Матч «Тулузы» и «Нанта» перенесли на 1,5 часа из-за подозрительных пакетов на стадионе, работают саперы

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция происшествия Стадиум де Тулуз Футбол

Начало матча Лиги 1 перенесли на 1,5 часа из-за подозрительных пакетов на стадионе.

Старт игры 35-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Нант» отложен на полтора часа по соображениям безопасности.

Матч на «Стадиум де Тулуз» должен был начаться в 16:00 по московскому времени. Однако на стадионе обнаружили подозрительные пакеты.

Служба безопасности вызвала саперов, которые работают с подозрительными пакетами. Игра теперь должна стартовать в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что «Нант», занимающий 17-е место в таблице, борется за выживание в Лиге 1.

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6 комментариев

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Streetbor
а внутри пакетов окажется пакет с пакетами))
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+2
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Франческо Тотти
подумал сначала, что матч перенесли, чтобы собрать составы командам, не набирается 11 человек с радужными повязками.
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Streetbor
не хватает хэштега Лукас Пакета))
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Great ManUtd
Нафига лигу сокращать?! Там и так крутые команды во втором дивизионе, так они аж 4 клуба выгоняют, а запускают только 2.
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