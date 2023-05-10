Сульшер о Кэррике: «Майкл станет тренером «МЮ», уверен. Будь я игроком, я бы хотел играть под его руководством»

Оле-Гуннар Сульшер считает, что Майкл Кэррик может возглавить «Манчестер Юнайтед».

был ассистентом в «МЮ» с 2018 по 2021 год. Сейчас он тренирует «Миддлсбро», занявший 4-е место по итогам сезона в Чемпионшипе и имеющий шанс попасть в АПЛ через плей-офф.

«Не люблю сравнивать себя с другими, но в Майкле я узнаю себя. Мы оба спокойны и вдумчивы. Он победитель по натуре, но при этом владеет эмоциями. Он знает, чего хочет, и не теряет самообладания. Он никогда не выйдет из себя и не станет ссориться с игроками.

Чуба Акпом, лучший бомбардир его команды, недавно сказал, что Майкл – тот тренер, о котором он всегда мечтал, и я в это верю.

Как игрок, ты бы хотел преуспеть ради Майкла, потому что он заботится о тебе. Он хочет, чтобы ты показал лучшее, на что способен. Будь я игроком, я бы хотел, чтобы он был моим тренером. Он знает, чего хочет, требует уважения и упорного труда, но и сам поступает так же.

Он много знает, он трудолюбив. Когда я работал в «Юнайтед», Майкл и Киран [Маккенна] обычно приходили в офис раньше меня. Они были скрупулезны, обращали внимание на каждую деталь.

Майкл – человек с ценностями и принципами, примерный семьянин, и по знаниям ему нет равных. Его тренерами были сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью, он играл с лучшими игроками мира. Он победитель, но все еще контролирует свои эмоции.

Уверен, он станет тренером « », – сказал бывший главный тренер «МЮ».