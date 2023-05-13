Сульшер о работе в «МЮ»: «Наверное, никогда не было худшего времени, чтобы быть их тренером. «Сити» и «Ливерпуль» переживали лучшие годы»

Оле-Гуннар Сульшер заявил, что возглавил «Манчестер Юнайтед» в крайне неудачный период.

«Для меня большая честь, и я польщен тем, что был тренером. Но, наверное, никогда не было худшего времени для того, чтобы быть тренером « ».

«Сити» и « », к сожалению, переживали лучшие годы. У нас никогда не было такого, когда я был игроком. Был «Арсенал», но на этом все.

Иногда нужно признать: «Да, они [« » и «Ливерпуль»] были хороши». Мы заняли второе и третье места. У нас по-прежнему самая длинная серия без поражений на выезде в Премьер-лиге, и это о чем-то говорит. Но конкуренция становится все жестче и жестче. Оставаться на вершине становится все труднее и труднее. Все остальные команды получают все больше и больше денег. Каждая игра – тяжелая», – сказал бывший главный тренер «Юнайтед».

возглавлял команду с 2018 по 2021 год.