Ляказетт забивает гол каждые 80 минут – чаще всех в топ-лигах в 2023-м. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й
Александр Ляказетт наиболее эффективен среди всех бомбардиров топ-лиг в 2023 году.
Форвард «Лиона» забивает гол в различных клубных соревнованиях каждые 80 минут. В 2023-м по этому показателю он превосходит всех остальных в ведущих 5 лигах Европы.
На втором месте идет Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (раз в 81 минуту), далее – Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (раз в 90 минут) и Виктор Осимхен из «Наполи» (раз в 91 минуту).
Всего у Ляказетта 18 голов за 19 матчей в чемпионате и Кубке Франции в 2023 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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8+5 в 18матчах отличный результат для полузащитника но потом почему-то его стали ставить не на свою позицию.
А Азара погубила его любовь к бургерам и травмы,в первом сезоне когда он играл,играл очень даже неплохо.
Ляказетт который и 10голов в АПЛ не забивал и 20летний балогун который за арсенал играл разве что в кубке лиги разрывают эту лигу.
а что касается ЧМ а чё только в плей-офф?
на чемпионатах Мира у Роналду 8голов у Суареса 7.
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