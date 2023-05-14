Матч «Тулузы» и «Нанта» перенесли на 1,5 часа из-за подозрительных пакетов на стадионе, работают саперы

Начало матча Лиги 1 перенесли на 1,5 часа из-за подозрительных пакетов на стадионе.

Старт игры 35-го тура чемпионата Франции « » – « » отложен на полтора часа по соображениям безопасности.

Матч на «Стадиум де Тулуз» должен был начаться в 16:00 по московскому времени. Однако на стадионе обнаружили подозрительные пакеты.

Служба безопасности вызвала саперов, которые работают с подозрительными пакетами. Игра теперь должна стартовать в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что « », занимающий 17-е место в таблице, борется за выживание в Лиге 1.