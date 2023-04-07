Жоау Канселу: «Я верю в Бога. Потеря мамы сделала меня сильнее. Навещаю ее могилу первым делом, возвращаясь в Португалию»

Жоау Канселу рассказал, что верит в Бога

«Я верю в Бога. И прежде всего я верю в свою мать Филомену. В силу, которую она мне дает.

С ее смертью я потерял самую главную поддержку. В тот момент мне было всего 18 лет. Мне пришлось научиться обходиться без нее.

Потеря мамы сделала меня сильнее и сделала тем, кто я есть сегодня. Иногда говорят, что у меня, возможно, не очень простой характер.

Но мое сердце в правильном месте. Было очень тяжело потерять маму в 18 лет. Отец объяснил мне, что теперь я должен взять на себя больше ответственности за свою семью.

У него не было работы, брат ходил в школу. Это было непростое время. Поэтому требовалась определенная сила воли.

Думаю, это также способствовало тому, что я довольно замкнутый, хотя в основном я очень счастливый человек.

У меня на плече вытатуирован портрет моей матери, а на предплечье – ее имя Филомена.

Благословение дает мне силу и безопасность. Когда я возвращаюсь в Португалию, первое, что я делаю, это навещаю мамину могилу.

Я чувствую себя там хорошо. Я могу рассказать ей все, что чувствую. Для меня это как будто она все еще с нами, даже если она не отвечает», – сказал футболист «Баварии».