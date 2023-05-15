Саудовский журналист о Роналду: «Луис Густаво сказал, что с приходом Криштиану соперники «Аль-Насра» выкладываются на 200%. И партнеры стараются соответствовать его самоотдаче. Это делает лигу лучше»
Из-за Криштиану Роналду соперники стремятся показать максимум в матчах с «Аль-Насром».
«Когда футболисты «Аль-Насра» видят, как тренируется Криштиану, они стараются соответствовать высочайшему уровню его самоотдачи.
Все дело в уверенности. Посмотрите на них до прибытия Роналду и после, и увидите, насколько они стали лучше и насколько теперь выкладываются.
То же касается его соперников. Я недавно общался с Луисом Густаво, и он сказал мне, что после прихода Роналду большинство команд выкладывается на 200% в матчах против «Аль-Насра». И в этом есть смысл. Когда ты знаешь, что за тобой наблюдают по всему миру, то отдаешь все силы. Благодаря этому матчи лиги Саудовской Аравии становятся лучше», – отметил журналист Халед Аль-Арафа.
Такого я ещё не слыхал
Наверно в 6 классе это качество ещё не сильно развито , ну либо синдром Аспергера