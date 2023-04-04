Тухелю нравится Канселу: «Убежден, он способен играть за «Баварию» на высоком уровне»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Жоау Канселу Футбол

Томас Тухель считает, что Жоау Канселу способен играть за «Баварию» на высоком уровне

Сообщалось, что мюнхенцы не выкупят защитника за 70 млн евро у «Манчестер Сити».

«Мне нравится Канселу. Он обладает мастерством высочайшего уровня, обе ноги – рабочие, умеет играть в пас.

Я более чем доволен, что он здесь. Он нам будет нужен. Я убежден, что он способен играть за нас на высоком уровне», – сказал главный тренер «Баварии».

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