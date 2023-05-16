Клопп о 3:0 с «Лестером»: «Почти идеальный матч «Ливерпуля», потрясающие голы. Мы в еврокубках – а 6 недель назад их и на горизонте не виднелось»

Юрген Клопп считает, что игра «Ливерпуля» с «Лестером» (3:0) была близка к идеалу.

«Нам пришлось в течение примерно 15 минут разбираться, как строить игру. И мне нравится то, что мы стали делать после этого. Мы забили потрясающие голы. Второй мяч – супер.

Мы провели почти идеальный матч. Но между 55-й и 75-й минутами игра была чуть более открытой, чем мне хотелось бы.

Побеждать – это все, что мы сейчас можем делать. Я не думаю, что попадание в топ-4 вероятно, учитывая уровень игры конкурентов. Но было бы жаль, если бы кто-то из них оступился, а мы этим не воспользовались бы. Так что надо выполнить свою работу.

Думаю, мы уже обеспечили себе место в еврокубках, а ведь шесть недель назад этого и на горизонте не виднелось. Я бы тогда не поверил в то, что мы можем бороться за Лигу чемпионов, мы не были стабильны.

Нам нужно подготовиться к следующей игре. чертовски хорошо работает с « », – заявил главный тренер « ».