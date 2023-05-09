Александр Ляказетт наиболее эффективен среди всех бомбардиров топ-лиг в 2023 году.

Форвард «Лиона» забивает гол в различных клубных соревнованиях каждые 80 минут. В 2023-м по этому показателю он превосходит всех остальных в ведущих 5 лигах Европы.

На втором месте идет из « » (раз в 81 минуту), далее – из « » (раз в 90 минут) и Виктор Осимхен из « » (раз в 91 минуту).

Всего у Ляказетта 18 голов за 19 матчей в чемпионате и Кубке Франции в 2023 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

5:4 с двумя покерами, камбэком с 1:4 и победным на 99-й – это безумный матч «Лиона» с «Монпелье»!