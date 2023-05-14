Гюндоган хочет остаться в «Сити», но ему дают контракт лишь на год. «Барселона» предлагает на два – это нравится хавбеку и его жене

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

«Манчестер Сити» предлагает Илкаю Гюндогану остаться на сезон-2023/24.

Как утверждает The Athletic, хавбеку предложен договор сроком на один год. Футболист хотел бы остаться, но при условии заключения двухлетнего контракта.

Однако в клубе, вероятно, опасаются, что в ближайшее время у полузащитника наметится ощутимый спад, связанный с возрастом. Многое упирается и в финансовую сторону дела.

Тем временем «Барселона» предлагает Гюндогану контракт на два года, и это нравится как 32-летнему игроку, так и его жене. Девушка ждет ребенка, и стабильность – важнейший фактор.

В текущем сезоне немец забил 8 голов за 30 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ulukbek Kiyazov
Дайте на два года контракт срочно!! Я не вижу ему замены. Он тащил нас из сезона в сезон, он полностью его заслужил!
+48
-3
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петя Петров
Зря Сити так..
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Если Гюндоган выиграет ЛЧ, то нужно уходить. 2 летний контракт, лайтовый чемпионат, жизнь в солнечной Испании. Что еще надо?)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ jonnysilverhand01
Пха, смешно такой, оправдание ищет, настоящий капитан сити
Так это нормальная ситуация, когда игрок, близкий к завершению карьеры, выбирает более долгий контракт нежели на год.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyGerodot
С такой игрой как сейчас Гюндоган волен выбирать лучший для себя вариант. Сейчас быстроте его реакции и блестящей технике могут позавидовать молодые. 3 года хорошей игры в Барсе вполне возможны.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Это будет шикарный трансфер для Барсы, такой классный игрок, да еще и бесплатно, ждем!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Kuryanin
Куда он вас тащил?
от холодильника до дивана
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ bel01
Севилья, нынешний середняк "лайтового" чемпионата, бульдозером проехалась по МЮ, одного из лидеров "великой" АПЛ. Не смешите. Ла Лига на одном уровне с АПЛ.
А МЮ бульдозером проехался по лидеру Лол Лиги. И?)
МЮ ни разу не является одним из лидеров АПЛ
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima91Caps
Ответ DolJun
понятно что без улучшенных условий при прочих равных в своем уме барсу бы мало кто выбрал
да ладно, даже в синий мешок с 11(или какого там) места кто-то да идет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emin Aliev
Ответ DolJun
понятно что без улучшенных условий при прочих равных в своем уме барсу бы мало кто выбрал
Рафинья, Кунде
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1garyuha
Гюндоган, хоть и не самый яркий, все эти годы был одним из самых важных игроков для МС. Не будь это МС - его ни в коем случае нельзя бы было отпускать, но вот именно они все-таки смогут позволить себе найти ему адекватную замену.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ MyGerodot
С такой игрой как сейчас Гюндоган волен выбирать лучший для себя вариант. Сейчас быстроте его реакции и блестящей технике могут позавидовать молодые. 3 года хорошей игры в Барсе вполне возможны.
+ещё Барса платит больше)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анхолик
Ну дайте на 2 глупцы, он тащит !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Гюндоган получит длинный контракт и будет жить в солнечной Барселоне. Барселона получит классного полузащитника и очень опытного игрока для своей молодой команды. Сити сможет обновить полузащиту с помощью голодного до побед игрока-того же Мак Аллистера,например. Все в выигрыше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ Ulukbek Kiyazov
Дайте на два года контракт срочно!! Я не вижу ему замены. Он тащил нас из сезона в сезон, он полностью его заслужил!
Так пусть подпишет на сезон, а в конце сезона, если спада не будет - еще на сезон. МС именно так и хочет подписывать контракты с возрастными футболистами. Видимо сам Гюндоган опасается спада и думает, что еще на год потом не продлят 🤷🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ulukbek Kiyazov
Ответ Artuom Batishev
Так пусть подпишет на сезон, а в конце сезона, если спада не будет - еще на сезон. МС именно так и хочет подписывать контракты с возрастными футболистами. Видимо сам Гюндоган опасается спада и думает, что еще на год потом не продлят 🤷🏻
Понятное дело, это менеджмент Сити, продлевать возрастных не больше чем на год, два (1+1). Но надо дать ему исключение, просто на два года контракт. Даже если будет спад, он пригодится на знаменах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Артур Ганненко
А зп? Что-то сомнительно, что Барса предлагает на уровне Сити, пусть даже на 2 года. И вообще не понятно зачем он Барсе. Есть де Йонг, педри, гави. Да, такой игрок не помешает, но в первую очередь опорник нужен, а Гюндоган хоть и может опорника сыграть, но он более атакующий игрок.
да вроде и зп они больше сити предлагают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ НРИ
У Гвардиолы умный футбол какой МакАллистер ?? Он клоппу больше подойдет
По вашему Мак Аллистер не способен играть в умный футбол ? Это очень странная точка зрения. Аргентинец уже несколько лет занимается в Брайтоне тем, что играет в умный футбол. Учитывая, что в Англии Мак Аллистер очень мощно прокачал оборонительные навыки, не потеряв технику и креатив, то Гвардиола способен превратить его в монструозного игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Ulukbek Kiyazov
Дайте на два года контракт срочно!! Я не вижу ему замены. Он тащил нас из сезона в сезон, он полностью его заслужил!
Гюндоган тащил Улугбека?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Жену можно понять, жить в Барселоне лучше)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Вольётся в Барсу как влитой, как будто всю жизнь в ней играл.
Будет великий Хави-2.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
А зп? Что-то сомнительно, что Барса предлагает на уровне Сити, пусть даже на 2 года. И вообще не понятно зачем он Барсе. Есть де Йонг, педри, гави. Да, такой игрок не помешает, но в первую очередь опорник нужен, а Гюндоган хоть и может опорника сыграть, но он более атакующий игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан И
Говорили на 3 года контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Мелочатся шейхи.Человек по сути затащил в концовке это и прошлогоднее чемпионство
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий