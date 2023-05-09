Ляказетт забивает гол каждые 80 минут – чаще всех в топ-лигах в 2023-м. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й

Теги Лион ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия рейтинги Наполи Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Александр Ляказетт наиболее эффективен среди всех бомбардиров топ-лиг в 2023 году.

Форвард «Лиона» забивает гол в различных клубных соревнованиях каждые 80 минут. В 2023-м по этому показателю он превосходит всех остальных в ведущих 5 лигах Европы.

На втором месте идет Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (раз в 81 минуту), далее – Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (раз в 90 минут) и Виктор Осимхен из «Наполи» (раз в 91 минуту).

Всего у Ляказетта 18 голов за 19 матчей в чемпионате и Кубке Франции в 2023 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

5:4 с двумя покерами, камбэком с 1:4 и победным на 99-й – это безумный матч «Лиона» с «Монпелье»!

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44 комментария

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Акира_1
Жаль Ляказетт так и не смог раскрыться нигде кроме Лиги 1. Крутой нападающий всегда был.
+26
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+26
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
Азар и Коутиньо уже показали уровень АПЛ на фоне Ла Лиги
коутиньо по началу играл хорошо.
8+5 в 18матчах отличный результат для полузащитника но потом почему-то его стали ставить не на свою позицию.
А Азара погубила его любовь к бургерам и травмы,в первом сезоне когда он играл,играл очень даже неплохо.
+20
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+16
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Фанат спорта01
вот и уровень лиги 1.
Ляказетт который и 10голов в АПЛ не забивал и 20летний балогун который за арсенал играл разве что в кубке лиги разрывают эту лигу.
+23
-10
+13
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Rule1
Ляказетт топарь,в первый же сезон после возвращения даёт прикурить Мбаппе и остальным )
+8
0
+8
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Барсик Юрана
Ну если это не золотой верблюд года, то тогда что?
+20
-12
+8
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гилберт
Ответ Акира_1
Жаль Ляказетт так и не смог раскрыться нигде кроме Лиги 1. Крутой нападающий всегда был.
Лаказетт какой то необычный форвард. Если найти к нему подход, то отплатит сполна.
+6
-1
+5
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Хороший Мальчик
Ответ Number_2
Лион на 7 месте, кому он там даёт прикурить?😆
Он нап, свою задачу выполняет. С защитой беда, но Ляку аплодисменты.
+3
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mc-manaman
Ответ Number_2
Лион на 7 месте, кому он там даёт прикурить?😆
тебе
+6
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Arman77
Легенда Арсенала
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Бахти 86
Ответ Экспертное мнение
Азар и Коутиньо уже показали уровень АПЛ на фоне Ла Лиги
Как и Обаменянг показал уровень ла Лиге. В прошлом сезоне в Испании он был одним из лучших форвардов. В этом в АПЛ опять как бревно.
+1
0
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Экспертное мнение
Ответ Фанат спорта01
вот и уровень лиги 1. Ляказетт который и 10голов в АПЛ не забивал и 20летний балогун который за арсенал играл разве что в кубке лиги разрывают эту лигу.
Азар и Коутиньо уже показали уровень АПЛ на фоне Ла Лиги
+17
-16
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
Азар и Коутиньо уже показали уровень АПЛ на фоне Ла Лиги
а Роналду?
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
а Роналду доказал, что он слабее Суареса, когда Суарес воткнул в АПЛ 31 гол без единого пенальти. Рончик столько забил вместе с пенками. Про полузащитника заливать не надо сейчас, Суарес с центра поля забивал, он намного сильнее Рончика во всем, дриблинг, удары, бисиклета, всё выше на три головы. Рончик не лучший даже среди не чемпионов мира, вот что важно знать.
ну так Роналду пришел из АПЛ и наколотил голов в примере
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
а Роналду доказал, что он слабее Суареса, когда Суарес воткнул в АПЛ 31 гол без единого пенальти. Рончик столько забил вместе с пенками. Про полузащитника заливать не надо сейчас, Суарес с центра поля забивал, он намного сильнее Рончика во всем, дриблинг, удары, бисиклета, всё выше на три головы. Рончик не лучший даже среди не чемпионов мира, вот что важно знать.
а еще про Стуани вспомнил, тот даже в шипе всего 7 голов забил, в АПЛ вовсе 4, потом перешел в Жирону и там начала кошмарить ла лигу по 21 и 19 голов сделал
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Lindeman
Ответ Фанат спорта01
вот и уровень лиги 1. Ляказетт который и 10голов в АПЛ не забивал и 20летний балогун который за арсенал играл разве что в кубке лиги разрывают эту лигу.
Как же глупы эти сравнения лиг из-за того, что где-то игрок показывает результат, а где-то нет. По такой логике можно сказать, что и БЛ сложнее АПЛ и тд и тп
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Джейме Ланнистер
Ответ Фанат спорта01
вот и уровень лиги 1. Ляказетт который и 10голов в АПЛ не забивал и 20летний балогун который за арсенал играл разве что в кубке лиги разрывают эту лигу.
Ляказетт стабильно забивал 10+ голов за сезон. Учитывая что он не был первой скрипкой в атаке, это хороший результат
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Lionel Andres Messi 10
Это всё из-за приставки «ля». В Англии не стали вдаваться в подробности, им хватило бессмертного диалога из «Криминального чтива», вот они и отбросили все правила, и называли француза просто Казеттом (в переводе с фр. болтовня), что, конечно же, не могло не задевать, от того тот и не чувствовал себя в Соединённом Королевстве как дома и не демонстрировал подобной статистики.
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
Ну а у Рончика как на счет матчей? 200 игр и 140 голов? По среднему количеству голов за матч посчитай) Суарес банально не играл в ЛЧ так долго, как Рон, вот и всё. Но вот есть плей-офф ЧМ, где Рон и Суарес могли оба проявить себя, тут у Луиса 2+2 и у Рона 0+0. Лучше задай вопрос как такое возможно у игрока с 5 золотыми мячами?
даже так у Роналду огромное преимущество и ещё Роналду за 2сезона В лч забил больше Чем Суарес за всю карьеру.
а что касается ЧМ а чё только в плей-офф?
на чемпионатах Мира у Роналду 8голов у Суареса 7.
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
Слушай, ну я же не говорю что Мичу игрок экстра-класса, потому что потерялся в Сегунде, а в АПЛ колотил за Суонси. Не различаешь топарей от середняков, ну что я могу поделать.
лол, Мичу забивал за Райо в примере нормально перед тем как перейти в АПЛ
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
Давид Сильва, Агуэро навскидку. Первый как уже основной игрок действующих чемпионов Европы, второй как лютый бомбардир Атлетико)) Торрес еще разрывал в Ливерпуле.
разве они топами приходили? Торрес в Примере не мог забить больше 20 голов и не игравший в ЛЧ до перехода, это экстра-класс?
Силва также игроком экстра-класса стал лишь в АПЛ

