Клопп о 3:0 с «Лестером»: «Почти идеальный матч «Ливерпуля», потрясающие голы. Мы в еврокубках – а 6 недель назад их и на горизонте не виднелось»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Лестер Унаи Эмери Футбол

Юрген Клопп считает, что игра «Ливерпуля» с «Лестером» (3:0) была близка к идеалу.

«Нам пришлось в течение примерно 15 минут разбираться, как строить игру. И мне нравится то, что мы стали делать после этого. Мы забили потрясающие голы. Второй мяч – супер.

Мы провели почти идеальный матч. Но между 55-й и 75-й минутами игра была чуть более открытой, чем мне хотелось бы.

Побеждать – это все, что мы сейчас можем делать. Я не думаю, что попадание в топ-4 вероятно, учитывая уровень игры конкурентов. Но было бы жаль, если бы кто-то из них оступился, а мы этим не воспользовались бы. Так что надо выполнить свою работу.

Думаю, мы уже обеспечили себе место в еврокубках, а ведь шесть недель назад этого и на горизонте не виднелось. Я бы тогда не поверил в то, что мы можем бороться за Лигу чемпионов, мы не были стабильны.

Нам нужно подготовиться к следующей игре. Унаи Эмери чертовски хорошо работает с «Астон Виллой», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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33 комментария

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Аморалинни
Ответ jonnysilverhand01
Пацаны я выиграл 800 тысяч ! Спасибо ! Ливерпуль лучший клуб ! Обожаю
А потом проснулся
+18
-3
+15
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Хызыр
Ответ jonnysilverhand01
Пацаны я выиграл 800 тысяч ! Спасибо ! Ливерпуль лучший клуб ! Обожаю
Выводи бабло и забудь о ставках навсегда. Но, увы, этому совету не не внемлешь и просрешь не только эти 800к
+14
-1
+13
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NickG
Ответ llolishe
Когда сезон испортил что ему остается еще говорить
тебе не надоело весь вечер везде подобное строчить?)
+5
0
+5
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Алексей Богородицкий
Надо брать свое и удача придет! YNWA
+7
-2
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NickG
Ответ llolishe
Правда не нравится Клубный антирекорд в этом сезоне обновили Браво Клопп-норм тренишь
понял. трудная у тебя работа.... особенно сегодня. много плятят хоть?)
+1
0
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eka281
Ответ jonnysilverhand01
Рублей
поздравляю!
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jonnysilverhand01
Ответ Арман Мартиросян
Собери топ ПК, стань задротом и завязывай со ставками:)
У меня ПС 5 у сына, я там играю в фифу
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jonnysilverhand01
Ответ Добрый Ретроград
Если правда - поздравляю. Можно купить еды там, ништяков всяких, что человек желает, а если нет, вот старый как это д...вый мир анекдот: Сидит алкаш на празднике, перед ним стакан водки. Выпивает половину и умирает. На небесах говорит Богу: - Слушай, умоляю, преврати меня в жучка, паучка, в кого угодно, только верни меня - водку допить надо, там же еще полстакана осталось! Бог согласился, превратил его в паука и алкаш оказался на потолке, прямо над стаканом. - Так ведь я же не достану! - А ты тужься, из тебя паутина полезет, ты к стакану и спустишься! Тужится он, тужится, уже почти над стаканом, и вдруг - стоп! Дальше никак! - Ну что же делать, я тужусь, а никак дальше не спуститься! - А ты сильнее тужься! Тужится он сильнее, тужится, вдруг его кто-то по плечу стучит: - Вась, проснись, ты обос///лся!
От души ! С семьей в турцию поеду !!!
+2
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Юрий Балышев
Ответ jonnysilverhand01
Пацаны я выиграл 800 тысяч ! Спасибо ! Ливерпуль лучший клуб ! Обожаю
Не за долго до этого (семь игр назад) Пацаны,я слил 3 ляма...))))
+2
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NickG
Ответ llolishe
Хочу чтобы Ливерпуль выигрывал трофеи Разве это возможно с таким тренером которому все ОК когда команда к февралю слила все турниры
слабо. старайся лучше))
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Pucheslav
Ответ llolishe
Столько время он в Ливерпуле что мог предугадать что будут проблемы с полузащитой Если бы не травмы игроков то Гакпо вообще не купили бы
Предугадать ? А Тчуамени купили, напомни ? А Беллингема купят ?
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Расул Байрамкулов
Было бы здорово наконец то увидеть в лч и младший манчестерский клуб. Жаль только что на них самих надежд мало, больше оптимизма внушает Астон Вилла)
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Добрый Ретроград
Там и на ЛЧ неплохие шансы.
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Добрый Ретроград
Ответ jonnysilverhand01
Пацаны я выиграл 800 тысяч ! Спасибо ! Ливерпуль лучший клуб ! Обожаю
Если правда - поздравляю. Можно купить еды там, ништяков всяких, что человек желает, а если нет, вот старый как это д...вый мир анекдот: Сидит алкаш на празднике, перед ним стакан водки. Выпивает половину и
умирает. На небесах говорит Богу:
- Слушай, умоляю, преврати меня в жучка, паучка, в кого угодно, только
верни меня - водку допить надо, там же еще полстакана осталось!
Бог согласился, превратил его в паука и алкаш оказался на потолке, прямо
над стаканом.
- Так ведь я же не достану!
- А ты тужься, из тебя паутина полезет, ты к стакану и спустишься!
Тужится он, тужится, уже почти над стаканом, и вдруг - стоп! Дальше
никак!
- Ну что же делать, я тужусь, а никак дальше не спуститься!
- А ты сильнее тужься!
Тужится он сильнее, тужится, вдруг его кто-то по плечу стучит:
- Вась, проснись, ты обос///лся!
0
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0
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Добрый Ретроград
Человек в очках опять всех уделал. Нравится мне этот мужик.
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Lucky Luciano
Посмотреть за Ливерпулем в ЛЧ будет интересней чем за Зависимым от Каземиро , вечно ноющим лицом Бруно МЮ. Надеюсь попадут в 4 . А ещё с нетерпением жду ХАУ и ко в играх ЛЧ. Очень интересный сезон намечается в еврокубках на следующем году . Чует мое сердце Арсенал станет главным позорником этой ЛЧ. Желаю канонирам пройти как можно дальше и избегать Баварию по традиции)
+1
-1
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jonnysilverhand01
Пацаны я выиграл 800 тысяч ! Спасибо ! Ливерпуль лучший клуб ! Обожаю
+8
-8
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