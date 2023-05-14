Матч «Тулузы» и «Нанта» перенесли на 1,5 часа из-за подозрительных пакетов на стадионе, работают саперы
Начало матча Лиги 1 перенесли на 1,5 часа из-за подозрительных пакетов на стадионе.
Старт игры 35-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Нант» отложен на полтора часа по соображениям безопасности.
Матч на «Стадиум де Тулуз» должен был начаться в 16:00 по московскому времени. Однако на стадионе обнаружили подозрительные пакеты.
Служба безопасности вызвала саперов, которые работают с подозрительными пакетами. Игра теперь должна стартовать в 17:30 по московскому времени.
Отметим, что «Нант», занимающий 17-е место в таблице, борется за выживание в Лиге 1.
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