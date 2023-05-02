Хави про 1:0 с «Осасуной»: «Порой такая победа чуть ли не слаще. «Барселона» почти у цели»

Хави уверен, что «Барселона» могла обыграть «Осасуну» с более комфортным счетом, чем 1:0.

«Очень важный шаг. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся.

забил в самом конце матча, и порой такая победа чуть ли не слаще. Команда показала себя голодной и гордой и должна была забивать раньше.

Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от «Райо Вальекано». Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим.

Гави ощущал дискомфорт при передачах и ударах, и я воспользовался этим для того, чтобы перестроить модель на более атакующую (на поле вышел вингер Ансу Фати – прим. Sports.ru). С Гави ничего серьезного не произошло. У Рафиньи же ушиб», – сказал главный тренер «Барселоны».

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