Леау тренировался в общей группе «Милана». Он может сыграть с «Интером» 16 мая

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Раде Крунич Рафаэл Леау Жуниор Мессиас Футбол

Рафаэл Леау, скорее всего, сможет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».

Форвард получил травму бедра в матче с «Лацио» 6 мая и не выходил на поле с тех пор.

Как передает Pazzi Di Fanta, сегодня португалец полноценно работал в общей группе и пропустил лишь тренировочную игру. Шансы на то, что он появится на поле 16 мая, становятся все выше.

В то же время Раде Крунич и Жуниор Мессиас тренировались по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Леау забил 12 голов за 32 матча в Серии А и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Jan Paskel
Ответ Maggio 13
Хочу чтобы он сыграл, чтобы у фанатов Милана не было отмазок, почему они проиграли полуфинал. Честно говоря, и с ним два матча до полуфинала Милан проиграл. Но первый тур в Серии А он разорвал оборону Интера.
Болельщики Милана не болельщики Барселоны, у нас ни иллюзий, ни "отмазок" нету, выдыхай
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Андрей Хенто
Леау нужно рисковать , даже если не до конца здоров и выходить на поле, потому что без него у Милана вообще нет шансов, а Рафаэль за счет индивидуального мастерства может создать проблемы обороне Интера.
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error505
Надеюсь восстановится, Милану его не хватает
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Xell
Ответ Андрей Хенто
Леау нужно рисковать , даже если не до конца здоров и выходить на поле, потому что без него у Милана вообще нет шансов, а Рафаэль за счет индивидуального мастерства может создать проблемы обороне Интера.
Не сможет.Милан как команда слабее.
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zzzeeerrrooo
Ответ Андрей Хенто
Леау нужно рисковать , даже если не до конца здоров и выходить на поле, потому что без него у Милана вообще нет шансов, а Рафаэль за счет индивидуального мастерства может создать проблемы обороне Интера.
Но это никак не решит проблемы в обороне Милана
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Fazy10
Милану уже ничего не поможет, профукали свой шанс в первом матче
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Игорь Климов
Большая вероятность рецидива травмы, лучше дать полностью восстановиться игроку.
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Xell
Поверьте мне как челу смотрящему футбол 25лет.Этот Интер выиграет ЛЧ.
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<~Inter~>
А с Бенассером что там? Без него у Милана словно нет полузащиты
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Maggio 13
Хочу чтобы он сыграл, чтобы у фанатов Милана не было отмазок, почему они проиграли полуфинал. Честно говоря, и с ним два матча до полуфинала Милан проиграл. Но первый тур в Серии А он разорвал оборону Интера.
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Иван Иванов
У Интера больше возможностей изменить рисунок игры по ходу матча,в старте играет джеко на замену выходит Лукаку ещё есть Хоакин корреа, у Милана же более ограниченный ресурс ,в первом полуфинальном матче только один Тонали весь матч боролся остальных не было видно.
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Гадо Атырау
Однозначно усиление для Милана в ответном матче.
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jonnysilverhand01
Пусть сидит, зачем он нужен
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Lindeman
Ответ Андрей Хенто
Леау нужно рисковать , даже если не до конца здоров и выходить на поле, потому что без него у Милана вообще нет шансов, а Рафаэль за счет индивидуального мастерства может создать проблемы обороне Интера.
Не нужно. Игра того не стоит, здоровье важнее
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Xell
Ответ Maggio 13
Хочу чтобы он сыграл, чтобы у фанатов Милана не было отмазок, почему они проиграли полуфинал. Честно говоря, и с ним два матча до полуфинала Милан проиграл. Но первый тур в Серии А он разорвал оборону Интера.
Не забывай в первом круге в воротах Интера играл с Миланом старый Ханданович.Леау даже если сыграет,не в форме а значит не опасен.
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джинн
Ответ Maggio 13
Хочу чтобы он сыграл, чтобы у фанатов Милана не было отмазок, почему они проиграли полуфинал. Честно говоря, и с ним два матча до полуфинала Милан проиграл. Но первый тур в Серии А он разорвал оборону Интера.
Леао сыграет не до конца здоровым, после 0-2 в первом матче? Это сейчас если у вас допустим Лаутаро с Дзеко не выйдут в ответной игре.
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Vlados 86
Ответ Иван Иванов
У Интера больше возможностей изменить рисунок игры по ходу матча,в старте играет джеко на замену выходит Лукаку ещё есть Хоакин корреа, у Милана же более ограниченный ресурс ,в первом полуфинальном матче только один Тонали весь матч боролся остальных не было видно.
Коррея вчера снова сломался, да и игрок он нулевой. За 2 сезона от силы 5 хороших матчей провёл.
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Xell
Ответ <~Inter~>
А с Бенассером что там? Без него у Милана словно нет полузащиты
Выбыл на 3-4месяца.Травма.
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Илья Долапчи
Ответ Xell
Поверьте мне как челу смотрящему футбол 25лет.Этот Интер выиграет ЛЧ.
Я смотрю примерно столько же, и как болельщик Интера могу точно сказать,что Интер,если выйдет в финал, отлетит от любого из пары Реал-Сити. Тут только чудо поможет)
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