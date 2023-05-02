Хави про 1:0 с «Осасуной»: «Порой такая победа чуть ли не слаще. «Барселона» почти у цели»

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига Жорди Альба Рафинья Диас Гави Футбол

Хави уверен, что «Барселона» могла обыграть «Осасуну» с более комфортным счетом, чем 1:0.

«Очень важный шаг. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся.

Альба забил в самом конце матча, и порой такая победа чуть ли не слаще. Команда показала себя голодной и гордой и должна была забивать раньше.

Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от «Райо Вальекано». Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим.

Гави ощущал дискомфорт при передачах и ударах, и я воспользовался этим для того, чтобы перестроить модель на более атакующую (на поле вышел вингер Ансу Фати – прим. Sports.ru). С Гави ничего серьезного не произошло. У Рафиньи же ушиб», – сказал главный тренер «Барселоны».

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21 комментарий

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Пепси пеналдувич
Старик Альба, зарешал. Фати на органы.
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falkao2013
Всю команду к окулисту. Ворота не видят)
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Александр Белов
Кто бы мог подумать что Хави, игравший за мега атакующую Барсу, под руководством Пепа будет выстраивать оборонительный футбол в лучших традициях катеначчо.
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kenny_182
Ответ Эркинбек Апаканов
Напомню про 11 матчей 1:0 ))
А это что-то плохое?
1-0 это не только победа, пусть и "скромная", но ещё и в трети сезона ворота сухими оставили, любой тренер согласится на 38 побед со счётом 1-0.
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Aram Avanesian
Победа есть победа , но игра в атаке кошмарная . Нет никаких комбинаций , просто полузащита приближается к штрафной соперника и даёт передачи на фланги а оттуда банальные навесы , и так 90 минут . 0 креатива , 0 комбинаций , 0 индивидуальных проходов , 0 дальних высококлассных ударов . Тупо за счёт защиты и реализации одного из десяти попыток набираются эти сладкие победы . Всю атаку надо менять , ну максимум дембеля оставить , остальные интелектуально слабые но технически одаренные ребята - техника есть но что с этим делать не зают
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Зелёный гопник
Просто позорище, чемпион так не должен играть!
Почти всю игру Осасуна провела вдесятером!
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Юрий Кечко
У Хави так диабет будет после сезона , от стольких сладких побед )))
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Рэд Уайт
там Алемани покидает Барсу ,вот это печаль(((
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Alejandro_27
Просто не понять почему не играет Альба, Бальде ещё очень далеко до Альбы
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Жалгас Жолдасов
По мне были правильные замены после удаления у соперника.

Только пытался понять как они перестроились выпустив 6 атакующих игроков. На удивление подключились к атаке очень плотно еще Кунде и Бальде. И как-то органично прессинговали и защищались.

А как теневого MVP матча назвал б Де Йонга. Как же он шикарно разбивает прессинг соперника и обостряет из глубины. А его умные проходы - чистое наслаждение. Однозначно лучшее подписание прошлого ТО 😅
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Rafa Mekhraliev
Фати это как шпион вражеского государства. Делает все чтобы разницу не сделать.
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Dmitry Tolove
Что-то вся уверенность и чемпионская поступь начала рассыпаться. Причем и топ соперники для этого даже не понадобились. Станут чемпионами конечно, в этом сезоне. Но не видно запаса прочности совсем.
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Inside 88 LW
У фанатов уже диабет от таких сладких игр.
Быстрее бы чемпионство и сделать паузу. Сильно сладко.
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AlexOlenev
Хромая и прихрамывая Барселона так доползла до финиша сезона первой - соперники были вообще безногими!
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Ansu Fati
Ответ falkao2013
Всю команду к окулисту. Ворота не видят)
Смотришь тренировки, попадают по метровым воротам, попадают с 25 метров по девятке, причем 4-5 ударов подряд, каждый второй удар со штрафного - гол, забивают даже прямым ударом с угловых. Как только звучит стартовый свисток, карета превращается в тыкву))
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