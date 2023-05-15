Саудовский журналист о Роналду: «Луис Густаво сказал, что с приходом Криштиану соперники «Аль-Насра» выкладываются на 200%. И партнеры стараются соответствовать его самоотдаче. Это делает лигу лучше»

Из-за Криштиану Роналду соперники стремятся показать максимум в матчах с «Аль-Насром».

«Когда футболисты «Аль-Насра» видят, как тренируется , они стараются соответствовать высочайшему уровню его самоотдачи.

Все дело в уверенности. Посмотрите на них до прибытия Роналду и после, и увидите, насколько они стали лучше и насколько теперь выкладываются.

То же касается его соперников. Я недавно общался с , и он сказал мне, что после прихода Роналду большинство команд выкладывается на 200% в матчах против « ». И в этом есть смысл. Когда ты знаешь, что за тобой наблюдают по всему миру, то отдаешь все силы. Благодаря этому матчи лиги Саудовской Аравии становятся лучше», – отметил журналист Халед Аль-Арафа.