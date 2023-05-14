Гюндоган хочет остаться в «Сити», но ему дают контракт лишь на год. «Барселона» предлагает на два – это нравится хавбеку и его жене
«Манчестер Сити» предлагает Илкаю Гюндогану остаться на сезон-2023/24.
Как утверждает The Athletic, хавбеку предложен договор сроком на один год. Футболист хотел бы остаться, но при условии заключения двухлетнего контракта.
Однако в клубе, вероятно, опасаются, что в ближайшее время у полузащитника наметится ощутимый спад, связанный с возрастом. Многое упирается и в финансовую сторону дела.
Тем временем «Барселона» предлагает Гюндогану контракт на два года, и это нравится как 32-летнему игроку, так и его жене. Девушка ждет ребенка, и стабильность – важнейший фактор.
В текущем сезоне немец забил 8 голов за 30 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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