Один Агуэро только остается
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Eden Hazard
Ответ Экспертное мнение
бла бла бла, в обратной ситуации ты орал про космо-уровень АПЛ, а тут отмазки кидаешь, жертва стереотипов обыкновенный) Холанд забивает больше, чем в Бундеслиге. Левандовски забивает меньше, чем в Бундеслиге. Дальше сочиняй отмазки, придется очень долго.
Посмотри рейтинг стран УЕФА. И все.
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
Ну Роналду все-таки пришел игроком экстра-класса, но не было НИ одного игрока уровня экстра-класса, который перешел из Ла Лиги в АПЛ и не заиграл, как Азар и Коут пришедшие как несомненные топари высочайшего уровня.
какие игроки экстра-класса приходили в АПЛ из Испании?
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
а Роналду доказал, что он слабее Суареса, когда Суарес воткнул в АПЛ 31 гол без единого пенальти. Рончик столько забил вместе с пенками. Про полузащитника заливать не надо сейчас, Суарес с центра поля забивал, он намного сильнее Рончика во всем, дриблинг, удары, бисиклета, всё выше на три головы. Рончик не лучший даже среди не чемпионов мира, вот что важно знать.
Хоселу был дуб дубом в АПЛ, а в Испании забивает, уже в сборную вызывают))
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Сергей Перевалов
"18 голов за 19 матчей" (с). Ну, откуда? Выложена же статистика: 24 гола за 31 матч в Лиге 1.
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Теннисный абсолют
Должен вернуть родной Лион в Кубок ЛЧ в следующем году.
Уже прогресс явный есть при Лоране Блане после лысого голландского шарплатана
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