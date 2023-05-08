Сорин о Месси: «Обожаю лучшего игрока мира и очень люблю «ПСЖ». Лео не заслуживает выкриков от фанатов, печально, что отношения разрываются так»

Хуан Пабло Сорин считает, что болельщики «ПСЖ» относятся к Лионелю Месси несправедливо.

Ранее фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста против руководства, в ходе которой призывали , Неймара, Марко Верратти и ряд других игроков покинуть клуб.

«Это очень грустно. Я очень люблю «ПСЖ» и обожаю Месси, лучшего игрока в мире.

Очень печально, что отношения разрываются вот так. =Я вижу фото болельщиков, выкрикивающих в его адрес [оскорбления], и я думаю, что он этого не заслуживает.

Он может играть везде, где захочет он сам и его семья. Он это заслужил. Я просто хочу видеть его счастливым», – сказал бывший игрок «Барселоны», «ПСЖ» и сборной Аргентины.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

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