баварии игроков в аренду, если они никогда не выкупают игроков.
Это разводилы каких свет не видел.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Елена Готье
Обменяли бы на Мане с доплатой. Сити нужен вингер, а он как раз привык к АПЛ.
Зачем Сити это бревно?
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
если собьют цену, то можно и задуматься оставить его
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvn9
Канселу в целом хорош, вполне подтвердил свой класс, но конечно 70 млн, с учётом возраста, это перебор.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. AllCash
так то ни хера себе, за пол года 6 голевых
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Готье
Обменяли бы на Мане с доплатой. Сити нужен вингер, а он как раз привык к АПЛ.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Го в Арсенал
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Jaxongir Shodiev
Го в Арсенал
Вроде сразу хочется сказать, чтобы его в Арсенал купили... Но есть НО! Говорят Пеп скинул Канселу, потому что тот стал халтурить на треньках, т.е. снизил требования к себе, а мы знаем,как Артета относится к тренировкам из примера с Обамеянгом. Так что наверное Канселу, и Артете не подойдёт. 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RiFF RAFF
Придётся у Пепа прощение просить и греть лавку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PhilippLahm
Ответ London.is.blue
Не понимаю зачем клубы отдают Баварии игроков в аренду, если они никогда не выкупают игроков. Это разводилы каких свет не видел.
В вашем понимании аренда подразумевает обязательный выкуп? Канселу вполне хорош, только вот не особо стабилен. Да и судя по всему тот еще характер имеет. Платить 70 за 28 летнего такое себе. Уверен Бавария забрала бы, договорись они о цене и зп.
Того же Хамеса кстати хотели выкупить, но вот он отказался непонятно почему. В итоге слил карьеру.
Коута брали с рассчетом на выкуп. Только вот он даже близко не смог дать конкуренцию Мюллеру на позиции на которую он так хотел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Иван Иванов
Вроде сразу хочется сказать, чтобы его в Арсенал купили... Но есть НО! Говорят Пеп скинул Канселу, потому что тот стал халтурить на треньках, т.е. снизил требования к себе, а мы знаем,как Артета относится к тренировкам из примера с Обамеянгом. Так что наверное Канселу, и Артете не подойдёт. 🤔
ну Артета ученик Пепа, этим всё сказано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Елена Готье
Обменяли бы на Мане с доплатой. Сити нужен вингер, а он как раз привык к АПЛ.
Мане в Сити? Да это ж и***тизм! Такого не будет. Мане слишком глупый футболист для футбола Гвардиолы. Мане - это же просто упорный бегунок, не более. Да и к тому же он уже возрастной. У Пепа он точно не будет играть!
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ DolJun
шило на мыло не меняют. если уж он тухелю оказался не нужен - зачем он будет нужен почу?
Ну поч же любит подбирать обьедки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ DolJun
кому?
кому будет втюхивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Иван Иванов
Do lzhunya, а что если отправить Канселу в Челси, а Кукурузника в Ман Сити? 😳
шило на мыло не меняют. если уж он тухелю оказался не нужен - зачем он будет нужен почу?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ DolJun
можно предложить томасу кукурелью)
Do lzhunya, а что если отправить Канселу в Челси, а Кукурузника в Ман Сити? 😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ DolJun
кукурелья изначально к томасу и приходил, так что не исключено что у него он заиграет получше. на месте челси я бы еще и обамеянга ему предложил, но у синих есть другой клуб, который обычно подбирает не пригодившихся игроков)
шутки шутками, но боули ещё лямов сто сверху отстегнёт за Обаму
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M_T_S
Канселу довольно неплохо смотрится, но конечно не на 70 миллионов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крамбопулос Майкл
За 20 бы сплавить куда-нибудь в Бетис хотя-бы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
арсенал может взять тогда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Он и Сити может ещё пригодиться, если там конфликт слишком далеко не зашёл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий