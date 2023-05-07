Ляказетт и Ваи сделали покеры в матче «Лиона» и «Монпелье» (5:4) – победный гол был на 99-й. Александр возглавил гонку бомбардиров Лиги 1, обойдя Мбаппе

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Монпелье Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Элье Ваи Футбол

Александр Ляказетт и Элье Ваи забили по четыре гола в матче «Лион» – «Монпелье».

«Лион» одержал победу со счетом 5:4 в матче 34-го тура Лиги 1.

Александр Ляказетт забил победный гол для «Лиона» с пенальти на девятой добавленной минуте ко второму тайму. Также форвард забивал на 30-й, 58-й и 81-й минутах.

Элье Ваи, форвард «Монпелье», отличался на 39-й, 40-й, 52-й и 54-й минутах. Свой третий мяч в этом матче он забил с пенальти.

Благодаря четырем голам на счету Ляказетта теперь 24 гола в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

Это позволило ему возглавить гонку бомбардиров Лиги 1, опередив нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который забил 23 мяча.

Лион – Монпелье 5:4 (1:2, 4:2)
Дата проведения
7 мая, 18.05, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 31 Ляказетт, 1:1 – 40 Ваи, 1:2 – 41 Ваи, 1:3 – 53, пенальти Ваи, 1:4 – 55 Ваи, 2:4 – 59 Ляказетт, 3:4 – 70 Ловрен, 4:4 – 82 Ляказетт, 5:4 – 90, пенальти Ляказетт.
ЛионАнтони Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 71), Ловрен, Диоманде, Тальяфико (Энрике, 46), Тиаго Мендес, Какре, Шерки, Лепенан (Жеффиньо, 59), Барколя, Ляказетт.
МонпельеЛекомт, Сако, Сако (Эстев, 77), Жюльен, Силла (Мавидиди, 46), Мауасса (Сен-Люс, 65), Ферри, Шотар, Файяд (Леруа, 65), Норден, Ваи (Жермен, 80).
Предупреждения:
Ваи (54), Сако (89), Жюльен (90).

32 комментария

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munkz
В первый раз такое вижу.
+108
-1
+107
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Los Galácticos
Первый раз вижу такую перестрелку покерами в одном матче, какой-то нереально эпический камбэк получился. Ляказетт красавчик, единолично возглавил гонку бомбардиров.
+74
-4
+70
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Los Galácticos
Первый раз вижу такую перестрелку покерами в одном матче, какой-то нереально эпический камбэк получился. Ляказетт красавчик, единолично возглавил гонку бомбардиров.
Лукарелли и Джилардино обменивались покерами.
+47
0
+47
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Samir Livermore
Ответ ульянов ленинставший уткинавсегда
Лукарелли и Джилардино обменивались покерами.
за Джилардино и Лукарелли уважение
+25
0
+25
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9черное
За такое вот мы и любим футбол. Абсолютно безумная игра, даже Ловрен забил)
+22
-1
+21
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софочка
Ответ munkz
В первый раз такое вижу.
Что-то похожее было в этом сезоне в Нидерландах. В матче АЗ - Утрехт, который закончился 5-5, у хозяев 3 гола забил Павлидис, у гостей 3 гола (и ещё 2 ассиста) забил Дувикас.
Что забавно: оба греки
+20
-1
+19
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Streetbor
забили по покеру, а важный гол зарешал Ловрен))
+19
-3
+16
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Самозанятый
Ловрен-то чего влез?)
+9
0
+9
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NomerSports
Ответ munkz
В первый раз такое вижу.
в первый раз такой матч не смотрел .
+8
0
+8
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Best game on Earth
Покер в проигранной игре, такое было когда-то в топ-5 лигах?
+7
0
+7
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Streetbor
забили по покеру, а важный гол зарешал Ловрен))
На опыте сами знаете где полученном
+3
0
+3
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DavidRobertJosephBeckham
В такой форме Ляказетт пригодился бы Арсеналу.
+3
-1
+2
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Superkenguroo
Сашка хорош, за Лион
+2
0
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Александр Зубков
Военная Авто Инспекция четыре положил, и проиграли все равно.
+2
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TylerDurden
Ответ munkz
В первый раз такое вижу.
Любит Лион участвовать в странноватых матчах.
https://www.sports.ru/football/45546955.html
+2
0
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Совесть Черданцева
Охренеть
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Михаил Ильин
Ответ munkz
В первый раз такое вижу.
В 2006 году в матче Локомотива и Рубина Лоськов и Домингес, если не ошибаюсь, оформили по хет-трику, но покеры, конечно, гораздо внушительнее выглядят.
+1
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LEO30_10
Самый лучший матч в этом сезоне🥶
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Вячеслав Илларионов
а почему Ляказета в составе нет?
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Владимир Владимирович
Ждём интерес Барселоны к Ляказетту, скриньте
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Футбол, хоккей итд
Благодаря покеру, узнал, что Санек за Лион играет...
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-1
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LEO30_10
Покер Роналду в Ал Наср <<< Покер Ваи 🇫🇷
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LEO30_10
И они оба забыли Дебютные покери за карьеру, в Одном матче🥶

Ляказетт 🤝 Ваи
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Александр Кужаль
Ответ Shuller18
Такое в истории топ 5 лиг вообще было?
Как написали выше, Джилардино и Лукарелли по покеру забивали (Парма-Ливорно в 2005 году)
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Владимир Владимирович
Ответ Моутиньо оформляет 40
На опыте сами знаете где полученном
🤣👍 голосом Орлова
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