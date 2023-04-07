Жоау Канселу: «Я верю в Бога. Потеря мамы сделала меня сильнее. Навещаю ее могилу первым делом, возвращаясь в Португалию»
Жоау Канселу рассказал, что верит в Бога
«Я верю в Бога. И прежде всего я верю в свою мать Филомену. В силу, которую она мне дает.
С ее смертью я потерял самую главную поддержку. В тот момент мне было всего 18 лет. Мне пришлось научиться обходиться без нее.
Потеря мамы сделала меня сильнее и сделала тем, кто я есть сегодня. Иногда говорят, что у меня, возможно, не очень простой характер.
Но мое сердце в правильном месте. Было очень тяжело потерять маму в 18 лет. Отец объяснил мне, что теперь я должен взять на себя больше ответственности за свою семью.
У него не было работы, брат ходил в школу. Это было непростое время. Поэтому требовалась определенная сила воли.
Думаю, это также способствовало тому, что я довольно замкнутый, хотя в основном я очень счастливый человек.
У меня на плече вытатуирован портрет моей матери, а на предплечье – ее имя Филомена.
Благословение дает мне силу и безопасность. Когда я возвращаюсь в Португалию, первое, что я делаю, это навещаю мамину могилу.
Я чувствую себя там хорошо. Я могу рассказать ей все, что чувствую. Для меня это как будто она все еще с нами, даже если она не отвечает», – сказал футболист «Баварии».
Не сказал бы, что у него тяжелый характер. Амбициозность и уверенность порой путают cо сложностью натуры. Талантливый футболист. Только нужно улучшить защитные навыки. Тухель еще поработает над ним