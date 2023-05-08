Сорин о Месси: «Обожаю лучшего игрока мира и очень люблю «ПСЖ». Лео не заслуживает выкриков от фанатов, печально, что отношения разрываются так»
Хуан Пабло Сорин считает, что болельщики «ПСЖ» относятся к Лионелю Месси несправедливо.
Ранее фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста против руководства, в ходе которой призывали Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и ряд других игроков покинуть клуб.
«Это очень грустно. Я очень люблю «ПСЖ» и обожаю Месси, лучшего игрока в мире.
Очень печально, что отношения разрываются вот так. =Я вижу фото болельщиков, выкрикивающих в его адрес [оскорбления], и я думаю, что он этого не заслуживает.
Он может играть везде, где захочет он сам и его семья. Он это заслужил. Я просто хочу видеть его счастливым», – сказал бывший игрок «Барселоны», «ПСЖ» и сборной Аргентины.
«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства
А где были остальные игроки или все они играли и только Месси не играл ????
А может Месси забивал голы в собственные ворота и поэтому они проиграли????
Статистика Месси в этом сезоне:
28 игр в Лиге 1. 15+15
7 игр в ЛЧ. 4+4
1 игра в Супер кубке Франции. 1+0
За что его можно критиковать в этом сезоне????
Стата Мбаппе в этом сезоне:
29 игр 23+5
В ЛЧ. 8 ИГР 7+3
В СКФ. 1 ИГРА. 5+1
Так что даже в этом сезоне он лучший в Париже!!!!!
чего они достигли в этой жизни, чтобы Так оскорблять человека??? который в этой жизни ,достиг очень-очень-очень многого!!
Проведи аналогии…
Йохан Кройфф - Анжер.
Пеле - Эльче.
Марадона - Специя.
И кто больше значит для футбола? Что звучит круче? Ну вот и тут тоже самое. С поправкой на то что писижо купили катарцы. Но это не повод для гордости - это раз. Месси даже с этой поправкой для истории футбола уже в десятки раз глобальнее какого-то там хрен пойми какого клуба-исторического середняка - это два.
Кто Лионель Месси и что такое псж? Правильно - ничто.
Кто то все кубки берет каждый год не вылетая?
Комплексы к Месси так сильны, что вы готовы считать ему каждый вылет команды.
ЛУЧШИЙ!!!!
Так что ты и правда не фанатик.
Ты просто фантик.
у них разница, от второго места , шесть очков !!!!
А теперь возьми и убери 30 голевых действий Месси в этом сезоне .
Какое бы место тогда ждало ПСЖ???? шестое??? седьмое??? восьмое???