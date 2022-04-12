«МЮ» и «Тоттенхэму» интересен вратарь сборной Англии Джонстон. Сэм станет свободным агентом

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Вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, на выпускника академии «Манчестер Юнайтед» претендуют и сам «МЮ», а также «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

Джонстон отказался продлевать контракт с нынешней командой и намерен выступать в высшей английской лиге.

«МЮ» может пригласить 29-летнего голкипера в связи с возможным уходом Дина Хендерсона, а «Тоттенхэм» хочет найти конкурента Уго Льорису.

В нынешнем сезоне Джонстон провел 36 матчей в Чемпионшипе, пропустив 33 гола, также он вызывался в сборную Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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