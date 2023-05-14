Гари Невилл: «Боссы «Ливерпуля» должны поддержать Клоппа трансферами. Он выжимает максимум из игроков, купленных не за безумные деньги»

Гари Невилл призвал руководство «Ливерпуля» купить Юргену Клоппу нужных игроков.

« необходимо поддержать. После прошлой неудачи его поддержали активной работой на рынке, и ближайшим летом это необходимо повторить.

Другие клубы будут инвестировать летом. Сильная сторона Клоппа в последние шесть-семь лет заключается в том, что он ставит хороший футбол, но также и в том, что он выжимает максимум из большинства футболистов, на которых тратили не безумные деньги – не считая ван , и .

Если посмотреть на эти покупки за 20-30 млн фунтов вроде Жоты, Салаха, – они прекрасны. Нужно будет совершать и такие сделки, но также и потратить серьезные суммы на серьезных игроков.

Клопп это заслужил. Он прикрывал FSG, когда речь заходила о чистых расходах. Да, они действовали умно, так же, как это было в случае с Алексом Фергюсоном и Глейзерами в «Манчестер Юнайтед», когда тренер говорил, что на рынке нет подходящих вариантов. Клопп тоже вел себя достаточно благоразумно и прагматично, не паниковал и ждал подходящих игроков.

Но настанет момент, когда нужно будет серьезно потратиться ради того, чтобы Клопп получил футболистов, нужных ему для возвращения команды на вершину.

Нельзя подойти и сказать Клоппу, что цель команды – попадание в Лигу чемпионов. Это было возможно, когда он только пришел в клуб, но он уже добился успеха, так что нельзя ему говорить, что место в топ-4 означает успех в сезоне.

История «Ливерпуля» построена на ином. И сейчас самое время для того, чтобы показать: у нас есть деньги, у нас есть смелость для того, чтобы поддержать тренера трансферами и противостоять фондам с бесконечными ресурсами, как порой кажется», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.