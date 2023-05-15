Саудовский журналист о Роналду: «Луис Густаво сказал, что с приходом Криштиану соперники «Аль-Насра» выкладываются на 200%. И партнеры стараются соответствовать его самоотдаче. Это делает лигу лучше»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луис Густаво Футбол

Из-за Криштиану Роналду соперники стремятся показать максимум в матчах с «Аль-Насром».

«Когда футболисты «Аль-Насра» видят, как тренируется Криштиану, они стараются соответствовать высочайшему уровню его самоотдачи.

Все дело в уверенности. Посмотрите на них до прибытия Роналду и после, и увидите, насколько они стали лучше и насколько теперь выкладываются.

То же касается его соперников. Я недавно общался с Луисом Густаво, и он сказал мне, что после прихода Роналду большинство команд выкладывается на 200% в матчах против «Аль-Насра». И в этом есть смысл. Когда ты знаешь, что за тобой наблюдают по всему миру, то отдаешь все силы. Благодаря этому матчи лиги Саудовской Аравии становятся лучше», – отметил журналист Халед Аль-Арафа.

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17 комментариев

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Юрий Кечко
Вот и причина ухудшения результатов , а вы все развалил да развалил )))
+10
-3
+7
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Фут.Боль
Чемпионат стал лучше и красивее.
+3
0
+3
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S H A R K
🤣🤣🤣🤣
+1
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+1
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Константин Кв
Если бы Криштиану не совершил в конце карьеры несколько максимально чудацких поступков — я бы за него только радовался, и за лигу верблюдов тоже радовался бы. Но он их совершил.
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Jan Paskel
Криштианус...делает... соперников сильнее.

Такого я ещё не слыхал
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Евгений Цыбулин
Жить стало лучше,жить стало веселей)))
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ТрактоПоктер
Журналист Халеб Аль-Морган-Пирс
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Владимир Владимирович
Аль Наср и вообще вся Саудовская Аравия пригласили Роналду не для того чтобы Аль Наср завоевал желанный чемпионат страны , а для рекламы . 15 миллионов живых подписчиков в одном инста чего только стоят .
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Aleksandr Dubovik
Ну это и логично, представьте что вам выпал шанс играть против Роналду, конечно будешь жилы рвать
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Юрий Кечко
Ответ Александр Тихомиров
да хейтерам без разницы, их суть существования в одном
Я вижу фанаты рончика в иронию не могут))
Наверно в 6 классе это качество ещё не сильно развито , ну либо синдром Аспергера
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Андрей Хенто
Ответ Павел Анатольевич
Дорогие друзья, подпишитесь пожалуйста на мой блог о Криштиану Роналду! (блог см. в профиле)
Дорогой Павел, у Вас все комментарии на сайте про то, чтобы подписались на Ваш блог. Ради интереса перешел в него и ладно бы там был какой-то эксклюзив, Вы просто вставляете интервью бывших или действующих игроков о Роналду, которые можно прочитать и здесь в новостях, для чего тогда создавать блог?
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Экспертное мнение
Ответ Константин Кв
Если бы Криштиану не совершил в конце карьеры несколько максимально чудацких поступков — я бы за него только радовался, и за лигу верблюдов тоже радовался бы. Но он их совершил.
А когда он беспрерывно нырял 20 лет подряд, еще начиная с нулевых во времена прайма в МЮ, это был нормальный поступок видимо) Долго же доходило людям вся правда о Кришти.
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Assi Shamyradow
Ответ Константин Кв
Если бы Криштиану не совершил в конце карьеры несколько максимально чудацких поступков — я бы за него только радовался, и за лигу верблюдов тоже радовался бы. Но он их совершил.
Ну он нарцисс, и что?! такие люди и влияют на людей, дают стимул
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Константин Кв
Ответ Геннадий Тимченко
не переживайте так, потеря вашей поддержки не сломает Роналду🤣
Я где-то написал что я бы его поддерживал?
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