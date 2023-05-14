Гари Невилл: «Боссы «Ливерпуля» должны поддержать Клоппа трансферами. Он выжимает максимум из игроков, купленных не за безумные деньги»
Гари Невилл призвал руководство «Ливерпуля» купить Юргену Клоппу нужных игроков.
«Юргена Клоппа необходимо поддержать. После прошлой неудачи его поддержали активной работой на рынке, и ближайшим летом это необходимо повторить.
Другие клубы будут инвестировать летом. Сильная сторона Клоппа в последние шесть-семь лет заключается в том, что он ставит хороший футбол, но также и в том, что он выжимает максимум из большинства футболистов, на которых тратили не безумные деньги – не считая ван Дейка, Алиссона и Нуньеса.
Если посмотреть на эти покупки за 20-30 млн фунтов вроде Жоты, Салаха, Мане – они прекрасны. Нужно будет совершать и такие сделки, но также и потратить серьезные суммы на серьезных игроков.
Клопп это заслужил. Он прикрывал FSG, когда речь заходила о чистых расходах. Да, они действовали умно, так же, как это было в случае с Алексом Фергюсоном и Глейзерами в «Манчестер Юнайтед», когда тренер говорил, что на рынке нет подходящих вариантов. Клопп тоже вел себя достаточно благоразумно и прагматично, не паниковал и ждал подходящих игроков.
Но настанет момент, когда нужно будет серьезно потратиться ради того, чтобы Клопп получил футболистов, нужных ему для возвращения команды на вершину.
Нельзя подойти и сказать Клоппу, что цель команды – попадание в Лигу чемпионов. Это было возможно, когда он только пришел в клуб, но он уже добился успеха, так что нельзя ему говорить, что место в топ-4 означает успех в сезоне.
История «Ливерпуля» построена на ином. И сейчас самое время для того, чтобы показать: у нас есть деньги, у нас есть смелость для того, чтобы поддержать тренера трансферами и противостоять фондам с бесконечными ресурсами, как порой кажется», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.
Кстати, Нуньес получает 140 в неделю.
Макгавр или Погба?
зря ляпнул...
Диаш 45
Кейта был куплен в 2018
Милнер играет со времен Роджерса, Хендерсон с 2011, Гомес с 2014, Трент из академии, Робертсон 8 млн.
Учитывая срок работы и его финалы ЛЧ, то могли бы поддержать прилично, а не продавать ведущих игроков.
В этом году максимальное сокращение будет с уходом Фирмино, Окса, Кейта, Милнера и возможно Хендерсона.
Не сложно посчитать 2015-2023 потраченное.
При всём этом зарплатная ведомость Мансити и МЮ помогает переманивать игроков и держать ростер иного качества.
основной расход - зарплатная ведомость.