Сорин о Месси: «Обожаю лучшего игрока мира и очень люблю «ПСЖ». Лео не заслуживает выкриков от фанатов, печально, что отношения разрываются так»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики Хуан Пабло Сорин Футбол

Хуан Пабло Сорин считает, что болельщики «ПСЖ» относятся к Лионелю Месси несправедливо.

Ранее фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста против руководства, в ходе которой призывали Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и ряд других игроков покинуть клуб.

 «Это очень грустно. Я очень люблю «ПСЖ» и обожаю Месси, лучшего игрока в мире.

Очень печально, что отношения разрываются вот так.  =Я вижу фото болельщиков, выкрикивающих в его адрес [оскорбления], и я думаю, что он этого не заслуживает.

Он может играть везде, где захочет он сам и его семья. Он это заслужил. Я просто хочу видеть его счастливым», – сказал бывший игрок «Барселоны», «ПСЖ» и сборной Аргентины.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

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34 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ Velirpa
"Он может играть везде, где захочет он сам и его семья. Он это заслужил" __________________________________ с головой все норм у Сорина?
А что не так сказал?
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+19
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Невский баклан
Можно обожать Месси, но как можно любить Псж? Желаю чтобы Месси завершил карьеру в Барсе, а псж не ассоциировал себя с ним, он больше чем весь этот клуб вместе взятый за всю историю, Барса его дом родной, а не ПСЖ и там он лучше чем в помойке из Парижа.
+26
-13
+13
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Гамарджоба Генацвале
Да понятно уже, что Месси нельзя критиковать! Всех можно, его нельзя, а то он обижается сильно.Ааа, главное забыл, он Чемпион Мира! Фанаты ПСЖ неблагодарные, а должны благодарить Бога(то есть Месси), что он Чемпион Мира и они могут вживую видеть игру Чемпиона Мира. И даже после вылетов в ЛЧ и кубке никогда не должны забывать, что он Чемпион Мира и играет Чемпион Мира у них за жалкие 35млн в год.
+21
-13
+8
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Нефанатик
Фанаты псж ничем не обязаны Месси и могут критиковать его как хотят.
+17
-10
+7
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МГЕР
Ответ Нефанатик
Фанаты псж ничем не обязаны Месси и могут критиковать его как хотят.
Раз на то пошло, то скажи пожалуйста, кому они обьязаны? Только пиши всё по фактам(голы, асисты, итд итп). Просто от балды писать ничего не надо
+9
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Мэр Чунга-чанги
Ответ МГЕР
Раз на то пошло, то скажи пожалуйста, кому они обьязаны? Только пиши всё по фактам(голы, асисты, итд итп). Просто от балды писать ничего не надо
Как посмел он такое написать? Без голов и ассистов солнцеликого не видал бы ПСЖ титула Лиги 1!
+8
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+4
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Men77
Ответ Vovker
Нет, не больше)
гелевый, твое мнение очень важно, оставайся на линии)
+9
-6
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alberto-m
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да понятно уже, что Месси нельзя критиковать! Всех можно, его нельзя, а то он обижается сильно.Ааа, главное забыл, он Чемпион Мира! Фанаты ПСЖ неблагодарные, а должны благодарить Бога(то есть Месси), что он Чемпион Мира и они могут вживую видеть игру Чемпиона Мира. И даже после вылетов в ЛЧ и кубке никогда не должны забывать, что он Чемпион Мира и играет Чемпион Мира у них за жалкие 35млн в год.
А они вылетели из кубка и из Лиги Чемпионов из-за Месси????
А где были остальные игроки или все они играли и только Месси не играл ????
А может Месси забивал голы в собственные ворота и поэтому они проиграли????
Статистика Месси в этом сезоне:
28 игр в Лиге 1. 15+15
7 игр в ЛЧ. 4+4
1 игра в Супер кубке Франции. 1+0
За что его можно критиковать в этом сезоне????
Стата Мбаппе в этом сезоне:
29 игр 23+5
В ЛЧ. 8 ИГР 7+3
В СКФ. 1 ИГРА. 5+1
Так что даже в этом сезоне он лучший в Париже!!!!!
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+2
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alberto-m
Ответ Нефанатик
Фанаты псж ничем не обязаны Месси и могут критиковать его как хотят.
Можно критиковать любого, но это не даёт им права ,называть его сыном ш****!!!!!!
чего они достигли в этой жизни, чтобы Так оскорблять человека??? который в этой жизни ,достиг очень-очень-очень многого!!
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МГЕР
Ответ Нефанатик
Ты на столько "умный" что троллинг распознать не в состоянии.
Я прекрасно понимаю троллинг, просто пытаюсь до таких непознателей донести истину. Впрочем вам этого не понять. Смотрите лучше фигурное катание, там всё попроще
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МГЕР
Ответ Нефанатик
да никому они ничем не обязаны. Откуда вы такие ограниченные беретесь? Кто такие Месси или Роналду? Футболисты. Болельщики платят за то, что эти футболисты делали свою работу. Без болельщиков они никому на фиг не сдались. Это футболисты обязаны, а не болельщики и фанаты.
По моему, все болельшики обьязаны тем спортсменам, которые дают им минуты наслаждения своей игрой, это так было, так и будет во веки веков, а таким как вы этого не понять
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Владимир425
Ответ Невский баклан
Можно обожать Месси, но как можно любить Псж? Желаю чтобы Месси завершил карьеру в Барсе, а псж не ассоциировал себя с ним, он больше чем весь этот клуб вместе взятый за всю историю, Барса его дом родной, а не ПСЖ и там он лучше чем в помойке из Парижа.
Хорошо прокомментировал!!! Лео молоток барса его. Дом он возьмёт там лигу ч. 🤝👍
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Universal1000
Ответ Vovker
Нет, не больше)
Бесконечно больше.

Проведи аналогии…
Йохан Кройфф - Анжер.
Пеле - Эльче.
Марадона - Специя.

И кто больше значит для футбола? Что звучит круче? Ну вот и тут тоже самое. С поправкой на то что писижо купили катарцы. Но это не повод для гордости - это раз. Месси даже с этой поправкой для истории футбола уже в десятки раз глобальнее какого-то там хрен пойми какого клуба-исторического середняка - это два.

Кто Лионель Месси и что такое псж? Правильно - ничто.
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Михаил Зобнин
Видимо я серию пропустил. В прошлой Дон Пари Сан Жерменьо уговаривал Месси Аргентос не уезжать в Испанскую провинцию.
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Domian
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да понятно уже, что Месси нельзя критиковать! Всех можно, его нельзя, а то он обижается сильно.Ааа, главное забыл, он Чемпион Мира! Фанаты ПСЖ неблагодарные, а должны благодарить Бога(то есть Месси), что он Чемпион Мира и они могут вживую видеть игру Чемпиона Мира. И даже после вылетов в ЛЧ и кубке никогда не должны забывать, что он Чемпион Мира и играет Чемпион Мира у них за жалкие 35млн в год.
А у кого нет вылетов из ЛЧ к примеру?
Кто то все кубки берет каждый год не вылетая?
Комплексы к Месси так сильны, что вы готовы считать ему каждый вылет команды.
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alberto-m
Ответ jonnysilverhand01
Лучший «тепличный» игрок мира … ультрас ПСЖ красавцы !
Ты про Мбаппе???
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Greatest Of All Time
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да понятно уже, что Месси нельзя критиковать! Всех можно, его нельзя, а то он обижается сильно.Ааа, главное забыл, он Чемпион Мира! Фанаты ПСЖ неблагодарные, а должны благодарить Бога(то есть Месси), что он Чемпион Мира и они могут вживую видеть игру Чемпиона Мира. И даже после вылетов в ЛЧ и кубке никогда не должны забывать, что он Чемпион Мира и играет Чемпион Мира у них за жалкие 35млн в год.
Ты назвал его Богом. Ты реально считаешь что Месси твой Бог???
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⚽️Juve⚽️
Ответ МГЕР
По моему, все болельшики обьязаны тем спортсменам, которые дают им минуты наслаждения своей игрой, это так было, так и будет во веки веков, а таким как вы этого не понять
Так он пешком ходит или стоит вообще , о каком наслаждении игрой идёт речь ?
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Greatest Of All Time
Ответ Мэр Чунга-чанги
Как посмел он такое написать? Без голов и ассистов солнцеликого не видал бы ПСЖ титула Лиги 1!
А по факту так и есть. У Лилль можешь спросить это.
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alberto-m
Ответ Нефанатик
да никому они ничем не обязаны. Откуда вы такие ограниченные беретесь? Кто такие Месси или Роналду? Футболисты. Болельщики платят за то, что эти футболисты делали свою работу. Без болельщиков они никому на фиг не сдались. Это футболисты обязаны, а не болельщики и фанаты.
А где Месси не показал игру ????лучший по гол +пас в Пари сен-жермен!!!!!
ЛУЧШИЙ!!!!
Так что ты и правда не фанатик.
Ты просто фантик.
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alberto-m
Ответ Мэр Чунга-чанги
Как посмел он такое написать? Без голов и ассистов солнцеликого не видал бы ПСЖ титула Лиги 1!
Конечно не видать .
у них разница, от второго места , шесть очков !!!!
А теперь возьми и убери 30 голевых действий Месси в этом сезоне .
Какое бы место тогда ждало ПСЖ???? шестое??? седьмое??? восьмое???
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Нефанатик
Ответ МГЕР
Раз на то пошло, то скажи пожалуйста, кому они обьязаны? Только пиши всё по фактам(голы, асисты, итд итп). Просто от балды писать ничего не надо
да никому они ничем не обязаны. Откуда вы такие ограниченные беретесь? Кто такие Месси или Роналду? Футболисты. Болельщики платят за то, что эти футболисты делали свою работу. Без болельщиков они никому на фиг не сдались. Это футболисты обязаны, а не болельщики и фанаты.
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eRo
Ответ Velirpa
"Он может играть везде, где захочет он сам и его семья. Он это заслужил" __________________________________ с головой все норм у Сорина?
Это тот же Сорин из Иванушек-Интернешнл, который в окно выпрыгнул. Конечно у него не все дома.
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Илья Сутурин
я думал лыжный тренер Сорин высказался
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