Ляказетт и Ваи сделали покеры в матче «Лиона» и «Монпелье» (5:4) – победный гол был на 99-й. Александр возглавил гонку бомбардиров Лиги 1, обойдя Мбаппе

Александр Ляказетт и Элье Ваи забили по четыре гола в матче «Лион» – «Монпелье».

«Лион» одержал победу со счетом 5:4 в матче 34-го тура Лиги 1.

забил победный гол для « » с пенальти на девятой добавленной минуте ко второму тайму. Также форвард забивал на 30-й, 58-й и 81-й минутах.

, форвард «Монпелье», отличался на 39-й, 40-й, 52-й и 54-й минутах. Свой третий мяч в этом матче он забил с пенальти.

Благодаря четырем голам на счету Ляказетта теперь 24 гола в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

Это позволило ему возглавить гонку бомбардиров Лиги 1, опередив нападающего « » , который забил 23 мяча.