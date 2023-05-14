Экс-защитник «Ливерпуля» Клаван на Евровидении-2023 объявил оценки Эстонии. На сцене исполнили You’ll Never Walk Alone

Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван принял участие в Евровидении-2023.

37-летний экс-футболист сборной Эстонии объявил голоса эстонского жюри после того, как выступили все 26 участников финала в .

вышел в эфир по видеосвязи из Таллина, зрители в зале громко поприветствовали его. Перед объявлением оценок эстонец вспомнил об игре за «Ливерпуль» и выразил поддержку Украине.

выступал за « » с 2016 по 2018 год, сыграв 53 матча за команду Юргена Клоппа. Он был куплен у «Аугсбурга» за 4,3 миллиона фунтов, став самым дорогим эстонским футболистом в истории.

Изображение: кадр из трансляции BBC

Отметим, что после выступления участников, пока голосовали телезрители, на сцене в Ливерпуле была исполнена песня You’ll Never Walk Alone, которую фанаты «Ливерпуля» поют на домашних матчах. В финале Евровидения композицию исполнил нидерландский певец Дункан Лоуренс, выигравший конкурс в 2019 году.

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