Сульшер о работе в «МЮ»: «Наверное, никогда не было худшего времени, чтобы быть их тренером. «Сити» и «Ливерпуль» переживали лучшие годы»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Оле-Гуннар Сульшер заявил, что возглавил «Манчестер Юнайтед» в крайне неудачный период.

«Для меня большая честь, и я польщен тем, что был тренером. Но, наверное, никогда не было худшего времени для того, чтобы быть тренером «Манчестер Юнайтед».

«Сити» и «Ливерпуль», к сожалению, переживали лучшие годы. У нас никогда не было такого, когда я был игроком. Был «Арсенал», но на этом все.

Иногда нужно признать: «Да, они [«Сити» и «Ливерпуль»] были хороши». Мы заняли второе и третье места. У нас по-прежнему самая длинная серия без поражений на выезде в Премьер-лиге, и это о чем-то говорит. Но конкуренция становится все жестче и жестче. Оставаться на вершине становится все труднее и труднее. Все остальные команды получают все больше и больше денег. Каждая игра – тяжелая», – сказал бывший главный тренер «Юнайтед». 

Сульшер возглавлял команду с 2018 по 2021 год. 

7 комментариев

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Мовлид Байсалуев
Надо сделать так чтобы на выезде тренером был Сульшер, а дома ЭТХ тогда мы выиграем АПЛ)
+13
-1
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Ulukbek Kiyazov
То есть Сульшеру не давали вообще денег на игроков? Может все таки тренером он был просто не самым лучшим. Мог привезти того кто при тебе девять голов в одном матче забивал, но при нем подписали Магуаира и Ван Дэ Бека.
+7
-5
+2
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Даня Янковский
По факту Сульшер и компания взяли второе место АПЛ во времена Клоппа и Гвардиолы. Для достижения это топ, но трансферы Санчо и Роналду были неподходящими, первый не понимал что делать, второй уже в возрасте и не для строящейся молодой команды. Да КриРо забивал, но команда не прогрессировала.
+2
-1
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Pb-SE
В 2007-2009 по 3 английских клуба 3 года подряд выходили в 1/2 ЛЧ. Но Фергюсону это не мешало доминировать в Англии.
+1
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Vova0105
Ответ Ulukbek Kiyazov
То есть Сульшеру не давали вообще денег на игроков? Может все таки тренером он был просто не самым лучшим. Мог привезти того кто при тебе девять голов в одном матче забивал, но при нем подписали Магуаира и Ван Дэ Бека.
Мог бы, привез бы
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Alexander Yavriantz
Ответ Ulukbek Kiyazov
То есть Сульшеру не давали вообще денег на игроков? Может все таки тренером он был просто не самым лучшим. Мог привезти того кто при тебе девять голов в одном матче забивал, но при нем подписали Магуаира и Ван Дэ Бека.
Так он летал его уговаривать, но не смог.
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