Экс-защитник «Ливерпуля» Клаван на Евровидении-2023 объявил оценки Эстонии. На сцене исполнили You’ll Never Walk Alone

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия сборная Эстонии по футболу Рагнар Клаван высшая лига Эстония Политика Евровидение музыка Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван принял участие в Евровидении-2023.

37-летний экс-футболист сборной Эстонии объявил голоса эстонского жюри после того, как выступили все 26 участников финала в Ливерпуле.

Рагнар вышел в эфир по видеосвязи из Таллина, зрители в зале громко поприветствовали его. Перед объявлением оценок эстонец вспомнил об игре за «Ливерпуль» и выразил поддержку Украине.

Клаван выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2018 год, сыграв 53 матча за команду Юргена Клоппа. Он был куплен у «Аугсбурга» за 4,3 миллиона фунтов, став самым дорогим эстонским футболистом в истории.

Изображение: кадр из трансляции BBC

Отметим, что после выступления участников, пока голосовали телезрители, на сцене в Ливерпуле была исполнена песня You’ll Never Walk Alone, которую фанаты «Ливерпуля» поют на домашних матчах. В финале Евровидения композицию исполнил нидерландский певец Дункан Лоуренс, выигравший конкурс в 2019 году.

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12 комментариев

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red hikkikomori
Чисто из-за фамилии эта новость появилась тут)
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Андрей Андреев
эстонский Иван Дорн))
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Shadow1882
Забавно, что песня из мюзикла 40х оказалась на Евровидении в 2023. Ну, хотя бы так
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AlexZhano__
Если бы не редкие посты, я бы вообще не знал о проведении Евровидения.
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blaugrano
Может озвучил оценки за Евровидение-2022?
Всё-таки Эстония..
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Екн Лор
Спортс нашёл способ приплести Леваквидение к футболу)
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А.Э.РАСИМ
А потом, когда я желаю поражения ФК ЛГТБ тут не нравится.....
Это же гордо как!
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Liquidozz
You’ll Never Walk Alone поют не только на домашних матчах.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Shadow1882
Забавно, что песня из мюзикла 40х оказалась на Евровидении в 2023. Ну, хотя бы так
Хоть нормальное что то включили
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