Тухелю нравится Канселу: «Убежден, он способен играть за «Баварию» на высоком уровне»

Томас Тухель считает, что Жоау Канселу способен играть за «Баварию» на высоком уровне

Сообщалось, что мюнхенцы не выкупят защитника за 70 млн евро у «Манчестер Сити».

«Мне нравится . Он обладает мастерством высочайшего уровня, обе ноги – рабочие, умеет играть в пас.

Я более чем доволен, что он здесь. Он нам будет нужен. Я убежден, что он способен играть за нас на высоком уровне», – сказал главный тренер «Баварии».