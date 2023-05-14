Леау тренировался в общей группе «Милана». Он может сыграть с «Интером» 16 мая

Рафаэл Леау, скорее всего, сможет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».

Форвард получил травму бедра в матче с «Лацио» 6 мая и не выходил на поле с тех пор.

Как передает Pazzi Di Fanta, сегодня португалец полноценно работал в общей группе и пропустил лишь тренировочную игру. Шансы на то, что он появится на поле 16 мая, становятся все выше.

В то же время и тренировались по индивидуальной программе.

В текущем сезоне забил 12 голов за 32 матча в Серии А и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.