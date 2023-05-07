Ляказетт и Ваи сделали покеры в матче «Лиона» и «Монпелье» (5:4) – победный гол был на 99-й. Александр возглавил гонку бомбардиров Лиги 1, обойдя Мбаппе
Александр Ляказетт и Элье Ваи забили по четыре гола в матче «Лион» – «Монпелье».
«Лион» одержал победу со счетом 5:4 в матче 34-го тура Лиги 1.
Александр Ляказетт забил победный гол для «Лиона» с пенальти на девятой добавленной минуте ко второму тайму. Также форвард забивал на 30-й, 58-й и 81-й минутах.
Элье Ваи, форвард «Монпелье», отличался на 39-й, 40-й, 52-й и 54-й минутах. Свой третий мяч в этом матче он забил с пенальти.
Благодаря четырем голам на счету Ляказетта теперь 24 гола в нынешнем сезоне чемпионата Франции.
Это позволило ему возглавить гонку бомбардиров Лиги 1, опередив нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который забил 23 мяча.
- Дата проведения
- 7 мая, 18.05, «Групама Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 31 Ляказетт, 1:1 – 40 Ваи, 1:2 – 41 Ваи, 1:3 – 53, пенальти Ваи, 1:4 – 55 Ваи, 2:4 – 59 Ляказетт, 3:4 – 70 Ловрен, 4:4 – 82 Ляказетт, 5:4 – 90, пенальти Ляказетт.
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Лион –
Антони Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 71), Ловрен, Диоманде, Тальяфико (Энрике, 46), Тиаго Мендес, Какре, Шерки, Лепенан (Жеффиньо, 59), Барколя, Ляказетт.
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Монпелье –
Лекомт, Сако, Сако (Эстев, 77), Жюльен, Силла (Мавидиди, 46), Мауасса (Сен-Люс, 65), Ферри, Шотар, Файяд (Леруа, 65), Норден, Ваи (Жермен, 80).
Что забавно: оба греки
https://www.sports.ru/football/45546955.html
Ляказетт 🤝 Ваи