«Манчестер Сити» предлагает Илкаю Гюндогану остаться на сезон-2023/24.

Как утверждает The Athletic, хавбеку предложен договор сроком на один год. Футболист хотел бы остаться, но при условии заключения двухлетнего контракта.

Однако в клубе, вероятно, опасаются, что в ближайшее время у полузащитника наметится ощутимый спад, связанный с возрастом. Многое упирается и в финансовую сторону дела.

Тем временем « » предлагает контракт на два года, и это нравится как 32-летнему игроку, так и его жене. Девушка ждет ребенка, и стабильность – важнейший фактор.

В текущем сезоне немец забил 8 голов за 30 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.