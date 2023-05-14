Осинькин об 1:1 с «Локо»: «Крылья» потеряли два очка. По вне игры и отмененному голу – то, что я посмотрел, меня не убедило»

Тренер «Крыльев Советов» недоволен ничьей с «Локомотивом» в 27‑м туре Мир РПЛ (1:1).

«Играли как могли. Исходя из своих возможностей и с учетом силы соперника. Нам было очень тяжело.

Но наша задача – быть максимально быстрыми и организованными. В течение игры равенство мы сохраняли. Мы все сделали, чтобы победить, по страсти и желанию не может быть никаких вопросов. Но так получается, что мы не победили.

А по вне игры и отмененному голу… То, что я посмотрел, меня не убедило. Безусловно, сегодня потеряли два очка, а не заработали одно», – сказал .