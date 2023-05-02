Хави про 1:0 с «Осасуной»: «Порой такая победа чуть ли не слаще. «Барселона» почти у цели»
Хави уверен, что «Барселона» могла обыграть «Осасуну» с более комфортным счетом, чем 1:0.
«Очень важный шаг. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся.
Альба забил в самом конце матча, и порой такая победа чуть ли не слаще. Команда показала себя голодной и гордой и должна была забивать раньше.
Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от «Райо Вальекано». Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим.
Гави ощущал дискомфорт при передачах и ударах, и я воспользовался этим для того, чтобы перестроить модель на более атакующую (на поле вышел вингер Ансу Фати – прим. Sports.ru). С Гави ничего серьезного не произошло. У Рафиньи же ушиб», – сказал главный тренер «Барселоны».
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1-0 это не только победа, пусть и "скромная", но ещё и в трети сезона ворота сухими оставили, любой тренер согласится на 38 побед со счётом 1-0.
Почти всю игру Осасуна провела вдесятером!
Только пытался понять как они перестроились выпустив 6 атакующих игроков. На удивление подключились к атаке очень плотно еще Кунде и Бальде. И как-то органично прессинговали и защищались.
А как теневого MVP матча назвал б Де Йонга. Как же он шикарно разбивает прессинг соперника и обостряет из глубины. А его умные проходы - чистое наслаждение. Однозначно лучшее подписание прошлого ТО 😅
Быстрее бы чемпионство и сделать паузу. Сильно сладко.